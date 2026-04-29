Día Internacional de la Danza: Obras de ballet clásico que debes ver una vez en la vida

Cada 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza, una fecha que rinde homenaje a una de las expresiones artísticas más universales. Dentro de este universo, el ballet clásico ocupa un lugar privilegiado: una disciplina que combina técnica, música y emoción en escena, capaz de contar historias sin necesidad de palabras.

Para quienes buscan acercarse a este arte —o profundizar en él— existen obras que se consideran imprescindibles. Aquí te presentamos algunos de los ballets que deberías ver al menos una vez en la vida.

El lago de los cisnes

Hablar de ballet es pensar inmediatamente en El lago de los cisnes. Esta obra, con música de Piotr Ilich Chaikovski, es considerada la más emblemática del género.

El lago de los cisnes es una de las obras más emblemáticas del género. Canva

La historia sigue al príncipe Sigfrido y a Odette, una princesa convertida en cisne por un hechizo. Su amor imposible se ve amenazado por el engaño del Cisne Negro, creando un contraste dramático entre pureza y seducción. Uno de los momentos más impresionantes es el famoso pas de deux del Cisne Negro, con sus desafiantes giros.

El cascanueces

Otro clásico imprescindible es El cascanueces, también con música de Chaikovski. Esta obra se ha convertido en una tradición, especialmente durante la temporada decembrina.

El cascanueces se ha convertido en un clásico navideño universal. Canva

La historia de Clara y su cascanueces que cobra vida transporta al público a un mundo fantástico lleno de color, dulces y personajes inolvidables. El “Vals de las flores” y la danza del Hada de Azúcar son momentos que han trascendido generaciones.

Giselle

Estrenado en 1841, Giselle es considerado la cúspide del ballet romántico. La obra narra una historia de amor, traición y redención que se desarrolla entre el mundo terrenal y el sobrenatural.

Giselle representa la esencia más pura del ballet romántico. Canva

El primer acto presenta un drama humano intenso, mientras que el segundo introduce a las Willis, espíritus de mujeres traicionadas. La famosa “escena de la locura” de Giselle es uno de los momentos más conmovedores del repertorio clásico.

La bella durmiente

Con coreografía de Marius Petipa y música de Chaikovski, La bella durmiente es una obra que destaca por su sofisticación.

La bella durmiente destaca por su elegancia, complejidad y magia. Canva

La historia de la princesa Aurora y la lucha entre el bien y el mal se desarrolla a través de una puesta en escena deslumbrante, con vestuarios espectaculares y coreografías exigentes. El gran pas de deux final es una muestra del virtuosismo que define al ballet clásico.

Romeo y Julieta

Inspirado en la obra de William Shakespeare, el ballet Romeo y Julieta lleva la intensidad de esta historia a otro nivel. Con música de Serguéi Prokófiev, esta adaptación destaca por su carga emocional. La escena del balcón y el desenlace final son profundamente conmovedores, mostrando cómo el ballet puede transmitir emociones complejas a través del movimiento.

Don Quijote

Basado en la obra de Don Quijote de la Mancha, este ballet es uno de los más alegres y dinámicos del repertorio. Don Quijote destaca por su energía, su influencia española y su despliegue técnico. Los saltos, giros y el carisma de sus personajes lo convierten en un espectáculo vibrante, ideal para quienes buscan una experiencia más festiva.

Don Quijote aporta energía, virtuosismo y un espíritu festivo. Canva

La bayadera

Otra obra imprescindible es La bayadera, famosa por su estética exótica y su complejidad coreográfica. Ambientada en la India, cuenta una historia de amor imposible marcada por la traición.

Su escena más icónica, “El Reino de las Sombras”, es considerada una de las más bellas del ballet, con bailarinas que se mueven en perfecta sincronía creando una atmósfera casi hipnótica.

Más allá de su técnica impecable, estos ballets comparten algo esencial: la capacidad de emocionar. Verlos en vivo —con orquesta, escenografía y bailarines en escena— es una experiencia que trasciende. Este día es la excusa perfecta para dejarse llevar por la música, la historia y el movimiento. Porque el ballet, al final, no solo se observa: se siente.