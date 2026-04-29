Los spots más cool para escuchar jazz en CDMX

La Ciudad de México se ha consolidado como como la capital del jazz en Latinoamérica. Lejos de ser un género de nicho, hoy vive un auténtico renacimiento, con espacios que combinan música en vivo, coctelería y una atmósfera íntima que invita a dejarse llevar por cada improvisación.

Si estás buscando un plan diferente, estos son algunos de los spots para escuchar jazz y vivir una noche inolvidable.

Jazzatlán Capital

Ubicado en la Roma Norte, Jazzatlán Capital es uno de los referentes actuales del jazz en la ciudad. Nacido originalmente en Cholula, este espacio llegó a la capital para ofrecer una experiencia completa: música en vivo, cervezas artesanales y un ambiente bohemio.

Aquí se presentan tanto artistas emergentes como músicos consolidados, con una cartelera que cambia constantemente. Es ideal si buscas descubrir nuevos talentos mientras disfrutas de una cena relajada.

Parker & Lenox

Para quienes aman los lugares con misterio, Parker & Lenox es una parada obligada. Este speakeasy escondido en la colonia Juárez te transporta directamente a los años 30, con terciopelo rojo, luz tenue y una vibra elegante.

Las jam sessions de los martes y los homenajes a grandes leyendas del jazz hacen de este lugar una experiencia dinámica, donde cada noche suena distinta.

Zinco Jazz Club

Un clásico indiscutible es Zinco Jazz Club, ubicado en el Centro Histórico. Este club subterráneo, instalado en lo que alguna vez fue una bóveda bancaria, es casi un santuario del jazz.

Su programación incluye artistas nacionales e internacionales, y su atmósfera old school lo convierte en uno de los espacios más auténticos para disfrutar del género.

The Midnight Monkey

Si lo tuyo son los lugares exclusivos, The Midnight Monkey ofrece una experiencia tipo speakeasy que recuerda a los bares clandestinos de Nueva York.

Con shows en vivo que cambian cada semana y una amplia carta de cocteles, este sitio es perfecto para una noche sofisticada en pareja o con amigos.

Casa Franca

Otro imperdible es Casa Franca, un club que combina jazz y blues en un ambiente íntimo y elegante. Su iluminación tenue y sus sillones cómodos evocan los clubes clásicos del siglo XX.

Aquí, la música en vivo es protagonista, con presentaciones frecuentes de músicos locales que hacen vibrar cada rincón del lugar.

Groove

En la Condesa, Groove destaca por su decoración ecléctica y su ambiente relajado. Este espacio ofrece jazz en vivo, especialmente los miércoles, acompañado de una interesante selección de vinos.

Es una excelente opción si buscas algo más casual, pero igual de auténtico.

Cada lugar ofrece una forma distinta de vivir el jazz en la ciudad. Canva

El Convite

Para los verdaderos fans del género, El Convite es una joya escondida. Aquí se han presentado importantes figuras del jazz y se mantiene una fuerte conexión con la escena musical.

Además, su propuesta gastronómica eleva la experiencia, convirtiéndolo en un plan completo para disfrutar de buena música y buena comida.

New Orleans Jazz Club

Como su nombre lo indica, New Orleans Jazz Club rinde homenaje a la cuna del jazz. Su decoración excéntrica y su música en vivo crean un ambiente único que remite directamente a las calles de Nueva Orleans.

Es un lugar ideal para quienes buscan una experiencia temática y diferente.

Café Jazzorca

Si prefieres una propuesta más alternativa, Café Jazzorca es un espacio dedicado al free jazz y la improvisación. Considerado un sitio de culto, aquí la música es lo más importante.

Su ambiente sencillo contrasta con la complejidad sonora de sus presentaciones, convirtiéndolo en un lugar imprescindible para los puristas.

Café Jazzorca es ideal para quienes buscan jazz experimental. Canva

Musak

Finalmente, Musak ofrece una experiencia distinta como listening bar. Este espacio combina jazz, soul y funk con un diseño acústico pensado para disfrutar cada detalle del sonido.

El jazz nació como una forma de expresión libre en comunidades afroamericanas, donde la improvisación y la emoción eran clave. Esa esencia sigue viva en cada uno de estos espacios de la CDMX, donde cada presentación es única e irrepetible.

Así que ya lo sabes: si quieres desconectarte del caos de la ciudad y sumergirte en una experiencia musical auténtica, estos spots son el plan perfecto.