Hay 142 feminicidios y una alerta de género sin resultados en Morelos 

La violencia feminicida en Morelos mantiene una tendencia alarmante que sigue creciendo en la administración de Margarita González Saravia de 142 feminicidios registrados entre 2025 y 2026 y una alerta de género que no da resultados.

Activistas de distintos colectivos coinciden en señalar que Morelos atraviesa un escenario preocupante: pese a estar gobernado por una mujer, la violencia contra las mujeres no solo persiste, sino que muestra señales de aumento en la entidad.

Tan solo en los últimos 25 años se han documentado mil 655 feminicidios, de acuerdo con el más reciente informe presentado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., organización que impulsó la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en la entidad.

El documento fue dado a conocer en el contexto del 8 de marzo del año en curso, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y durante la visita a México de la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem.

El recuento histórico muestra cómo la violencia contra las mujeres ha ido en aumento. Entre el año 2000 y 2005 se documentaron 122 feminicidios en Morelos. En ese periodo los registros anuales oscilaron entre 10 y 30 casos. Sin embargo, a partir de 2006 las cifras comenzaron a escalar con rapidez.

En 2007 se reportaron 54 asesinatos de mujeres, en 2010 la cifra alcanzó 47, y para 2012 se registró uno de los primeros picos con 92 feminicidios. Aunque posteriormente hubo ligeras variaciones, la tendencia se mantuvo al alza.

Durante la última década los números se volvieron aún más alarmantes. En 2019 se documentaron 100 casos, mientras que 2023 se convirtió en el año más violento para las mujeres en Morelos con 125 feminicidios.

El informe revela además que 2025 se colocó como el segundo año más violento, con 121 feminicidios registrados entre enero y diciembre, lo que confirma que el fenómeno no ha sido contenido pese a la implementación de mecanismos institucionales.

Para Ixlol Preciado Bahena, coordinadora del Comité contra el feminicidio en Morelos, la situación que se vive actualmente en Morelos ha rebasado la capacidad de reacción de las autoridades estatales en la aplicación de programas o estrategias para frenar la violencia imperante en la entidad.

A la falta de políticas públicas, se le suma el mal trabajo de las autoridades de investigación, cómo es el caso de la Fiscalía del Estado cuyos Ministerios Públicos no saben integrar una carpeta de investigación de feminicidio.

Morelos es el segundo estado más pequeño del país, y si haces la comparativa del número de población y los feminicidios que se contabilizan, pues es terrible la situación que estamos viviendo tan solo en este año, la verdad es que inicia más complicado que otros. Nosotras contabilizamos ya 21 feminicidios y bueno, pues vamos a la mitad de marzo”.

“La verdad es que en Morelos creo o es lo que nosotras hemos identificado es mucho más complejo integrar una carpeta de feminicidio que solamente domicilio porque debes tener muchos más elementos y quizá por decir no se hace y se integra como debiera la carpeta. Por eso es importante que los y las colectivas y las organizaciones de la sociedad civil, pues estemos vigilantes de que sí se haga justicia”, aseguró Preciado Bahena.

De hecho, uno de los datos más preocupantes es que, a diez años de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género en Morelos, la violencia feminicida continúa en niveles críticos. Desde la activación de ese mecanismo, el 10 de agosto de 2015, hasta junio de 2025, se han documentado 941 feminicidios.

La abogada electoral Karla Pedroza pone el dedo en la llaga al señalar que desde 2015 Morelos cuenta con una Alerta de Violencia de Género, pero en los hechos no ha existido la voluntad ni el interés suficientes para aplicarla de manera efectiva. Según advierte, el mecanismo se ha quedado más en el discurso institucional que en acciones concretas capaces de frenar la violencia contra las mujeres.

Desde el 2015 de Morelos ya habíamos alertado que estábamos en el en emergencia en urgencias y declaró la alerta de violencia de género en ocho municipios y desde entonces ya vamos para 11 años que no se ha hecho ningún cambio ninguna mejoría la alerta de género es una medida para que se alerte como lo dice el mismo se actúe y se resuelva”.

Destacó que los recientes sucesos con las estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), solo porque se viralizaron en las redes sociales, son hechos que se siguen de lo contrario, no son tomados en cuenta por las autoridades morelenses.

Sin embargo en Morelos no ha pasado nada, han pasado gobiernos de distintos partidos y siguen sin hacer absolutamente nada. Ahorita se viraliza por la cuestión de Kimberly Karol, sin embargo, ellas son como la cereza del pastel de la omisión institucional, que ha venido viviendo en Morelos desde hace ya 11 años”

Para José Martínez Cruz, Comisión Independiente de Derechos Humanos, presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, los 142 feminicidios de la administración de Margarita González Saravia son una evidencia que la alerta no ha logrado consolidarse como una política integral capaz de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Muy grave la situación en general porque hay mucha violencia, mucha inseguridad y los índices de asaltos de robos de asesinatos se han incrementado notablemente”

La organización advierte además un escenario de incertidumbre institucional a nivel nacional. Con la desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) el 1 de enero de 2025, México se quedó sin una instancia especializada encargada de coordinar las políticas públicas en esta materia.

Mueren mujeres en penales de Morelos

El informe también pone atención en un caso particularmente preocupante: las muertes de mujeres privadas de la libertad en el Centro Federal de Reinserción Social número 16, en Coatlán del Río.

En los últimos cuatro años 20 mujeres han muerto dentro de ese penal, hechos que organizaciones civiles consideran deben investigarse con el protocolo de feminicidio para evitar que se clasifiquen como suicidios sin una investigación exhaustiva.

Solo en 2024 se registraron seis muertes, mientras que en 2025 se reportó un caso más, lo que mantiene abiertas las dudas sobre las condiciones de reclusión y la atención médica y psicológica que reciben las internas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que atrajo las investigaciones desde diciembre de 2023 y que ha realizado más de 600 entrevistas entre internas, familiares, personal de seguridad y personal médico del penal.

No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan los resultados de esas indagatorias y advierten que las muertes en custodia podrían constituir violencia institucional derivada de negligencia y falta de atención adecuada a la salud mental de las internas.

Las cifras de mujeres que han perdido la vida de forma violenta en Morelos retratan una crisis que no cede. Detrás de cada número hay una historia truncada, familias que siguen buscando justicia y una deuda que el gobierno encabezado por Margarita González Saravia aún tiene pendiente con la seguridad y la vida de las mujeres en el estado.

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