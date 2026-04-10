¡Aparta la fecha! Noche de las Estrellas 2026 ya tiene día confirmado

¿Te imaginas pasar una noche bajo el cielo estrellado, observando el universo como nunca antes? Eso es justo lo que podrás vivir en la Noche de las Estrellas 2026 en la UNAM, un evento imperdible que ya tiene fecha y promete sorprender a chicos y grandes.

Año con año, este encuentro reúne a miles de personas amantes del espacio, la ciencia y la curiosidad. Y lo mejor: no necesitas telescopio, porque ahí encontrarás todo listo para disfrutar del espectáculo. Si quieres lanzarte, aquí te contamos todo lo que se sabe hasta ahora

¿Qué es el evento Noche de las Estrellas?

La Noche de las Estrellas es un evento que nació en 2009 como parte de los festejos del Año Internacional de la Astronomía en la UNAM. Su objetivo es acercar el conocimiento científico a todas las personas de forma divertida, accesible y fascinante.

Con el paso de los años, se ha convertido en una de las actividades más esperadas, no solo en la Ciudad de México, sino también en distintas sedes del país.

En la capital, suele realizarse en espacios emblemáticos como el Zócalo o las Islas de Ciudad Universitaria, creando una experiencia única bajo el cielo nocturno.

¿Dónde ver estrellas? Noche de las Estrellas 2026: fechas y actividades Foto: Canva

Noche de las Estrellas UNAM: ¿qué habrá?

Este evento es perfecto para quienes aman mirar el cielo… o quieren hacerlo por primera vez. Durante la jornada podrás: observar estrellas, planetas y otros cuerpos celestes a través de telescopios instalados para el público, participar en actividades científicas y culturales relacionadas con la astronomía y disfrutar de charlas, talleres y dinámicas para todas las edades

Además, cada edición tiene temáticas especiales. Para 2026, se espera que destaque:

El 75 aniversario del descubrimiento de la radiación de 21 cm del hidrógeno

El 75 aniversario del descubrimiento de la radiación de 21 cm del hidrógeno El 115 aniversario del nacimiento de Paris Pismis, destacada astrónoma

El 20 aniversario de la redefinición de planeta, un momento clave en la historia de la astronomía

¿Cuándo va a ser la noche de estrellas?

¡Ve apartando la fecha! La Noche de las Estrellas 2026 se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre de 2026.

Hasta ahora, no se han confirmado las sedes oficiales. Sin embargo, tradicionalmente se realiza en las Islas de Ciudad Universitaria.

Si planeas asistir, las estaciones más cercanas del Metro de la CDMX suelen ser Universidad y Copilco de la Línea 3.

Si eres de los que disfrutan perderse bajo un cielo lleno de estrellas, este evento es para ti. No solo por las actividades científicas, sino por la oportunidad de conectar con el universo de una forma única y gratuita.

¿Dónde ver estrellas? Noche de las Estrellas 2026: fechas y actividades Foto: Canva

La Noche de las Estrellas 2026 en la UNAM promete ser una experiencia inolvidable… perfecta para ir en familia, con amigos o incluso solo, pero con la mirada puesta en el cielo