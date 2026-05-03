De Dragon Ball a Alicia en el País de las Maravillas: 10 lugares en CDMX para salir de la rutina

Hay algo que no se pierde, aunque pasen los años: esa parte de nosotros que se emociona, que imagina y que todavía se sorprende. Cualquier día puede ser una excusa perfecta para mirar hacia adentro y preguntarte algo simple: ¿qué te hacía feliz antes de las responsabilidades?

No necesitas tener hijos cerca ni un plan especial. A veces basta con darte permiso de salir de la rutina y entrar, literalmente, a un lugar que te saque de lo cotidiano. Espacios donde la experiencia no sólo está en lo que comes o bebes, sino en lo que sientes.

Al final, no importa cuál sea la elección. Lo fundamental es recordar que la madurez no debe ser el funeral de la alegría. La rutina y las responsabilidades siempre estarán ahí, pero también existe, y siempre existirá, un espacio para volver a reír sin razón y disfrutar con la misma intensidad de antes. Todo empieza, quizás, eligiendo la puerta correcta.

10 experiencias temáticas para escapar de la rutina

1. Alquimia en la mesa

En Arcanum Domus, la magia no habita en los libros, sino en la convivencia. Este refugio medieval está diseñado para quienes aman la fantasía y los mundos antiguos. Aquí, la cocina es honesta y sin complicaciones, pero el espectáculo real llega con sus elixires y pociones: bebidas que burbujean, cambian de color y despiertan la curiosidad con efectos de humo y vapor. Entre armaduras y tapices, los rituales de fuego y frío crean postres que transforman la cena en un viaje en el tiempo.

Lugares temáticos CDMX 2026: Restaurantes y cafeterías para niños y adultos Arcanum Domus

2. El refugio Gamer

Para quienes crecieron con un control entre las manos, Taco Game (con sedes en Narvarte, Roma y Condesa) es el respawn ideal. Es un espacio donde el servicio es tan amable como el ambiente relajado. Mientras disfrutas de un menú pensado para el antojo gamer, desde tacos y alitas hasta burritos y snacks, puedes elegir jugar entre consolas clásicas y las más novedosas. Es el lugar perfecto para perder la noción del tiempo y recordar que la diversión, en familia o con amigos, siempre está garantizada.

3. El rugido del dragón

No hace falta viajar a Arabia Saudita para sumergirse en el universo de Akira Toriyama. En la CDMX, este bar rinde homenaje a los 40 años de Dragon Ball. Desde que cruzas la puerta, el dragón Shenlong te recibe para guiarte por un entorno lleno de detalles inspirados en el anime. El menú apuesta por la eficacia de la comida rápida, permitiendo que la verdadera batalla sea elegir cuál rincón es el mejor para tu próxima foto.

4. Versos de pizza y terror

Si tu niño interior prefería los cuentos de misterio, Pizza Poe es el tributo definitivo al genio de Boston. No es una tienda de Halloween, es una inmersión gótica donde la pizza se encuentra con el suspenso. Entre candelabros, papel tapiz decimonónico y una banda sonora de pospunk, el lugar evoca mansiones embrujadas y relatos como El Cuervo. Es la mezcla perfecta entre una fiesta elegante de vampiros y una gastronomía deliciosa que no requiere invocar espíritus para disfrutarse.

Lugares temáticos CDMX: Restaurantes y cafeterías para niños y adultos Pizza Poe

5. ¡Atrápalos a todos!

Los fanáticos de Pokémon tienen su propia “parada” en Iztapalapa: CafhéLeria. Este rincón en el Sector Popular ofrece un ambiente inmersivo donde puedes disfrutar de waffles, crepas y baguettes con temática de la franquicia. Con precios accesibles y una decoración que desborda nostalgia, es el punto de reunión ideal para jugar Pokémon GO o Pokémon Master EX mientras te rodeas de adornos que celebran tu amor por estas criaturas.

6. Un mundo color de rosa

En Isabella Café, el optimismo se sirve en taza. Este proyecto, creado por tres mujeres emprendedoras, invita a ver la vida a través de un filtro pastel. Sus paredes llenas de flores y letreros neón crean una atmósfera de cuento de hadas de estilo francés. Aquí, desde las enchiladas hasta el latte son rosas, y los conejitos de chocolate se asoman en cada postre. Es el refugio perfecto para olvidar el caos exterior y recordar que el mundo puede ser tan mágico como te atrevas a imaginarlo.

Lugares temáticos CDMX 2026: Restaurantes y cafeterías para niños y adultos Isabella Café

7. Sin prisa tras el conejo blanco

Para llegar a este destino no necesitas caer por un agujero, solo llegar a la colonia Postal. Down the Rabbit Hole es una crepería y cafetería inspirada en Alicia en el País de las Maravillas. Es el sitio ideal para recrear la icónica escena de la hora del té con una exquisita variedad de bebidas y crepas, dulces o saladas. Un espacio donde, a diferencia del cuento, lo importante es no tener prisa para poder disfrutar cada detalle.

8. Adrenalina sobre el ring

La emoción colectiva de la lucha libre tiene su sede gastronómica en El Ring Bar Restaurante, en Lindavista. Este lugar fusiona la pasión por las llaves y las contrallaves con una oferta de alitas, hamburguesas y paquetes económicos. Con música en vivo y la posibilidad de encontrarte con luchadores famosos, el ambiente ruidoso y vibrante te hará sentir de nuevo esa energía única que sólo se vive bajo las luces del cuadrilátero.

Lugares temáticos CDMX: Restaurantes y cafeterías para niños y adultos D27

9. El caldero de la bruja

En la colonia Narvarte, Salem Witch Store & Coffee ofrece un concepto donde la comida se presenta con creatividad y un toque de misticismo celta. Más que una cafetería, es un espacio de interacción donde las tradiciones de México y el mundo antiguo se abrazan. A través de pequeñas “limpias” y la orientación en el uso de oráculos o piedras, el lugar invita a canalizar energías y transmutarlas en positivismo mientras disfrutas de sus coloridos platillos.

Lugares temáticos CDMX: Restaurantes y cafeterías para niños y adultos D27

10. Una galaxia muy cercana

Para los que crecieron mirando las estrellas y soñando con naves espaciales, este restaurante es el hiperespacio directo a la nostalgia. D27 transporta a los seguidores de Star Wars a una experiencia culinaria única inspirada en la saga. Cada rincón está diseñado para capturar la esencia de la Guerra de las Galaxias, convirtiéndolo en el escenario perfecto para tomar las mejores fotos y sentir que, por un momento, la Fuerza te acompaña en la mesa.