Semana Santa atraerá a 1.4 millones de visitantes a CDMX

Por Semana Santa y de Pascua se estima lleguen a la Ciudad de México 1.4 millones de turistas; con una derrama económica estimada 12 mil millones de pesos, es decir, tres por ciento superior que Semana Mayor y Pascua del año pasado.

Del total de los visitantes, 678 mil se hospedarán en hoteles; otros 705.5 mil turistas llegarán a casa de amigos y a inmuebles de hospedaje temporal, por plataformas digitales tipo AirBnB.

La cifra total estimada de turistas representa un incremento del cuatro por ciento más que lo registrado durante el mismo periodo de 2025, indicó la Secretaría de Turismo (Sectur) local.

La Sectur destacó en una tarjeta informativa que uno de los mayores atractivos de esta temporada es la Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, tradición con más de 180 años de historia y uno de los acontecimientos religiosos y comunitarios más importantes de México.

Actividades culturales

En 2025, durante el Viernes Santo se congregaron en el Cerro de la Estrella más de un millón de personas, cifra que los organizadores esperan superar este año.

Foto: Especial

Además del Viacrucis de Iztapalapa, en alcaldías como Cuajimalpa, las actividades religiosas congregarán a cientos de fieles.

Los visitantes también podrán disfrutar de más de mil actividades culturales y recreativas, como la exposición de arte lumínico “Sólo la luz, Primavera”, el cual se encuentra ubicada en la plazoleta de Paseo de la Reforma y Praga.

Misma que se extiende del Ángel de la Independencia hasta la Puerta de los Leones, conforma un corredor luminoso con 13 esculturas que invitan a redescubrir la ciudad desde otra perspectiva, al “caminar distinto, mirar distinto y sentir distinto”, afirmó la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto.

Mejorar experiencia con ChatBot

Destacó además la ruta de museos de la ciudad, ubicados sobre el corredor Reforma y en el Centro Histórico, con recintos como el Museo Nacional de Antropología, el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Moderno y el Museo Nacional de Historia, considerado como uno de los corredores históricos- culturales más representativos del país.

Foto: Especial

La oferta cultural se puede conocer a través del ChatBot de la Secretaría, llamado Xoli, que está diseñado para acompañar a visitantes y capitalinos en la exploración de la Ciudad de México, recordó la funcionaria.

La herramienta digital busca facilitar la experiencia de quienes recorren la ciudad; ofrece recomendaciones sobre lugares imperdibles, experiencias culturales y gastronómicas, así como actividades y recorridos.

*DRR*