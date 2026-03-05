¡Adiós a las rutinas de 10 pasos! El 'skinimalism' cambia el cuidado de la piel

El botiquín de belleza de los mexicanos está cambiando. Lo que antes estaba dominado por cremas densas y rutinas extensas de varios pasos ahora se inclina hacia una filosofía más simple: menos productos, pero más efectivos. En este nuevo escenario, los sueros o sérums se han convertido en protagonistas.

Datos recientes de la industria indican que cinco de cada diez consumidores ya integran un sérum en su rutina diaria, una cifra que refleja el crecimiento de este formato frente a productos tradicionales del cuidado facial.

Este cambio responde a una tendencia global conocida como skinimalism, que promueve rutinas más sencillas y enfocadas en ingredientes activos específicos, en lugar de aplicar múltiples capas de productos.

La ciencia detrás de su popularidad

El éxito de los sérums no es únicamente una cuestión de moda. Su diseño responde a diferencias físicas y químicas frente a las cremas tradicionales.

A diferencia de las cremas, que suelen incluir agentes oclusivos para sellar la hidratación en la superficie de la piel, los sueros se formulan con moléculas más pequeñas. Esto facilita su penetración en las capas superficiales de la epidermis y permite que los ingredientes activos lleguen con mayor rapidez a la zona donde se busca actuar.

Otra diferencia clave es su concentración. Mientras las cremas requieren emulsionantes y componentes que aporten textura, los sérums suelen contener una mayor proporción de ingredientes activos, lo que los convierte en una especie de “concentrado” enfocado en objetivos específicos como hidratación, luminosidad o reparación de la piel.

La rapidez de absorción también influye en su popularidad. En ciudades con ritmos acelerados como la Ciudad de México, los consumidores buscan productos que puedan aplicarse y absorberse en cuestión de segundos, sin interferir con el maquillaje o la rutina matutina.

Menos productos, más eficacia

De acuerdo con Susana Alfaro, directiva de Beiersdorf, el cambio también refleja un nuevo perfil de consumidor.

“Estamos ante una generación mucho más informada que busca soluciones no agresivas que protejan la piel en cada etapa de la vida”, explica.

Bajo esta lógica, el cuidado facial deja de centrarse en la cantidad de productos utilizados y se orienta hacia la calidad y la efectividad de los ingredientes.

Entre los componentes más buscados destacan el ácido hialurónico, conocido por su capacidad para retener agua en la piel, y la Vitamina B5, utilizada para fortalecer la barrera cutánea y mejorar la hidratación.

Estos ingredientes han ganado popularidad entre consumidores jóvenes, pero también entre personas que buscan prevenir los signos del envejecimiento sin recurrir a productos pesados o grasosos.

Cómo integrar un sérum a la rutina

Especialistas en dermatología y cosmética coinciden en que los sueros no sustituyen pasos esenciales del cuidado facial. Más bien funcionan como un complemento dentro de la rutina diaria.

El sérum suele aplicarse después de la limpieza del rostro y antes de la crema hidratante o el protector solar, actuando como una capa concentrada de activos que potencia el efecto de los productos posteriores.

Para quienes buscan incorporarlo a su rutina, los expertos recomiendan elegir fórmulas que combinen hidratación profunda con ingredientes que ayuden a reparar la barrera cutánea.

La lógica detrás del fenómeno es sencilla: en una era marcada por la velocidad y la saturación de productos, la promesa de una piel saludable con menos pasos resulta cada vez más atractiva. Y en ese cambio de hábitos, los sérums parecen haber encontrado su momento.