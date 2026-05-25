¿Usas minoxidil? ¡Cuidado! POdrís poner en riesgo a tus mascotas

El minoxidil es un fármaco que ganó popularidad como tratamiento contra la caída del cabello y para estimular el crecimiento de barba. Sin embargo, existen riesgos poco conocidos relacionados con su uso, especialmente en hogares con mascotas.

Organizaciones veterinarias y estudios científicos advierten que incluso pequeñas cantidades de minoxidil podrían provocar intoxicaciones severas e incluso la muerte en perros y gatos, sobre todo en felinos.

El peligro no solo aparece cuando los animales ingieren el producto directamente; también puede ocurrir por contacto indirecto con almohadas, ropa, sillones o las manos de quienes lo utilizan.

¿Es seguro usar minoxidil cerca de mascotas? Canva

¿Por qué el minoxidil puede ser peligroso para perros y gatos?

El minoxidil, presente en distintos tratamientos capilares, funciona como un vasodilatador. En humanos ayuda a estimular la circulación sanguínea en los folículos capilares, pero en animales puede alterar de forma grave el sistema cardiovascular.

La organización ASPCA alertó que este medicamento puede causar presión arterial baja, alteraciones cardiacas, acumulación de líquido en los pulmones e incluso paro respiratorio en mascotas.

Además, los gatos son especialmente vulnerables. Una revisión publicada en Journal of the American Animal Hospital Association analizó casos de intoxicación por minoxidil en perros y gatos. El estudio encontró que todas las muertes registradas correspondieron a felinos.

Especialistas de Weill Cornell Medicine señalaron que el aumento en el uso de tratamientos capilares también elevó el número de intoxicaciones reportadas en mascotas.

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¿Qué síntomas provoca el minoxidil en mascotas?

Los síntomas pueden aparecer desde minutos después del contacto hasta 12 horas más tarde. Entre las señales más frecuentes destacan:

Dificultad para respirar

Vómito

Letargo

Debilidad

Ritmo cardiaco acelerado

Temblores

Colapso

Acumulación de líquido en los pulmones

La ASPCA advirtió que algunos gatos desarrollaron intoxicaciones severas tras entrar en contacto con residuos del producto en almohadas o ropa de cama.

En foros y comunidades digitales, usuarios también compartieron experiencias relacionadas con el riesgo del producto. En Reddit, varios dueños de mascotas aseguraron haber dejado de usar minoxidil tópico por temor a intoxicaciones accidentales.

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¿Cómo ocurre la intoxicación dentro de casa?

Uno de los aspectos que más preocupa a veterinarios es que el contacto indirecto puede ser suficiente para intoxicar a un animal.

La ASPCA explicó que el minoxidil puede quedar impregnado en:

Almohadas

Sábanas

Sillones

Toallas

Cabello

Manos

Ropa

Después, las mascotas absorben el compuesto al lamer superficies o limpiar su pelaje. Los gatos corren mayor peligro porque su organismo tiene dificultades para metabolizar ciertas sustancias químicas.

Incluso existen reportes de intoxicaciones provocadas por simples residuos secos del producto.

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¿Los gatos corren más riesgo que los perros?

Expertos en veterinaria y estudios científicos coinciden en que los gatos son mucho más sensibles al minoxidil.

Según el análisis publicado por Journal of the American Animal Hospital Association, los felinos desarrollaron cuadros más graves y registraron mayores tasas de mortalidad.

Esto ocurre porque los gatos carecen de ciertas enzimas hepáticas necesarias para metabolizar adecuadamente el medicamento. Como resultado, el compuesto permanece más tiempo en el organismo y aumenta el riesgo de insuficiencia cardiaca y edema pulmonar.

Aunque los perros suelen resistir cantidades mayores, especialistas aclaran que también pueden sufrir intoxicaciones severas.

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¿Qué medidas recomiendan los expertos si usas minoxidil?

La ASPCA recomienda extremar precauciones en hogares con mascotas:

Aplicar el producto lejos de los animales

Lavar las manos inmediatamente después de usarlo

Limpiar cualquier derrame

Evitar que perros o gatos laman el cabello

Cambiar fundas y ropa de cama con frecuencia

Guardar los envases en lugares cerrados

Algunos especialistas también sugieren consultar con un dermatólogo sobre alternativas terapéuticas si hay gatos en casa.

Si existe sospecha de intoxicación, veterinarios recomiendan acudir de inmediato a emergencias y contactar centros de control animal especializados.

Aunque el minoxidil es uno de los tratamientos capilares más utilizados en la actualidad, pocos conocen el riesgo que representa para las mascotas. Perros y gatos pueden intoxicarse incluso con residuos mínimos del producto, por lo que la prevención y el manejo responsable resultan fundamentales dentro del hogar.