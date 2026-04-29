Tiendas de K-Pop en México: la mejor merch de tus bandas favoritas

Hace algunos años, comprar mercancía de K-pop en México era casi una tarea imposible; sin embargo, con el auge del género, hoy en día encuentras tiendas dedicadas exclusivamente a la mejor merch de tus bandas favoritas.

El fenómeno del K-pop ha dejado de ser una simple tendencia pasajera para convertirse en un pilar de la cultura pop en nuestro país. Lo que comenzó con pequeños grupos de fans compartiendo videos en redes sociales, hoy es una industria masiva que llena estadios como el Estadio GNP o la Arena CMX.

Para un verdadero fan, la experiencia no termina al escuchar la música; se extiende a la posesión de objetos tangibles: álbumes con diseños espectaculares, photocards coleccionables que valen fortunas y los icónicos lightsticks que iluminan los conciertos. México, siendo uno de los países con mayor consumo de contenido coreano en el mundo, ha visto nacer un ecosistema de tiendas especializadas en K-pop que son un auténtico paraíso para cualquier fandom.

Estas tiendas no solo venden productos; se han convertido en puntos de encuentro cultural donde se celebran eventos de intercambio de fotos, cumpleaños de idols y se vive la pasión por bandas como BTS, BLACKPINK, Stray Kids y TWICE.

Tiendas de K-Pop en México ChatGPT

Tiendas de K-Pop en México para comprar merch

PopSeoul

Tienda en línea

Esta tienda tiene una amplia trayectoria en el mercado de K–pop en México, con una plataforma de envíos sumamente eficiente que lleva tu pedido de álbum, lightstick o lo que sea que hayas pedido, hasta tu casa en cualquier parte del país.

Tienen convenios directos que les permiten tener los lanzamientos casi al mismo tiempo que en Corea. Además, suelen organizar preventas con beneficios exclusivos (Pre-order benefits o POB) que son muy codiciados.

Ichigo Store

Ubicación: C. de Chiapas 96, Centro Urbano Pdte. Juárez, Roma Nte. (y tienda en línea)

Si caminas por la famosa colonia Roma en la CDMX, Ichigo Store es una parada obligatoria. Esta tienda se especializa no solo en K-Pop, sino en cultura asiática en general, pero su sección de música es sobresaliente.

Son famosos por su amplia variedad de lightsticks oficiales. Si necesitas el Army Bomb o el Nachimbong de urgencia para un concierto, Ichigo suele ser la opción más segura. Además, su atención al cliente es muy cercana, ayudándote a conseguir artículos de catálogo antiguo que son difíciles de hallar.

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Dong Song

Ubicación: Av. Insurgentes Sur 488, Roma Sur, Cuauhtémoc (y tienda en línea)

En Dong Song encontrarás el mejor catálogo y una gran reputación dentro de la comunidad. Ya sea que acudas a sucursal o hagas el pedido en línea, la oferta de productos va desde los álbumes hasta sudaderas, llaveros y tote bags de las giras mundiales.

Es la tienda ideal para quienes buscan decorar su habitación con algo más que solo pósters. Cuando se acercan conciertos en CDMX, suelen regalar banners conmemrativos para que los lleves al evento.

Monkisk Kpop Store

Ubicación: Londres 175, Juárez, Cuauhtémoc (y tienda en línea)

A solo 5 minutos del metro Insurgentes y del metrobús El Ángel, está Monkisk Kpop Store con dos pisos repletos de merch de todos los grupos, sin importar la generación. Está ubicada en Zona Rosa, así que la comunidad K-pop está muy presente.

Con 6 años de experiencia, hacen envío a todo México y América Latina, tienen anaqueles muy bien surtidos y los visitantes a la tienda física señalan la excelente atención al comprador.

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¿Dónde más puedes comprar mercancía de K-pop en México?

Tiendas departamentales: aunque no son tiendas especializadas, no podemos ignorar que grandes cadenas han abierto secciones enteras dedicadas al K-Pop. El catálogo suele ser limitado a los grupos más comerciales y los precios a veces son ligeramente más altos que en tiendas especializadas.

Bazares: en diferentes ciudades se organizan bazares de fin de semana donde decenas de pequeñas emprendedoras venden artículos diseñados por ellas: desde tazas y playeras con diseños minimalistas hasta protectores de photocards decorados a mano.

Tiendas en redes sociales: son pequeños negocios que funcionan a través de Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp o TikTok; usualmente son fans quienes se organizan para hacer los pedidos y que el envío no resulte tan elevado.

Comprar mercancía de K-Pop en México es una forma de apoyar a tus artistas favoritos y de materializar el amor por su música. Y lo mejor: ya es muy fácil encontrar tienditas en todo el país.