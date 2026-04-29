¿Cuándo ver la Luna llena de las Flores en mayo 2026? Fecha y hora exacta en CDMX

La Luna llena de las Flores alcanzará su punto máximo en mayo y se podrá ver en CDMX en su máximo esplendor. Este momento corresponde a su fase de plenitud, cuando el satélite natural de la Tierra se encuentra completamente iluminado.

Aunque ese es el instante exacto del fenómeno, no será necesariamente el mejor momento para observarla. Como ocurre con todas las lunas llenas, el espectáculo más atractivo suele darse al atardecer, cuando la Luna comienza a elevarse en el horizonte.

Ese mismo día, en Ciudad de México, la Luna saldrá aproximadamente a las 19:14 horas, justo después de la puesta del Sol, lo que permitirá disfrutarla en todo su esplendor.

El mejor momento para observarla

Para quienes buscan una experiencia más impactante, el mejor momento para ver la Luna de las Flores será durante su salida, el 1 de mayo de 2026 a las 11:23 horas en tiempo de la CDMX.

En ese instante, la Luna suele adquirir tonos dorados o anaranjados debido a la atmósfera terrestre, creando una vista ideal para fotografías o simplemente para admirarla a simple vista.

Además, no es necesario observarla únicamente el 1 de mayo. El fenómeno será visible con apariencia de Luna llena durante las noches del 30 de abril, 1 y 2 de mayo, lo que amplía las oportunidades para disfrutarlo.

La luna llena Canva

.¿Por qué se llama Luna de las Flores?

El nombre Luna de las Flores proviene de antiguas tradiciones del hemisferio norte, donde mayo es un mes caracterizado por la abundancia de flores.

Diversas culturas asignaron nombres a cada luna llena del año basándose en los cambios estacionales, y esta en particular simboliza el florecimiento de la naturaleza.

Luna llena de las flores 2026

Una Microluna: qué significa y cómo se verá

La Luna llena de mayo de 2026 tendrá una característica especial, al ser una Microluna. Esto ocurre cuando el satélite se encuentra cerca del apogeo, es decir, el punto más lejano de la Tierra en su órbita.

Como resultado, la Luna se verá aproximadamente 5% más pequeña y hasta 10% menos brillante que una luna llena promedio. Aunque la diferencia es sutil y difícil de notar a simple vista, sí puede apreciarse al compararla con imágenes de una Superluna.

Curiosamente, el mes de mayo de 2026 tendrá dos lunas llenas, ya que otra ocurrirá el 31 de mayo, fenómeno conocido como Luna Azul. Ambas serán Microlunas.

Qué ver en el cielo junto a la Luna llena de las Flores 2026

El espectáculo no se limita solo a la Luna. Días antes y después del 1 de mayo, será posible observar otros objetos celestes cercanos.

El 30 de abril, la Luna pasará cerca de Spica, una estrella brillante de tono azulado visible a simple vista.

Posteriormente, el 3 y 4 de mayo, se acercará a Antares, conocida como el “corazón del escorpión” por su color rojizo.

Luna llena de las flores 2026

Estos encuentros celestes hacen que la observación sea aún más interesante para aficionados y curiosos.

Significado espiritual y cultural de la Luna de las Flores

Más allá de lo astronómico, la Luna de las Flores también tiene un significado simbólico.

En muchas tradiciones, se asocia con la abundancia, crecimiento y nuevos comienzos. Es considerada un momento ideal para reflexionar, cerrar ciclos y dar paso a nuevas etapas.

Desde la astrología, esta Luna llena se vincula con emociones intensas y procesos de transformación personal, lo que la convierte en un evento cargado de simbolismo.

Luna llena de las flores 2026

Una fecha importante en otras culturas

En países como India, esta Luna llena coincide con Buddha Purnima, una de las celebraciones más importantes del budismo.

Esta festividad conmemora el nacimiento, la iluminación y la muerte de Gautama Buda, y se celebra precisamente durante la luna llena de mayo.

Un espectáculo imperdible en el cielo

La Luna de las Flores de 2026 promete ser un evento especial tanto para amantes de la astronomía como para quienes simplemente disfrutan mirar el cielo.

Luna llena de las flores 2026

Desde la Ciudad de México, bastará con buscar un lugar con poca contaminación lumínica, mirar hacia el horizonte al anochecer y dejarse sorprender por uno de los fenómenos naturales más bellos del año.

AAAT*