Cada 30 de abril, el Día Internacional del Jazz nos hace mirar hacia un género que ha cruzado fronteras durante más de un siglo. No se trata solo de una celebración para expertos o aficionados: la fecha, impulsada por la UNESCO, busca recordar por qué el jazz sigue siendo una herramienta cultural con impacto social.

Lejos de quedarse en los escenarios, el enfoque de esta conmemoración está en su capacidad para conectar historias, contextos y generaciones.

Y es que el jazz no solo se escucha, también se interpreta como un lenguaje que ha acompañado movimientos sociales, procesos culturales y momentos clave en la historia contemporánea.

Día Internacional del Jazz: ¿Qué es y por qué se celebra el 30 de abril? Canva

El origen del Día Internacional del Jazz

El Día Internacional del Jazz fue proclamado en noviembre de 2011 durante la Conferencia General de la UNESCO. Desde entonces, el 30 de abril quedó marcado como una fecha para visibilizar el papel de este género más allá de la música.

La iniciativa surgió con un objetivo claro: destacar al jazz como un puente entre culturas. Para la organización, este género promueve valores como la libertad de expresión, el diálogo y la cooperación internacional.

No es casual que se le vincule con conceptos como democracia o derechos civiles, ya que su desarrollo histórico está profundamente conectado con la lucha contra la discriminación racial.

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El jazz como lenguaje cultural

Hablar de jazz implica hablar de mezcla. Desde sus orígenes en Estados Unidos, el género se formó a partir del encuentro de distintas tradiciones musicales, especialmente de comunidades afroamericanas. Esa diversidad se convirtió en su principal característica: la improvisación.

La frase de Nina Simone resume bien esta idea: el jazz no es solo música, es una forma de entender el mundo. A lo largo de las décadas, esta expresión artística ha acompañado movimientos sociales, ha cuestionado estructuras y ha abierto espacios para nuevas formas de creación.

Para la UNESCO, su valor radica precisamente en eso: en su capacidad de romper barreras culturales, generar entendimiento y reducir tensiones sociales a través del arte.

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Chicago, epicentro del jazz en 2026

La edición 2026 del Día Internacional del Jazz tendrá un peso especial: marcará 15 años desde su creación y contará con una sede que forma parte de la historia del género, Chicago.

Durante la década de 1920, esta ciudad se convirtió en un punto clave para el desarrollo del jazz. Músicos que migraron desde Nueva Orleans llevaron su sonido a nuevos espacios y ayudaron a construir el llamado “estilo Chicago”, caracterizado por una mayor presencia de solos y una estructura más dinámica.

Con el paso del tiempo, Chicago se consolidó como uno de los centros más importantes para el jazz a nivel mundial, con clubes, festivales y una escena que ha influido en generaciones de artistas.

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Un concierto global con figuras clave

Uno de los momentos centrales de esta celebración es el All-Star Global Concert, que en 2026 estará dirigido por Herbie Hancock, una de las figuras más influyentes del género.

Este concierto reúne a artistas internacionales y suele incluir también la participación de figuras del cine, la cultura y otras disciplinas. La idea es ampliar el alcance del jazz más allá de su nicho tradicional y acercarlo a nuevas audiencias.

La transmisión se realiza a nivel global, lo que permite que el evento llegue a millones de personas en distintos países. A la par, más de 190 naciones organizan actividades locales: conciertos, talleres, encuentros educativos y presentaciones en espacios públicos.