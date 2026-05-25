¿La nuez de Brasil es buena para la tiroides?

Las nueces de Brasil se han ganado fama como uno de los alimentos más recomendados para personas con problemas de tiroides. Su popularidad no es casualidad: contienen grandes cantidades de selenio, un mineral clave para el funcionamiento adecuado de esta glándula.

Por esta razón, muchas personas las incluyen en su alimentación diaria con la intención de apoyar su salud hormonal y mejorar síntomas relacionados con la tiroides.

¿Por qué el selenio es importante?

El selenio participa en varios procesos relacionados con la función tiroidea. Entre sus principales funciones destaca ayudar a transformar la hormona T4 en T3, considerada la forma activa de la hormona tiroidea.

Además, este mineral también contribuye a proteger la glándula del estrés oxidativo gracias a su acción antioxidante y favorece la producción de glutatión, una sustancia relacionada con la protección celular.

Algunos especialistas también señalan que podría ayudar a disminuir ciertos anticuerpos en pacientes con tiroiditis de Hashimoto y contribuir al crecimiento saludable del cabello.

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No solo aportan selenio

Aunque el selenio es el nutriente más famoso de las nueces de Brasil, no es el único beneficio que ofrecen.

Estos frutos secos también contienen minerales y vitaminas como magnesio, zinc, hierro, vitamina E y fósforo, nutrientes que participan en distintos procesos del organismo y que pueden influir en el metabolismo y la producción hormonal.

Por ejemplo, el zinc participa en la conversión de hormonas tiroideas, mientras que el hierro es importante para la producción adecuada de estas hormonas.

Consumir demasiadas también puede ser riesgoso

Aunque el selenio es necesario para el organismo, consumirlo en exceso tampoco es recomendable.

Las nueces de Brasil concentran cantidades tan altas de este mineral que comer varias porciones al día podría hacer que una persona supere fácilmente la cantidad sugerida.

Por ello, especialistas recomiendan moderación y evitar consumir grandes cantidades.

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Entonces, ¿conviene comerlas?

Estas nueces pueden contribuir al equilibrio hormonal y además aportar compuestos antioxidantes que favorecen el cuidado de la tiroides.

Las nueces de Brasil sí pueden formar parte de una alimentación equilibrada y aportar nutrientes beneficiosos. Sin embargo, como ocurre con muchos alimentos funcionales, el secreto está en la cantidad y en mantener una dieta variada.

Antes de consumirlas diariamente como apoyo para problemas tiroideos, lo más recomendable es consultar a un especialista para saber qué cantidad es adecuada según cada caso.

Las nueces de Brasil pueden ser una buena adición a la dieta, pero no sustituyen tratamientos médicos ni una alimentación equilibrada.

Consumidas con moderación y dentro de un estilo de vida saludable, pueden convertirse en un aliado más para favorecer el bienestar y apoyar la función tiroidea.