¿Qué es el Día Naranja y por qué se celebra el 25 de cada mes?

Cada 25 de mes, edificios públicos se iluminan de naranja, las redes sociales se llenan de mensajes de conciencia y miles de personas usan un listón o una prenda de ese color como símbolo de apoyo.

Detrás de esta iniciativa está el llamado Día Naranja, una campaña internacional que busca visibilizar y prevenir la violencia contra mujeres y niñas.

¿Cuál es el origen del Día Naranja?

La historia detrás de esta conmemoración se remonta al 25 de noviembre de 1960, cuando las hermanas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo debido a su activismo político y oposición al régimen.

La conmemoración tiene sus raíces en el asesinato de las hermanas Mirabal en 1960. Cortesía

Con el paso de los años, las hermanas Mirabal se convirtieron en un símbolo internacional de resistencia femenina y lucha por los derechos humanos. En 1981, organizaciones feministas latinoamericanas comenzaron a recordar esta fecha como un día de denuncia contra la violencia hacia las mujeres.

Décadas después, en 1999, la Organización de las Naciones Unidas oficializó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Sin embargo, la problemática seguía creciendo y los organismos internacionales consideraron que una sola fecha al año no era suficiente para mantener viva la conversación.

¿Qué se celebra el 25 de cada mes en México?

En 2008, el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, lanzó la campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. Como parte de esta iniciativa nació el Día Naranja, una jornada mensual dedicada a generar conciencia y promover acciones concretas de prevención.

El movimiento busca mantener viva la conversación sobre igualdad y derechos de las mujeres. Canva

La idea era sencilla: recordar cada mes que la violencia de género no es un problema aislado ni temporal, sino una realidad cotidiana que requiere atención constante.

Desde entonces, el 25 de cada mes se convirtió en una fecha simbólica para que gobiernos, organizaciones, medios de comunicación y ciudadanos impulsen mensajes de sensibilización y promuevan una cultura de respeto e igualdad.

¿Por qué el color naranja?

La elección del naranja no fue casual. Para la ONU, este color simboliza un futuro brillante, optimista y libre de violencia para mujeres y niñas en todo el mundo.

Cada 25 del mes se realizan acciones de conciencia en distintos países del mundo. Cuartoscuro

Además de ser un tono vibrante y fácilmente reconocible, el naranja busca transmitir energía colectiva y esperanza. Por eso, durante cada Día Naranja es común ver monumentos iluminados, campañas digitales y actividades comunitarias utilizando este color como emblema.

La iniciativa también invita a las personas a usar ropa naranja, compartir información en redes sociales o participar en actividades de sensibilización para mantener visible la conversación sobre la violencia de género.

Cada 25 del mes se realizan acciones de conciencia en distintos países del mundo. Foto: Cuartoscuro

Estadísticas de la violencia contra las mujeres en México

El Día Naranja no solo busca generar conciencia simbólica; también pretende recordar la gravedad de una realidad que afecta a millones de mujeres alrededor del mundo.

De acuerdo con cifras de organismos internacionales, cada año alrededor de 64 mil mujeres y niñas son asesinadas globalmente. América Latina y el Caribe continúan siendo regiones especialmente afectadas por los feminicidios.

El Día Naranja recuerda que combatir la violencia de género requiere acciones todos los días. Foto: Eduardo Jimenez. EJF

En México, la violencia de género sigue representando una de las principales preocupaciones sociales.

Datos oficiales señalan que diariamente son asesinadas varias mujeres en el país y que una gran cantidad ha vivido algún tipo de violencia física, emocional, económica o sexual a lo largo de su vida.

Más allá de las estadísticas, especialistas insisten en que el Día Naranja busca impulsar cambios culturales profundos: cuestionar conductas normalizadas, promover relaciones basadas en el respeto y fortalecer redes de apoyo para mujeres y niñas.

¿Cómo sumarse al Día Naranja?

Participar en esta iniciativa no requiere grandes acciones. Muchas campañas recomiendan comenzar con pequeños gestos que ayuden a visibilizar el mensaje.

Entre las actividades más comunes están:

Vestir alguna prenda naranja.

Compartir información sobre prevención de violencia.

Participar en charlas o actividades educativas.

Colocar lazos o distintivos naranjas.

Promover conversaciones sobre igualdad y respeto.

Vestir de naranja y compartir información son algunas formas de participar en la campaña. Canva

El objetivo es recordar que prevenir la violencia no es una tarea exclusiva de gobiernos o instituciones, sino una responsabilidad colectiva.