Euphoria Fest 2026, festival de k-beauty, en CDMX: fechas, sede y boletos
Llega a CDMX el Euphoria Fest 2026, festival de K-Beauty con skincare coreano
El auge del skincare coreano tendrá su propio espacio en la capital mexicana con la llegada de Euphoria Fest 2026, un evento dedicado a la cosmética asiática que reunirá productos, experiencias y asesorías especializadas en un solo lugar.
La propuesta está dirigida tanto a personas que ya siguen rutinas de cuidado de la piel como a quienes buscan introducirse en el mundo del K-Beauty.
¿Qué habrá en el festival de K-Beauty?
Más allá de una exhibición de productos, el evento apuesta por una experiencia interactiva centrada en el bienestar y el cuidado de la piel.
Actividades principales:
- Dermoanálisis profesionales para conocer el tipo de piel
- Ponencias con expertos sobre skincare y maquillaje
- Juegos interactivos con muestras y productos gratis
- Zona de venta con descuentos exclusivos
- Rifa de un viaje a Corea del Sur
Además, el festival contará con una zona de descanso con café, pensada para hacer pausas entre actividades y compras.
¿Cuándo y dónde será el Euphoria Fest 2026?
El evento se realizará durante cinco días en uno de los espacios culturales más conocidos de la ciudad.
Detalles clave:
- Fechas: del 13 al 17 de mayo de 2026
- Sede: Espacio CDMX
- Ubicación: Segunda Sección del Bosque de Chapultepec
El recinto destaca por su entorno natural, alineado con la temática de bienestar del festival.
Boletos: precios y cómo comprarlos
El acceso al evento es por día y con horarios definidos.
Costos:
- $380 pesos por día (precio general)
- $280 pesos el 13 y 14 de mayo
Los boletos están disponibles a través de la página oficial del evento, y la entrada se realiza según el horario seleccionado.
¿Cómo llegar al festival?
El recinto es accesible tanto en transporte público como en automóvil.
Opciones de transporte:
En Metro:
- Línea 7 (naranja)
- Estación: Metro Constituyentes
- Caminata aproximada de 15 minutos hacia Av. de los Compositores
En automóvil:
- Accesos por Periférico, Avenida Constituyentes y Parque Lira
- Estacionamientos públicos disponibles dentro del bosque (con costo)
Se recomienda considerar tiempos de traslado, especialmente en fines de semana.
Un evento para fans del skincare y la cultura coreana
Euphoria Fest 2026 se perfila como uno de los encuentros más relevantes para quienes siguen las tendencias de belleza asiática en México. Con actividades que combinan diagnóstico, aprendizaje y consumo, el festival busca posicionarse como una experiencia integral dentro del creciente interés por el K-Beauty.
bgpa