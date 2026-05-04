El efecto Donatella: Los looks que definieron su era en Versace

Hablar de Donatella Versace es hablar de una era completa en la historia de la moda. Desde que asumió la dirección creativa de Versace en 1997, tras la muerte de su hermano Gianni Versace, la diseñadora no solo sostuvo el legado de la firma, sino que lo transformó en un fenómeno global donde el glamour, la sensualidad y el exceso se convirtieron en sello distintivo.

Su estética —melena rubia platino, maquillaje intenso y una actitud de poder absoluto— es tan icónica como sus creaciones. A lo largo de casi tres décadas, Donatella firmó algunos de los momentos más memorables de la cultura pop como nadie más.

The Jungle Dress (Jennifer Lopez, 2000)

Uno de los looks más emblemáticos de su carrera es, sin duda, el famoso Jungle Dress que llevó Jennifer Lopez en los premios Grammy Awards 2000. Este vestido verde con estampado selvático y escote vertiginoso no solo acaparó titulares, sino que provocó tal nivel de búsquedas en internet que impulsó la creación de Google Imágenes.

El Jungle Dress de Jennifer Lopez hizo historia en la moda. IG donatella_versace

Décadas después, la propia JLo volvió a desfilar con una versión renovada, confirmando que el diseño sigue siendo un ícono absoluto.

The Bondage Dress (Donatella Versace, 1992)

Pero el ADN de Versace también está marcado por la provocación elegante. Mucho antes de liderar la casa, Donatella ya imponía tendencia. Su aparición en la Met Gala 1992 con un vestido negro tipo “bondage”, lleno de correas y detalles metálicos, definió una estética de lujo atrevido que sigue vigente hoy.

Su vestido bondage de 1992 definió la estética sexy y poderosa de Versace. IG donatella_versace

Este look ha sido reinterpretado por figuras como Kim Kardashian, Kaia Gerber y Dua Lipa, demostrando su impacto atemporal.

Tributo a Gianni (2017)

Otro momento inolvidable llegó en 2017, cuando Donatella rindió homenaje a Gianni en la Semana de la Moda de Milán. Sobre la pasarela reunió a las supermodelos de los años 90 —Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Carla Bruni y Helena Christensen— vestidas con diseños de malla metálica dorada.

El homenaje a Gianni en 2017 fue un momento icónico. IG donatella_versace

El cierre, al ritmo de “Freedom! ’90”, se convirtió en una de las pasarelas más virales de la historia y en un tributo cargado de emoción.

Lady Gaga en el Super Bowl (2017)

La diseñadora también ha sabido conectar con nuevas generaciones. Su colaboración con Lady Gaga para el show de medio tiempo del Super Bowl 2017 dejó una de las imágenes más potentes del espectáculo: un body plateado futurista cubierto de cristales que definió el glamour escénico de la artista.

Lady Gaga brilló con diseños Versace en el Super Bowl. IG donatella_versace

Jennifer Garner (2004)

El impacto de Versace también ha llegado al cine. En la película 13 Going on 30, Jennifer Garner llevó un vestido multicolor que se convirtió en un ícono inesperado para toda una generación.

Sus diseños han trascendido pasarelas, alfombras rojas y hasta el cine. IMDb

Dua Lipa en Versace

Donatella encontró una musa contemporánea en Dua Lipa. Juntas co-crearon la colección “La Vacanza”, consolidando una estética que mezcla sensualidad, nostalgia noventera y lujo desenfadado.

Dua Lipa se ha convertido en una de las musas contemporáneas de la casa italiana. IG donatella_versace

Su aparición en la Met Gala 2023, con un vestido vintage de Versace, reafirmó la vigencia de la casa en la cultura actual.

Dua Lipa y Megan Thee Stallion

Incluso en situaciones espontáneas, la diseñadora ha demostrado su genialidad. Durante los Grammy de 2022, Megan Thee Stallion y Dua Lipa aparecieron con vestidos casi idénticos. Donatella resolvió el momento en vivo, ajustando los looks y convirtiendo un error en un instante viral.

Un momento viral ocurrió en los Grammy Awards 2022, cuando aparecieron con looks similares. IG donatella_versace

A lo largo de su carrera, Donatella Versace ha defendido una visión maximalista, rechazando lo simple en favor de lo espectacular. Además, fue pionera en integrar celebridades en campañas de moda, una estrategia que hoy define a toda la industria.

Más que una diseñadora, Donatella es una arquitecta de momentos culturales. Su legado al frente de Versace no solo se mide en colecciones, sino en instantes que marcaron generaciones.