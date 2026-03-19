¿Eres fan de Star Wars? Habrá expo GRATIS en CDMX con cosplay, cine y conciertos

¿Eres fan de Star Wars? Entonces esta noticia te va a encantar. Muy pronto llegará a la ciudad una expo dedicada a la famosa saga galáctica, un evento que promete emocionar a seguidores de todas las generaciones.

En este espacio podrás encontrar desde proyecciones de cine y cosplay hasta invitados especiales del doblaje, además de muchas actividades pensadas para quienes aman este universo creado hace décadas y que sigue conquistando fans. Si quieres saber qué habrá y cuánto cuesta entrar, aquí te contamos todo lo se sabe.

Expo Star Wars 2026

La Expo Star Wars 2026 celebra su décima edición, reuniendo a seguidores de la saga en un espacio donde podrán compartir su pasión por el universo galáctico.

Se trata de un evento ideal para acudir con amigos o en familia, pues ofrece distintas actividades pensadas para todos los gustos.

En ediciones anteriores, los asistentes pudieron disfrutar de:

Proyecciones de películas

Proyecciones de películas Cosplay de personajes de la saga

Combates con sables de luz

Actividades interactivas para fans

Este año el evento promete volver con una agenda llena de experiencias.

Actividades que encontrarás en la Expo Star Wars

Durante esta edición habrá diversas actividades relacionadas con la saga. Entre ellas destacan:

Proyecciones de cine Invitado especial de doblaje Cosplay de personajes Concierto sinfónico Conferencias temáticas Concurso de videojuegos

Todo pensado para que los seguidores de Star Wars puedan vivir un día lleno de nostalgia y diversión.

¿Dónde se celebrará el evento de Star Wars?

La expo se realizará en el Centro Cultural Futurama, ubicado en: Otavalo #7, esquina con Av. Instituto Politécnico Nacional, en la Ciudad de México.

Este recinto cultural suele ser sede de distintos eventos dedicados a la cultura pop, el cine y los videojuegos.

¿Cómo llegar al Centro Cultural Futurama?

Si no sabes cómo llegar, aquí te damos una forma sencilla de llegar es utilizando el Metro La Raza.

Al salir del metro puedes tomar un camión que te deja a unos minutos del Centro Cultural Futurama, lo que lo convierte en un lugar fácil de acceder en transporte público.

¿Cuánto cuesta entrar a la Expo Star Wars?

Una de las mejores noticias para los fans es que la entrada al evento es completamente gratuita. Aunque las fechas se dirán en las redes sociales oficiales del evento.

Se trata de una expo organizada por fans y pensada para la comunidad, por lo que podrás disfrutar de todas las actividades sin costo mientras convives con otros seguidores de la saga.

Star wars eventos CDMX

Si te quedas con ganas de más experiencias galácticas, también puedes considerar los siguientes eventos y museos.

Museo Estelar

Este espacio cuenta con una colección privada de más de 6 mil piezas relacionadas con Star Wars, desde figuras y objetos coleccionables hasta artículos únicos de la franquicia.

Se encuentra en:

Santa Margarita 519, Insurgentes San Borja, Benito Juárez, CDMX.

14ª edición de su Star Wars Convention

Este evento de entrada libre, para los coleccionistas que reune a 150 expositores.

El 3 de Mayo 2026 en el Centro de Convenciones Churubusco, Calzada de Tlalpan. 1721, San Diego Churubusco. Sus horarios serán de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sin duda, esta expo es una gran oportunidad para los fans de la saga, considerada una de las franquicias más importantes del cine y la cultura pop. Así que ya lo sabes: prepara tu sable de luz, tu mejor cosplay y que la Fuerza te acompañe.