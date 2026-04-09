¿Eres fan de Star Wars? Así será el concierto sinfónico en CDMX

Para todos los fans de Star Wars, llega un evento imperdible lleno de música, nostalgia y emoción. Prepárate para vivir una experiencia única donde la atmósfera de esta saga galáctica cobrará vida a través de una sinfonía.

Este concierto forma parte de la celebración de May the 4th, una fecha especial dedicada a este universo que ha marcado generaciones. Si quieres saber cuándo y dónde será, aquí te contamos todos los detalles para que no te lo pierdas.

Star Wars Sinfónico 2026: una experiencia que te hará sentir la Fuerza

Bajo el lema “La Fuerza no se ve, se vive”, este evento lleno de música promete transportarte directamente a una galaxia muy, muy lejana. Será una oportunidad perfecta para revivir los momentos más épicos de una de las sagas más queridas del cine.

La sinfonía estará dirigida por el concertador Arturo Rebolledo, quien guiará este viaje a través de paisajes sonoros inolvidables que han marcado a generaciones enteras y cuyo legado sigue más vivo que nunca.

¿Cuándo será el concierto de Star Wars en CDMX?

Si quieres ser parte de esta experiencia galáctica, toma nota: el evento se llevará a cabo el lunes 4 de mayo a las 20:00 horas.

Los boletos ya están disponibles, con precios desde 590 pesos, y puedes adquirirlos en plataformas digitales como Ticketmaster o en el sitio oficial del evento.

¿Dónde será y cómo llegar al Teatro Metropólitan?

El concierto tendrá lugar en el emblemático Teatro Metropólitan, ubicado en Av. Independencia 90, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Si planeas llegar en transporte público, la opción más cercana es el Metro Juárez de la Línea 3, que te deja a unos pasos del recinto.

Star Wars sinfónico en CDMX: cuándo y dónde Foto: Seven Waves.produ

¿Qué significa “May the Fourth” y por qué se celebra?

Si eres fan, seguro ya lo sabes, pero si no, aquí te lo contamos: “May the Fourth” es un juego de palabras en inglés con la frase icónica “May the Force be with you” (Que la Fuerza te acompañe). La similitud entre “Force” (fuerza) y “Fourth” (cuarto) dio origen a esta celebración.

Con el paso de los años, esta fecha se ha consolidado como el Día Mundial de Star Wars, y su popularidad ha crecido tanto que incluso días antes ya se realizan actividades en la Ciudad de México.

Desde maratones de películas hasta eventos de cosplay y exposiciones temáticas, todo se convierte en una gran fiesta para los fans de la saga.

Star Wars sinfónico en CDMX: cuándo y dónde Foto: Seven Waves.produ

Si eres amante de Star Wars, este concierto sinfónico es un plan que no puedes dejar pasar. Será la oportunidad perfecta para disfrutar de su música icónica, revivir momentos épicos y dejarte llevar por una experiencia que, sin duda, hará vibrar tu lado más fan.