Con la llegada de diciembre, muchas familias comienzan a buscar árboles de Navidad, luces y adornos para decorar sus hogares.

En la Ciudad de México existen diferentes alternativas para realizar estas compras sin destinar todo el presupuesto a un solo establecimiento.

Uno de los destinos más populares es el Centro Histórico de la CDMX, donde varias calles concentran negocios especializados en productos navideños. Algunos comercios ofrecen ventas al mayoreo y menudeo, mientras que otros se dedican a la comercialización de árboles artificiales.

En el Centro Histórico de la CDMX existen tiendas especializadas en árboles de Navidad artificiales de diferentes tamaños. Canva

¿Dónde comprar árboles de Navidad en el Centro Histórico de CDMX?

La oferta de productos navideños se distribuye entre distintas calles del primer cuadro de la capital.

Sin embargo, quienes buscan árboles de Navidad artificiales pueden comenzar su recorrido por tres vialidades que cuentan con establecimientos especializados en este tipo de decoración.

Calle Correo Mayor

Correo Mayor es una de las principales alternativas, pues concentra negocios dedicados a la venta de productos de temporada. Su ubicación permite visitar diferentes establecimientos a pie, comparar modelos y consultar precios antes de realizar una compra.

Entre las tiendas que se encuentran en esta calle destacan las siguientes.

Naviplastic-ArbolMex, ubicada en Correo Mayor 48.

Series Navideñas , localizada en Correo Mayor 79.

En Correo Mayor y Venustiano Carranza se pueden encontrar árboles de Navidad artificiales con distintos acabados y alturas. Canva

Calle Venustiano Carranza

Otra opción es Venustiano Carranza, donde también se comercializan árboles artificiales y accesorios para decorar el hogar.

En el número 115 de esta calle se encuentra Naviplastic, un establecimiento especializado en artículos relacionados con las celebraciones decembrinas.

Calle República de Uruguay

A estas alternativas se suma República de Uruguay, una vialidad donde es posible encontrar árboles de diferentes alturas y estilos. La variedad de modelos permite buscar opciones tanto para departamentos pequeños como para viviendas con espacios más amplios.

Antes de elegir un establecimiento, conviene comparar las características de los productos. Dos árboles de la misma altura pueden tener diferencias en la cantidad de ramas, el material de fabricación, la estabilidad de su base y el volumen del follaje.

Antes de comprar un árbol de Navidad artificial, verifica sus dimensiones, la estabilidad de su base y sus accesorios. Canva

Calles del Centro de CDMX para decorar tu árbol de Navidad

Además de comprar el pino, los visitantes pueden aprovechar su recorrido por el Centro Histórico para conseguir esferas, luces navideñas, guirnaldas y otros accesorios que suelen utilizarse durante las celebraciones de diciembre.Avenida Circunvalación

Una de las zonas que vale la pena recorrer es Circunvalación, cerca de La Merced, donde se concentra una amplia oferta comercial de productos de temporada. En sus establecimientos se pueden buscar alternativas económicas para complementar la decoración del hogar.

República de Argentina y Manuel de la Peña y Peña

Estas calles cuentan con comercios que ofrecen productos al mayoreo y menudeo. Esta modalidad puede resultar conveniente para quienes necesitan adquirir varias piezas de un mismo artículo o renovar por completo su decoración navideña.

Entre los productos que se pueden buscar durante el recorrido por estas calles se encuentran los siguientes.

Esferas de diferentes tamaños y colores.

Series de luces para interiores y exteriores.

Guirnaldas y listones decorativos.

Estrellas y figuras para colocar en el árbol.

Adornos para puertas, ventanas y otros espacios del hogar.

Comprar estos productos por separado permite distribuir el presupuesto de acuerdo con las necesidades de cada familia. En el caso de las esferas y otros accesorios, es recomendable preguntar por los precios individuales y por paquete antes de elegir una presentación.

En el Centro Histórico de la CDMX existen comercios especializados en árboles de Navidad artificiales, luces y adornos. ChatGPT

Qué revisar antes de comprar un árbol de Navidad artificial

El precio no es el único elemento que debe tomarse en cuenta al elegir un árbol de Navidad artificial. Revisar sus características directamente en el establecimiento puede evitar gastos adicionales por piezas faltantes o problemas al momento de instalarlo.

Una de las primeras recomendaciones es medir el espacio disponible en casa, considerando tanto la altura del techo como el ancho que ocupará el árbol una vez que todas sus ramas estén extendidas.

También es importante verificar los siguientes aspectos antes de pagar.

Confirmar que la altura corresponda con la indicada en el empaque.

Revisar que incluya la base y todas las secciones necesarias para armarlo.

Comprobar que las ramas se encuentren en buenas condiciones.

Preguntar por las políticas de cambios y devoluciones.

Solicitar una prueba de funcionamiento si incluye luces integradas.

En el caso de las series navideñas, conviene revisar que los cables no presenten daños y confirmar si están diseñadas para utilizarse dentro o fuera de la vivienda, especialmente cuando se pretende decorar balcones, jardines o fachadas.

Cómo llegar al Centro de CDMX para comprar árboles de Navidad

Debido a la concentración de comercios y visitantes durante la temporada decembrina, utilizar el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) puede ser una alternativa práctica para evitar las dificultades relacionadas con el tránsito vehicular y la búsqueda de estacionamiento.

Dependiendo de la calle que se desee visitar, existen tres estaciones que pueden servir como punto de partida para realizar las compras.