PVEM pide que mujeres víctimas de violencia puedan ingresar con sus mascotas a refugios

El diputado local del PVEM, Jesús Sesma, hizo un llamado a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México para permitir que las mujeres víctimas de violencia puedan ingresar junto con sus animales de compañía a los refugios especializados en atención a víctimas.

La propuesta busca brindar una protección integral a las mujeres que muchas veces se resisten a abandonar sus hogares por temor a dejar atrás a sus mascotas.

Sesma Suárez expuso que más de 70 % de las mujeres han vivido algún tipo de violencia y que hasta 71 % de quienes tienen animales de compañía han visto cómo estos son utilizados por los agresores como mecanismos de amenaza y control emocional.

Detalló que casi la mitad de las mujeres víctimas de violencia retrasa su salida del hogar por no abandonar a sus mascotas, situación que prolonga el maltrato y pone en mayor riesgo su integridad física y emocional.

“Se trata de una medida que puede salvar vidas y marcar la diferencia entre que una mujer quede atrapada en su hogar y siga violentada, o salir de ahí y entrar a uno de esos refugios incluso con sus animales de compañía”, dijo el diputado.

El dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México solicitó a la Secretaría de las Mujeres local realizar las adecuaciones necesarias en los lineamientos de casas de emergencia, refugios y Lunas a su cargo, pues actualmente ningún refugio público capitalino cuenta con un protocolo formal para recibir animales de compañía.