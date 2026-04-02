Viacrucis Iztapalapa 2026: ¿A qué hora empieza y por dónde seguirlo EN VIVO?

La representación de la Pasión de Cristo es uno de los eventos religiosos más esperados de la Semana Santa en México, ya que cada año reúne a más de un millón de personas que se congregan para presenciar este momento lleno de tradición y devoción.

Se trata de una de las actividades religiosas más importantes del país, pues recrea las escenas del camino que siguió Jesús de Nazaret hasta su crucifixión. Pero si no puedes asistir en persona y te gustaría verlo, aquí te contamos dónde ver el Viacrucis de Iztapalapa en vivo.

¿Qué es el Viacrucis y qué significa?

El Viarucis, que en latín significa “Camino de la Cruz”, es una de las tradiciones más representativas de la devoción católica. Esta práctica se realiza durante la Cuaresma, el periodo litúrgico de preparación espiritual previo a la Semana Santa.

Durante esta representación se recuerda el recorrido que hizo Jesucristo desde su condena hasta su sepultura, a través de 14 estaciones basadas en los relatos de la Pasión de Cristo.

Cada estación representa un momento clave del camino que, según la tradición cristiana, vivió Jesús rumbo al Calvario.

¿Dónde se realiza la representación de Semana Santa?

En la Ciudad de México se realizan representaciones del Viacrucis en distintas alcaldías, organizadas por comunidades y vecinos. Sin embargo, la más grande y famosa es la de Iztapalapa.

La representación comienza en la Macroplaza del Jardín Cuitláhuac y desde ahí recorre las 14 estaciones hasta llegar al Cerro de la Estrella, lugar donde se lleva a cabo la escena de la crucifixión.

El evento reúne a más de un millón de personas cada año y su relevancia cultural es tan grande que fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.

¿Dónde ver el viacrusis de Semana Santa Iztapalapa? Foto: Cuartoscuro.com

¿Dónde van a pasar el Viacrucis?

Si no puedes asistir pero quieres seguir la 183ª representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, podrás verla en vivo a través de Imagen TV, que realizará una transmisión especial del evento.

También puedes seguir las actividades en las redes sociales del Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa. La página donde podrás darle seguimiento es:

https://www.facebook.com/COSSIAC

Ahí se comparten actualizaciones y la cobertura de esta tradición que forma parte de la identidad cultural de la capital.

¿Dónde ver el viacrusis de Semana Santa Iztapalapa? Foto: Cuartoscuro.com

¿Cuándo es el Viacrucis y a qué hora empieza?

El Comité Organizador de Semana Santa ya dio a conocer el programa para esta representación que tendrá lugar el viernes 3 de abril. Estas son las actividades principales:

12:00 horas – Inicio de los relatos de los Concilios, presentación de Jesús ante Pilato y Herodes, azotes y sentencia en la Macroplaza del Jardín Cuitláhuac.

– Inicio de los relatos de los Concilios, presentación de Jesús ante Pilato y Herodes, azotes y sentencia en la Macroplaza del Jardín Cuitláhuac. 14:00 horas – Inicio del Viacrucis.

– Inicio del Viacrucis. 15:00 horas – Escena de la Crucifixión.

La estación del Metro más cercana a la Macroplaza es Iztapalapa de la Línea 8.

Recomendaciones para asistir a la Representación Semana Santa

Si planeas asistir a la 183ª representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, es importante tomar algunas precauciones, ya que se trata de un evento masivo.

Entre los objetos que se recomienda llevar están:

Sombrero o gorra

Sombrero o gorra Botella de agua

Bloqueador solar

Papel de baño o pañuelos

Ropa y calzado cómodo

Identificación

Dinero en efectivo

También se recomienda cuidar tus pertenencias y revisar las redes sociales oficiales, donde se informará sobre cierres viales y rutas alternas durante el evento.

¿Dónde ver el viacrusis de Semana Santa Iztapalapa? Foto: Cuartoscuro.com

Si no quieres perderte esta tradición de Semana Santa, también puedes seguir la transmisión en vivo y disfrutar desde casa de una de las representaciones religiosas más importantes de México.