Te contamos cómo cuidar una planta de eucalipto en casa, mantenla siempre saludable, con un follaje fragante y elegante. Esta planta originaria de Australia ha conquistado hogares, jardines y huertos urbanos alrededor del mundo.

Pero no todo es estética: cuidar un eucalipto en casa requiere conocimientos específicos que van más allá de “regar y esperar”. Si eres amante de las plantas aromáticas, probablemente te hayas sentido atraído por la belleza de esta.

A primera vista podría parecer fácil: solo coloca la planta en algún rincón soleado, dale agua y listo… sin embargo, cuando las hojas empiezan a perder su color o la planta no crece como esperabas, te das cuenta de que el eucalipto tiene sus propias reglas del juego botánico.

Y es que todas las plantas tienen su detalle, desde la albahaca hasta la menta, pero tenerlas en casa no es imposible.

Ya sea que tengas un eucalipto en maceta o estés pensando en uno como protagonista de tu jardín, entender sus necesidades te ayudará a disfrutar de una planta saludable y duradera, que no solo decore tu espacio, sino que también aporte su aroma único y sus beneficios naturales.

¿Dónde debe colocarse un eucalipto en casa?

El primer gran desafío al cuidar una planta de eucalipto en casa es darle la luz adecuada. A diferencia de otras plantas de interior que toleran sombra parcial, el eucalipto requiere mucha luz directa, lo ideal es que reciba al menos 6 horas de sol al día, preferiblemente cerca de una ventana orientada al sur o al oeste.

Sin luz suficiente, las hojas de eucalipto pueden palidecer, caer o la planta puede debilitarse. Esto es más frecuente en ambientes con iluminación débil o artificial prolongada.

Además de luz, la temperatura ambiente juega un rol fundamental: el eucalipto prefiere temperaturas moderadas (equivalentes a 18 °C–24 °C) y no tolera bien las corrientes de aire frío ni temperaturas inferiores a los 10 °C.

¿Y la humedad del aire?

Afortunadamente, el eucalipto no es demasiado exigente con la humedad del ambiente: tolera bien los niveles típicos de una casa (30–50 % de humedad), aunque un poco más de humedad puede favorecer un crecimiento vigoroso.

Si vives en un clima extremadamente seco, considera la opción de colocar la planta sobre una bandeja con guijarros y agua para crear micro-humedad alrededor, o utilizar un humidificador en los meses más secos.

¿Cómo regar el eucalipto?

A diferencia de plantas que aman el suelo siempre húmedo, el eucalipto prefiere un riego moderado y controlado: la regla de oro es regar cuando la superficie del sustrato esté seca al tacto, evitando siempre encharcamientos.

Si el suelo permanece demasiado húmedo por mucho tiempo, las raíces pueden desarrollar podredumbre, lo que finalmente enferma o mata la planta. Por esa razón, muchos cultivadores recomiendan macetas con agujeros de drenaje y una mezcla de suelo que facilite el escape del exceso de agua.

¿Cuál es el mejor suelo para el eucalipto?

Esta planta prefiere sustratos ligeros y bien drenados, con un pH ligeramente ácido o neutro. Un buen ejemplo es una mezcla de tierra para macetas con perlita o arena gruesa, que evita que la tierra se compacte demasiado y facilite la respiración de las raíces.

¿El eucalipto necesita fertilizante?

Aunque el eucalipto no exige grandes cantidades de fertilizante, un aporte ligero y regular durante la temporada activa de crecimiento puede marcar la diferencia. Utiliza un fertilizante líquido balanceado diluido cada 4–6 semanas en primavera y verano.

Evita fertilizar en otoño e invierno, cuando la planta tiende a reducir su ritmo de crecimiento. Demasiado fertilizante en esos períodos puede causar estrés en las raíces o un crecimiento desordenado.

Generalmente, se recomienda cambiar la maceta cada 1–2 años, eligiendo un recipiente unos centímetros más grande que el anterior para darle espacio suficiente sin abrumar las raíces.

Cuidar una planta de eucalipto en casa es una mezcla de ciencia y arte: necesitas conocer sus necesidades básicas de luz, agua y suelo, pero también observar y ajustar según cómo responde tu planta a su entorno.