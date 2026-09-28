Entre flores y catrines: Así será la Ruta del Cempasúchil 2026 en Xochimilco

El Día de Muertos comienza a sentirse en la Ciudad de México y Xochimilco se prepara para recibir una de las temporadas más coloridas del año. Durante octubre y parte de noviembre, los canales serán escenario de un recorrido que combina flores, tradiciones, gastronomía y música.

Se trata de la Ruta del Cempasúchil 2026, una experiencia organizada por Explora Xochimilco. El plan contempla un paseo de tres a cuatro horas a bordo de una trajinera decorada y acompañada por un catrín o una catrina.

Preparan la Ruta del Cempasúchil 2026

¿Qué podrás conocer durante la Ruta del Cempasúchil?

Uno de los puntos principales del recorrido será la Chinampa del Cempasúchil, donde los visitantes podrán caminar entre cultivos de esta emblemática flor de temporada.

Durante la visita también se contará la leyenda relacionada con el cempasúchil y habrá oportunidad de conocer más sobre la importancia de esta planta dentro de las celebraciones de Día de Muertos.

Además, el horario está pensado para que el recorrido coincida con el atardecer, por lo que el campo de flores será uno de los escenarios para tomar fotografías.

Cempasúchil Canva

¿Qué habrá en la segunda parada del recorrido?

La experiencia continuará en Axolotl Calli, una chinampa que tendrá una ambientación especial para la temporada.

En este espacio se instalará una réplica de un panteón tradicional junto con una ofrenda. Los asistentes podrán llevar una fotografía de algún familiar fallecido para colocarla como parte de este homenaje.

La visita también incluirá diferentes actividades relacionadas con las tradiciones y la historia de Xochimilco, por lo que el recorrido busca ir más allá de un paseo en trajinera.

Habrá comida y bebidas durante la experiencia

Una de las actividades consiste en cosechar flores de cempasúchil que posteriormente serán utilizadas para preparar una bebida ancestral.

La ruta también contempla una degustación de sabores tradicionales, con café de olla, pan de muerto, tamales de quelite y un postre.

A esto se suman música prehispánica en vivo, relatos sobre las leyendas de la zona y una presentación de juego de pelota prehispánico.

Foto: Canva

¿Cuándo y cuánto cuesta la Ruta del Cempasúchil 2026?

La experiencia estará disponible del 3 de octubre al 9 de noviembre de 2026. La cita está programada para las 16:00 horas, un horario pensado para disfrutar parte del recorrido durante el atardecer.

El costo de acceso es de $1,199 pesos por persona.

La Ruta del Cempasúchil 2026 reúne en un mismo recorrido algunos de los elementos más representativos de esta temporada: los canales de Xochimilco, los campos de flores, las ofrendas, la gastronomía tradicional y las expresiones culturales relacionadas con el Día de Muertos.