¿El puente del 1 mayo se extiende hasta el lunes? Todo sobre este “megapuente”

En el mundo adulto, los puentes son muy apreciados, pues nos permiten descansar sin sacrificar días de vacaciones ni nuestro salario. Por eso, nos emociona el rumor de que el puente del 1 de mayo de 2026 podría extenderse hasta el lunes o martes, ¿será verdad?

El 1 de mayo, también conocido como el Día del Trabajo, está considerado en la Ley Federal del Trabajo como un día feriado oficial, pero, ¿por qué no se trabaja?

Esta festividad se remonta a finales del siglo XIX en Chicago y los sucesos de Haymarket. En México, fue durante la Revolución Mexicana cuando se decidió conmemorar públicamente el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo a partir de 1913.

Actualmente, forma parte de los días de descanso obligatorio de la Ley Federal del Trabajo, como una forma de conmemorar la lucha histórica por los derechos laborales. Por eso, es un día que se utiliza para manifestarse a favor de sus derechos.

Sin embargo, muchos otros lo aprovechan para descansar y salir de la ciudad. Una ventaja es que se une con el Día del Niño y el 5 de febrero, que conmemora la Batalla de Puebla. ¿Esto significa que habrá megapuente?

El Día del Trabajo no es solo un día de descanso, tiene un gran peso histórico Canva

¿Habrá megapuente el 1 de mayo de 2026?

En redes sociales se ha hablado mucho sobre que el puente del 1 de mayo se extiende hasta el lunes 4 e incluso el 5 de mayo, porque se junta con la conmemoración de la Batalla de Puebla. Sin embargo, esto no es algo oficial, mucho menos a nivel laboral.

Como contexto, para muchos, el puente del 1 de mayo comienza el 30 de abril, cuando se celebra el Día del Niño, por lo que algunas escuelas aprovechan para hacer convivios o simplemente suspender clases para que los niños festejen.

Posteriormente, viene el día de descanso obligatorio del 1 de mayo, que, a diferencia de otros, no se recorre al lunes. Esto hará que tengamos tres días de descanso corrido: viernes, sábado y domingo, reincorporándonos a nuestras labores el lunes 4 de mayo.

¿Dónde surge el rumor del megapuente? Aunque no está considerado en la Ley Federal del Trabajo, el 5 de mayo sí se suspenden clases en conmemoración a la Batalla de Puebla, de acuerdo al calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública.

En este, también está considerado el 4 de mayo como un día conmemorativo o de reflexión, por lo que podría prestarse a la suspensión de clases. Esto, a consideración de cada institución, pues no hay ninguna indicación oficial de la SEP.

Por lo tanto, principalmente en la educación básica, los alumnos podrían regresar a clases hasta el 6 de mayo. Sin embargo, esto solo aplica para ellos, no para los adultos, pues el 5 de mayo no es un feriado oficial.

Muchos aprovechan los puentes para salir de vacaciones Canva

¿El 5 de mayo es día de descanso obligatorio?

Tomando en cuenta que los niños descansan el 5 de mayo, una duda común es si se trata de un día de descanso obligatorio, pero la respuesta es no. Este no está contemplado en la Ley Federal del Trabajo, por lo que debes trabajar de forma normal.

Únicamente podrías descansar si tu empresa así lo decidiera, pero sería una prestación extra, por lo que no estarías obligado a tomarlo a cuenta de vacaciones. De igual modo, no deben pagarte extra si lo trabajas.

Los únicos casos donde es considerado un día de descanso, es en las instituciones que se rigen por la SEP y en algunas entidades de la Administración Pública Federal, por la relevancia histórica de esta fecha, principalmente a nivel educativo.

Aunque es una fecha histórica relevante, el 5 de mayo no es de descanso obligatorio Canva

¿Por qué el 1 de mayo no se recorre?

A diferencia de otros días, como el 5 de febrero, el 21 de marzo y el 20 de noviembre, que siempre se recorren a lunes, el 1 de mayo, al igual que el 16 de septiembre, no se recorren, debido a su significado histórico.

Es decir, a diferencia de los otros días, que buscan incentivar el turismo interno con los puentes, el Día del Trabajo no se mueve por su relación con movimientos internacionales. Esto permite a los trabajadores manifestarse a favor de sus derechos de forma libre.

A esta lista se suman el 1 de enero y 25 de diciembre por su valor cultural, y el 1 de octubre de cada 6 años, día de la toma de posesión de gobierno del nuevo presidente.

Si ya estabas preparando tus maletas para el megapuente de mayo, malas noticias, pues el puente del 1 de mayo no se extenderá hasta el lunes, al menos no para los trabajadores. Los únicos que podrían tener este privilegio, son los estudiantes.