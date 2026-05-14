Viajar en el metro durante la temporada de calor puede parecer todo un infierno. Y es que entre los empujones y los vagones que parecen hornos, sobrevivir al trayecto se vuelve una misión extrema.

Si ya no sabes qué hacer para no llegar acalorado y sudado a tu destino, aquí te damos los mejores trucos para ganarle la batalla a estas temporadas de calores.

¿Cómo sobrevivir al calor del metro? Cuartoscuro

Kit básico que todo chilango necesita en temporada de calor en el metro

Si ya estás en el metro y quieres evitar esos bochornos que dan mientras se avanza por las líneas, toma en cuenta estos consejos:

Ubica los ventiladores de los vagones: No todos funcionan, pero si ves uno que sí, intenta colocarte justo debajo o en la corriente de aire. Evita quedarte atrapado en medio del vagón donde el aire no circula; las esquinas cerca de las puertas suelen tener un poco más de flujo.

No todos funcionan, pero si ves uno que sí, intenta colocarte justo debajo o en la corriente de aire. Evita quedarte atrapado en medio del vagón donde el aire no circula; las esquinas cerca de las puertas suelen tener un poco más de flujo. Haz el truco de las muñecas y el cuello: Si sientes que el bochorno te marea, saca tu botella de agua y moja un poco tus muñecas y la nuca. Esto ayuda a enfriar la sangre que circula por tu cuerpo y te da un alivio instantáneo.

Si sientes que el bochorno te marea, saca tu botella de agua y moja un poco tus muñecas y la nuca. Esto ayuda a enfriar la sangre que circula por tu cuerpo y te da un alivio instantáneo. Usa ropa ligera: Olvida el poliéster o las telas sintéticas que no respiran. En estos meses, el algodón y el lino evitarán que el sudor se quede pegado a la piel.

¿Cómo sobrevivir al calor del metro? Canva

Ahora bien, antes de salir de casa, mejor llevar este kit en tu mochila para hacerle frente al calor dentro de las instalaciones del metro:

Agua con electrolitos: El agua simple es buena, pero si sudas mucho, necesitas recuperar sales. Un suero o agua con una pizca de sal y limón te mantendrá más alerta. Toallitas húmedas: Pasarte una por la frente o los brazos mientras esperas el tren en el andén te bajará la temperatura de golpe. Abanico o ventilador de pilas: Puede que te sientas como “señora rica”, pero en un vagón saturado, tener tu propio aire es un lujo que todos te van a envidiar.

¿Cómo sobrevivir al calor del metro? Gemini

¿Cuáles son las estaciones más calientes del metro?

El “primer lugar” se lo lleva la estación El Rosario de la Línea 7, que en años pasados ha registrado temperaturas de hasta 38°C, convirtiéndose en el punto más caliente de toda la CDMX.

Pero El Rosario no está sola; existen otras estaciones donde el termómetro no da tregua:

Línea 7 y 9: Tacubaya.

Tacubaya. Línea 2 y 8: Bellas Artes, Zócalo y Cuatro Caminos.

Bellas Artes, Zócalo y Cuatro Caminos. Línea 3 y 5: Indios Verdes y La Raza.

Indios Verdes y La Raza. Línea 1: Pantitlán y Merced.

El problema no es solo el clima de la ciudad. Las autoridades señalan que la gran afluencia de pasajeros (el calor corporal de miles de personas), sumada a la falta de ventilación adecuada en túneles y vagones, crea un efecto de encierro sofocante.

Si tienes la posibilidad de elegir tu horario, toma en cuenta que el calor empieza a subir desde las 11:00 horas, pero el verdadero peligro llega en dos horas comunes:

De 14:00 a 16:00 horas: Cuando el sol está en su punto máximo. De 18:00 a 19:00 horas: Es la hora más crítica, ya que se junta la temperatura ambiental acumulada con la mayor afluencia de usuarios del día.