El truco de poner hojas de laurel en la entrada de tu casa, ¿para qué sirve?

El truco de colocar hojas de laurel en la entrada de la casa tiene una mezcla interesante de fundamentos prácticos (aroma, propiedades naturales) y creencias tradicionales relacionadas con la energía del hogar.

El laurel, conocido como Laurus nobilis, ha sido valorado desde la antigüedad por sus usos medicinales, culinarios y simbólicos.

¿Para qué sirve poner hojas de laurel en la entrada de tu casa?

Truco de poner hojas de laurel en la entrada de tu casa. Especial

Poner hojas de laurel en la entrada de tu casa es un truco casero simple, estético y económico al que muchas personas han recurrido.

Algunas razones para hacerlo son:

Purificar el aire

Las hojas de laurel contienen compuestos aromáticos como el cineol y el eugenol. Cuando se colocan frescas o secas en la entrada, liberan un olor herbal suave que puede ayudar a neutralizar malos olores. Algunas personas también queman ligeramente una hoja (como sahumerio) para intensificar este efecto, ya que el humo tiene propiedades antimicrobianas leves que pueden contribuir a un ambiente más limpio, aunque esto es más tradicional que científicamente comprobado a gran escala.

Repelente de insectos

El laurel sí tiene una base más práctica. Su aroma resulta desagradable para ciertos insectos como cucarachas, hormigas y polillas. Colocar hojas en puertas, ventanas o rincones cercanos a la entrada puede funcionar como una barrera natural. No es tan potente como los insecticidas químicos, pero es una alternativa ecológica y segura para interiores.

Equilibrio de la energía del hogar

Aquí entramos en el terreno simbólico y cultural. Desde la época de la antigua Grecia y Roma, el laurel se asociaba con protección, victoria y purificación. En muchas tradiciones esotéricas y prácticas como el Feng Shui, se cree que colocar elementos naturales en la entrada ayuda a bloquear energías negativas y atraer armonía. El laurel, en particular, se usa como amuleto protector: se dice que absorbe malas vibras y favorece la tranquilidad.

¿Cómo aplicarlo en casa?

Truco de poner hojas de laurel en la entrada de tu casa. Especial

El laurel puede aportar beneficios reales como aroma agradable y ligera acción repelente, mientras que su uso para “equilibrar la energía” forma parte de creencias tradicionales que muchas personas adoptan como ritual de bienestar en el hogar.

Para aplicarlo en casa, puedes seguir estos consejos:

Coloca 3, 5 o 7 hojas (números simbólicos) cerca de la puerta principal.

Puedes ponerlas en una bolsita, debajo del tapete o en un pequeño recipiente.

Cámbialas cada 1 o 2 semanas para mantener su aroma y “efecto”.

Si quieres potenciar el aspecto energético, algunas personas acompañan el laurel con sal gruesa.

*mvg*