Poner posos de café en la tierra puede ayudar a tus plantas o puede complicarte la vida si lo haces mal. No es un truco mágico de jardinería, pero tampoco es un error automático. La diferencia está en la cantidad, la forma de aplicarlos y el tipo de planta.

En redes sociales abundan los consejos que prometen hojas más verdes, flores más grandes y hasta protección contra plagas usando café en plantas.

Aquí te explicamos, paso a paso, qué ocurre realmente cuando agregas café usado a la tierra.

¿Es bueno ponerle posos de café a las plantas o las mata? Gemini

¿Qué le hacen los posos de café al suelo?

Cuando hablamos de posos de café, nos referimos al residuo sólido que queda después de preparar café. Ese material todavía contiene compuestos orgánicos y pequeñas cantidades de nutrientes.

Su principal aporte no es “vitaminas directas” para la planta, sino mejorar la estructura del suelo. En términos simples:

Ayudan a que la tierra tenga más materia orgánica.

Alimentan microorganismos beneficiosos.

Pueden mejorar ligeramente la retención de humedad.

Por eso muchas personas los usan como abono con café casero. Pero aquí hay un detalle clave: el nitrógeno que contienen no está listo para que la planta lo absorba de inmediato. Primero debe descomponerse.

Eso significa que su efecto es lento y moderado. No verás un cambio espectacular de un día para otro.

Entonces, ¿por qué dicen que pueden matar plantas?

En exceso, sí pueden causar problemas. La idea de que “si un poco es bueno, mucho es mejor” no funciona en jardinería. Con el café molido usado, menos es más.

1. Se compactan fácilmente

Los posos son partículas muy finas. Si los colocas como una capa gruesa encima de la tierra, pueden formar una especie de costra dura cuando se secan. Esa capa:

Impide que el aire llegue bien a las raíces.

Retiene demasiada humedad.

Dificulta el drenaje.

Las raíces necesitan oxígeno. Si el suelo permanece húmedo y sin ventilación, pueden aparecer hongos o pudrición.

2. Pueden alterar temporalmente el equilibrio del suelo

Cuando los microorganismos comienzan a descomponer los posos, consumen nutrientes del entorno. Durante ese proceso, el nitrógeno disponible para la planta puede reducirse temporalmente.

3. En macetas pequeñas el riesgo es mayor

En una maceta hay menos tierra y menos margen de error. Un exceso puede alterar rápidamente la humedad y compactar el sustrato.

En jardines abiertos, el impacto suele ser menor porque el volumen de suelo es mayor.

¿Es bueno ponerle posos de café a las plantas o las mata? Gemini

¿Los posos de café acidifican la tierra?

El café líquido sí es ácido, pero los posos usados ya han perdido gran parte de esa acidez durante la preparación. Su efecto sobre el pH del suelo suele ser leve y poco consistente.

Si necesitas modificar seriamente la acidez del suelo, existen métodos más precisos y efectivos.

En otras palabras: no confíes en los posos como herramienta principal para cambiar el pH.

¿Cuál es la forma correcta de usarlos?

Si te interesa usar posos de café para fertilizar plantas, hay maneras seguras y eficaces.

La mejor opción: composta

La composta con café es el uso más recomendado. En una pila de compostaje, los posos se mezclan con hojas secas, restos vegetales y otros materiales. Ahí se descomponen correctamente y se transforman en un abono equilibrado.

En este entorno, el café aporta nitrógeno y mejora el proceso sin causar compactación.

Mezclarlos con la tierra (no dejarlos encima)

Si decides aplicarlos directamente, mézclalos bien con el sustrato. Nunca los dejes formando una capa visible en la superficie.

Usar pequeñas cantidades

Regla práctica para principiantes: que no representen más de una pequeña fracción del total del sustrato añadido. Si visualmente domina el color oscuro del café, probablemente te excediste.

Un puñado ocasional es suficiente. No hace falta añadir café cada semana.

¿Es bueno ponerle posos de café a las plantas o las mata? Canva

¿Qué plantas pueden beneficiarse más?

Las plantas que toleran suelos ricos en materia orgánica suelen reaccionar mejor. Por ejemplo:

Tomates

Rosales

Hortensias

Plantas ornamentales de jardín

Sin embargo, eso no significa que debas usar grandes cantidades. Incluso las plantas que “toleran” el café pueden resentir el exceso.