Video de Runway, canción de Lady Gaga y Doechii para ‘El diablo viste a la moda 2’

Lady Gaga y Doechii estrenaron el videoclip de “Runway”, la canción para ‘El diablo viste a la moda 2’ que es parte del soundtrack oficial.

El tema fue estrenado el pasado lunes 27 de abril y rápidamente ha llamado la atención porque une el pop teatral de Gaga con el estilo rap irreverente de Doechii, en una canción inspirada directamente en el mundo de la moda y las pasarelas.

Runway, canción para ‘El diablo viste a la moda 2’

Runway, canción de Lady Gaga y Doechii. Especial

El videoclip oficial fue dirigido por Parris Goebel, reconocida por crear visuales impactantes y coreografías grandes.

El video presenta una estética exagerada y sofisticada, con escenarios que parecen una mezcla entre desfile de alta costura, estudio fotográfico y club futurista. Hay juegos de luces, plataformas, coreografías grupales y cambios constantes de vestuario. Todo parece estar diseñado para proyectar lujo, dramatismo y movimiento, como si cada escena fuera una portada de revista en acción.

Uno de los aspectos más comentados del videoclip fue la ropa. Lady Gaga aparece con atuendos escultóricos, siluetas extremas y referencias a algunas de sus eras más icónicas, mientras que Doechii muestra looks modernos, atrevidos y de gran presencia visual. Ambas comparten escenas donde la moda se convierte en parte de la narrativa, no solo como adorno, sino como símbolo de poder y expresión personal.

Runway, canción de Lady Gaga y Doechii. Especial

Musicalmente, “Runway” mezcla sonidos dance-pop, bases electrónicas y momentos con fuerza urbana. La voz teatral y potente de Lady Gaga se combina con el estilo directo, carismático y desafiante de Doechii, creando una canción con personalidad propia.

La colaboración fue vista como una elección estratégica. Lady Gaga tiene una larga relación con el mundo de la moda y la imagen visual, mientras que Doechii representa una nueva generación con presencia fuerte en música y estilo.

¿Qué saber sobre la película?

‘El diablo viste a la moda 2’ es una de las secuelas más esperadas del año porque marca el regreso de una película que se volvió de culto desde su estreno en 2006. La nueva entrega retoma el universo de la moda, el poder editorial y las tensiones profesionales casi veinte años después de la historia original.

Regresan las estrellas principales del elenco original: Meryl Streep como Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton y Stanley Tucci como Nigel. También se suman nuevos rostros como Kenneth Branagh, Lucy Liu y Simone Ashley, lo que amplía el mundo de la historia con nuevos personajes ligados a la industria del lujo y los medios.

La trama muestra a Miranda enfrentando una fuerte crisis dentro del negocio editorial. El mundo cambió, las revistas impresas perdieron poder y Runway ya no domina como antes. En ese contexto, Andy vuelve a cruzarse con Miranda, ahora más madura y con experiencia propia. Al mismo tiempo, Emily ya no es una asistente: ahora es una figura poderosa dentro de una marca de lujo que tiene el dinero que podría salvar a Runway. Esa rivalidad promete ser uno de los puntos centrales de la película.

Visualmente, la secuela apuesta otra vez por la moda de alto nivel. Parte del rodaje se realizó en New York City y Milan, dos capitales clave de la industria fashion. Desde los avances oficiales se ven looks elegantes, oficinas renovadas, eventos exclusivos y desfiles que actualizan la estética clásica de la franquicia para una nueva era digital.

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