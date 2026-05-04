¡No es la Independencia! Descubre lo que realmente celebramos el 5 de mayo

¿Sabes qué se celebra el 5 de mayo? Descubre si es día festivo y por qué se convirtió en una efeméride mucho más importante fuera de México que en nuestro propio país, siendo incluso confundida con la Independencia.

Entre margaritas, sombreros de charro y decoraciones tricolores, existe una confusión generalizada que ha llevado a millones a creer que el 5 de mayo es una fiesta nacional. Sin embargo, para nosotros los mexicanos, la realidad es muy distinta.

El 5 de mayo es una fecha de orgullo militar y soberanía, pero no tiene el peso jerárquico que muchos le otorgan fuera de nuestras fronteras.

Mientras que en Estados Unidos se ha convertido en una celebración masiva de la herencia mexicana (impulsada en gran medida por el marketing y la nostalgia de la comunidad migrante), en México la conmemoración es mucho más solemne y específica.

Es la historia de cómo un ejército improvisado y superado en número logró derrotar a la fuerza militar más poderosa de aquella época: el ejército francés de Napoleón III.

¿Qué se celebra el 5 de mayo? Canva

¿Qué se celebra el 5 de mayo?

Para entender el 5 de mayo, debemos retroceder a mediados del siglo XIX. México era un país joven, agotado por guerras civiles y con una economía destrozada.

Tras la Guerra de Reforma, el gobierno del presidente Benito Juárez se vio en la penosa necesidad de suspender el pago de la deuda externa a naciones europeas como España, Inglaterra y Francia.

Aunque los dos primeros países aceptaron negociar, Francia vio en este impago la excusa perfecta para invadir México y establecer un imperio que frenara la influencia de Estados Unidos en América.

En 1862, las tropas francesas, consideradas en ese entonces las mejores del mundo tras sus victorias en Crimea y Argelia, desembarcaron en Veracruz y comenzaron su marcha hacia la Ciudad de México.

Al mando estaba el Conde de Lorencez, quien estaba tan confiado en su superioridad que llegó a escribir que, con sus soldados, él ya era "dueño de México". Sin embargo, no contaba con que se toparía con dos obstáculos: Puebla e Ignacio Zaragoza.

¿Qué se celebra el 5 de mayo? Gobierno de México

¿Cómo fue la Batalla de Puebla?

El 5 de mayo de 1862, cerca de 6,000 soldados franceses atacaron la ciudad de Puebla. Ignacio Zaragoza, al mando de un "Ejército de Oriente" compuesto por apenas 2,000 soldados y un gran número de indígenas zacapoaxtlas armados con machetes y valor, defendió los fuertes de Loreto y Guadalupe.

Tras tres ataques fallidos y una tormenta que dificultó el avance europeo, los franceses tuvieron que retirarse. Fue la primera vez que el ejército francés era derrotado en casi medio siglo, y la noticia dio la vuelta al mundo.

Tras la victoria, Zaragoza envió un telegrama al presidente Juárez que decía: "Las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria".

Aunque los franceses perdieron la batalla del 5 de mayo, regresaron un año después con 30,000 soldados y finalmente lograron tomar la Ciudad de México, estableciendo el Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano de Habsburgo. La victoria del 5 de mayo fue moral y estratégica, pero no detuvo la guerra.

¿Cómo se celebra el 5 de mayo en Puebla?

Si quieres vivir un verdadero 5 de mayo, tienes que estar en Puebla. Mientras que en el resto del país la fecha puede pasar como un martes cualquiera, en la capital poblana la ciudad se transforma por completo.

El evento principal es un desfile masivo que recorre las principales avenidas de Puebla. En él participan elementos del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y, lo más emocionante, miles de estudiantes de diversas escuelas que presentan tablas rítmicas y bandas de guerra.

También es común ver la representación de los contingentes indígenas que fueron clave en la batalla original.

¿Qué se celebra el 5 de mayo? Canva

¿El 5 de mayo es un día festivo oficial?

La respuesta corta es: no es un día de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo, pero tiene sus matices dependiendo de quién seas y dónde vivas.

De acuerdo con el artículo 74 de la LFT de México, el 5 de mayo no figura en la lista de días de descanso obligatorio para los trabajadores. Esto significa que la mayoría de las oficinas, fábricas y comercios operan con normalidad.

Sin embargo, la SEP suele incluir el 5 de mayo como un día de suspensión de labores docentes en su calendario escolar. Por lo tanto, los estudiantes de nivel básico y los maestros suelen disfrutar de un día libre o, en ocasiones, de un "puente" si la fecha cae cerca del fin de semana.

¿Por qué el 5 de mayo se festeja en Estados Unidos?

Las primeras celebraciones del 5 de mayo ocurrieron en California apenas unas semanas después de la batalla. Los mexicanos que vivían en los estados del norte (que recientemente habían pasado a ser parte de Estados Unidos) celebraron la victoria de Zaragoza como un triunfo de la democracia sobre la opresión monárquica europea.

Para la década de los 70 y 80, las empresas de cerveza y licores vieron una oportunidad de oro para conectar con la creciente población hispana. Transformaron una conmemoración militar en una fiesta de "estilo de vida".

Hoy en día, ciudades como Chicago, Houston y Los Ángeles celebran festivales masivos que han superado en escala a lo que se hace en la mayoría de las ciudades de México. Y si le preguntas a un estadounidense promedio qué se celebra el 5 de mayo, te dirá que es el "Mexican Independence Day".

En conclusión, el 5 de mayo no es un día festivo obligatorio, pero sí es el recordatorio de que México, aún en sus momentos más oscuros y de mayor debilidad económica, ha tenido la valentía de enfrentar a las potencias mundiales para defender su libertad.