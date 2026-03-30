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Euphoria Fest 2026, festival de k-beauty, en CDMX: fechas, sede y boletos

Llega a CDMX el Euphoria Fest 2026, festival de K-Beauty con skincare coreano

Por: Gustavo Alonso

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Euphoria Fest estará en la CDMXEspecial

El auge del skincare coreano tendrá su propio espacio en la capital mexicana con la llegada de Euphoria Fest 2026, un evento dedicado a la cosmética asiática que reunirá productos, experiencias y asesorías especializadas en un solo lugar.

La propuesta está dirigida tanto a personas que ya siguen rutinas de cuidado de la piel como a quienes buscan introducirse en el mundo del K-Beauty.

¿Qué habrá en el festival de K-Beauty?

Más allá de una exhibición de productos, el evento apuesta por una experiencia interactiva centrada en el bienestar y el cuidado de la piel.

Actividades principales:

  • Dermoanálisis profesionales para conocer el tipo de piel
  • Ponencias con expertos sobre skincare y maquillaje
  • Juegos interactivos con muestras y productos gratis
  • Zona de venta con descuentos exclusivos
  • Rifa de un viaje a Corea del Sur

Además, el festival contará con una zona de descanso con café, pensada para hacer pausas entre actividades y compras.

¿Cuándo y dónde será el Euphoria Fest 2026?

El evento se realizará durante cinco días en uno de los espacios culturales más conocidos de la ciudad.

Detalles clave:

  • Fechas: del 13 al 17 de mayo de 2026
  • Sede: Espacio CDMX
  • Ubicación: Segunda Sección del Bosque de Chapultepec

El recinto destaca por su entorno natural, alineado con la temática de bienestar del festival.

Boletos: precios y cómo comprarlos

El acceso al evento es por día y con horarios definidos.

Costos:

  • $380 pesos por día (precio general)
  • $280 pesos el 13 y 14 de mayo

Los boletos están disponibles a través de la página oficial del evento, y la entrada se realiza según el horario seleccionado.

¿Cómo llegar al festival?

El recinto es accesible tanto en transporte público como en automóvil.

Opciones de transporte:

En Metro:

  • Línea 7 (naranja)
  • Estación: Metro Constituyentes
  • Caminata aproximada de 15 minutos hacia Av. de los Compositores

En automóvil:

  • Accesos por Periférico, Avenida Constituyentes y Parque Lira
  • Estacionamientos públicos disponibles dentro del bosque (con costo)

Se recomienda considerar tiempos de traslado, especialmente en fines de semana.

Un evento para fans del skincare y la cultura coreana

Euphoria Fest 2026 se perfila como uno de los encuentros más relevantes para quienes siguen las tendencias de belleza asiática en México. Con actividades que combinan diagnóstico, aprendizaje y consumo, el festival busca posicionarse como una experiencia integral dentro del creciente interés por el K-Beauty.

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