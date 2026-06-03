¿Te gusta andar en bicicleta? Descubre 4 rutas de ciclismo de montaña cerca de CDMX

La bicicleta se ha convertido en una alternativa de movilidad cada vez más popular en la Ciudad de México. Sin embargo, su uso va más allá del transporte urbano. En los últimos años, el ciclismo de montaña ha ganado adeptos entre quienes buscan combinar actividad física, paisajes naturales y experiencias al aire libre sin alejarse demasiado de la capital.

Si estás listo para cambiar el asfalto por senderos rodeados de árboles, estos destinos ofrecen escenarios ideales para poner a prueba tu resistencia y disfrutar de algunos de los espacios naturales más importantes del Valle de México.

Lugares para practicar ciclismo de montaña cerca CDMX Canva.

¿Qué es el ciclismo de montaña?

El ciclismo de montaña, también conocido como MTB (mountain bike), es una modalidad del ciclismo que se practica en caminos naturales como bosques, montañas, senderos y terrenos de terracería. A diferencia del ciclismo de ruta, requiere bicicletas diseñadas para enfrentar superficies irregulares, pendientes y obstáculos naturales.

Además de ser una actividad recreativa, el MTB es un ejercicio que ayuda a mejorar la condición física, la resistencia cardiovascular y la coordinación. De acuerdo con la Union Cycliste Internationale (UCI), esta disciplina comprende distintas especialidades, entre ellas el cross-country, el descenso, el enduro y el maratón MTB, cada una con diferentes niveles de dificultad y exigencia física.

En México, el ciclismo de montaña ha ganado popularidad gracias a la existencia de áreas naturales protegidas y parques nacionales que ofrecen rutas para principiantes y ciclistas experimentados.

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4 lugares para hacer ciclismo de montaña cerca de CDMX

La Ciudad de México está rodeada por importantes áreas naturales protegidas que ofrecen condiciones ideales para el ciclismo de montaña. De acuerdo con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, estos espacios son frecuentados por visitantes que realizan actividades de resistencia y recorridos sobre dos ruedas gracias a sus extensos bosques y caminos de alta montaña.

Además de brindar oportunidades para la actividad física, contribuyen a la conservación de ecosistemas fundamentales para el Valle de México.

1. Parque Nacional Cumbres del Ajusco

Ubicado al sur de la Ciudad de México, el Ajusco es uno de los destinos favoritos para quienes practican ciclismo de montaña. Sus senderos atraviesan bosques de pino y encino, mientras que sus pronunciados desniveles representan un reto para ciclistas con experiencia.

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México señala que este parque nacional es uno de los espacios más visitados por quienes realizan actividades de resistencia, senderismo y ciclismo debido a sus características de alta montaña.

Ubicación: Carretera Picacho-Ajusco, alcaldía Tlalpan

Carretera Picacho-Ajusco, alcaldía Tlalpan Horario recomendado: Desde las primeras horas de la mañana y hasta antes del atardecer

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2. Desierto de los Leones

Aunque su nombre puede resultar engañoso, este parque nacional alberga uno de los bosques mejor conservados de la capital. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales destaca que el Desierto de los Leones es un espacio donde conviven actividades recreativas, deportivas y de contacto con la naturaleza.

Sus caminos forestales ofrecen recorridos con pendientes moderadas, senderos técnicos y una amplia cobertura vegetal que mantiene temperaturas agradables durante gran parte del año.

Ubicación: Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Horario habitual: De 7:00 a 18:00 horas

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3. Los Dinamos

Ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras, este espacio natural es reconocido por resguardar el último río vivo de la Ciudad de México. Sus senderos atraviesan barrancas, zonas boscosas y caminos de terracería que permiten realizar recorridos de diferente dificultad.

La combinación de pendientes, caminos estrechos y largas rutas entre el bosque ha convertido a Los Dinamos en uno de los sitios más populares para el ciclismo de montaña dentro de la capital.

Ubicación: Camino a Los Dinamos, alcaldía Magdalena Contreras

Camino a Los Dinamos, alcaldía Magdalena Contreras Horario: Aproximadamente de 6:00 a 18:30 horas

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4. La Marquesa

A menos de una hora de la Ciudad de México se encuentra el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, mejor conocido como La Marquesa. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) lo considera uno de los espacios naturales más importantes en las inmediaciones de la capital.

Este parque nacional cuenta con extensos bosques de coníferas, valles y senderos que permiten realizar recorridos recreativos o entrenamientos de larga distancia. Su amplitud y accesibilidad lo convierten en una excelente opción para quienes desean iniciarse en el ciclismo de montaña.

Ubicación: Carretera México-Toluca, Estado de México

Carretera México-Toluca, Estado de México Horario habitual: De 9:00 a 18:00 horas

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¿Qué nivel de experiencia necesitas para recorrer estas rutas de MTB?

No todas las rutas presentan el mismo grado de dificultad. Antes de elegir un destino, conviene considerar la condición física, la experiencia y el tipo de bicicleta que utilizarás.

Los ciclistas principiantes pueden optar por La Marquesa gracias a sus senderos amplios y pendientes moderadas

Los Dinamos ofrece rutas adecuadas para quienes desean aumentar gradualmente la dificultad

El Desierto de los Leones combina caminos recreativos con tramos más técnicos

El Ajusco destaca como una de las opciones más exigentes debido a su altitud y desniveles pronunciados

Elegir una ruta acorde con tu nivel permitirá disfrutar mejor del recorrido y reducir el riesgo de accidentes.

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¿Cuáles son las rutas de ciclismo de montaña más desafiantes cerca de la Ciudad de México?

Entre los destinos cercanos a la capital, el Ajusco sobresale por sus exigentes ascensos y condiciones de alta montaña. La altitud puede superar los 3 mil metros sobre el nivel del mar, por lo que requiere una buena preparación física.

El Desierto de los Leones también representa un reto interesante debido a sus senderos irregulares y descensos entre zonas boscosas. Por su parte, Los Dinamos ofrece recorridos con desniveles, caminos estrechos y tramos técnicos que suelen utilizarse para entrenamientos de resistencia.

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Recomendaciones para disfrutar el ciclismo de montaña de forma segura

Antes de salir a rodar, especialistas en actividades al aire libre recomiendan:

Utilizar casco certificado

Llevar suficiente agua y bebidas con electrolitos

Portar herramientas básicas para reparaciones

Revisar las condiciones climáticas antes de iniciar el recorrido

Compartir la ruta con familiares o amigos

Evitar ingresar a senderos desconocidos sin experiencia previa

Respetar la señalización y las zonas protegidas

También es recomendable comenzar los recorridos temprano para aprovechar la luz natural y regresar antes de que disminuya la visibilidad en las zonas boscosas.

El ciclismo de montaña ofrece la oportunidad de conocer espacios naturales que muchas veces pasan desapercibidos para quienes viven en la capital. Ya sea como una actividad recreativa, una forma de entrenamiento o una alternativa para desconectarse de la rutina, estas rutas permiten disfrutar de paisajes únicos y fortalecer el vínculo con el entorno natural sin recorrer largas distancias.