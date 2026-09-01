¿Qué países celebran su independencia el 15 de septiembre? ¡No solo es México!

¿Sabías que México no es el único país que celebra su independencia el 15 de septiembre? Otros países también son parte del festejo colectivo, con su propias versiones del “Grito” y sus distintas narrativas.

Mientras en México el reloj marca las once de la noche para rememorar la gesta de Miguel Hidalgo y Costilla, al sur de la frontera mexicana se despliega una fiesta coordinada de proporciones continentales que llena de música y desfiles a cinco naciones vecinas.

¿La razón? El 15 de septiembre de 1821 marcó un hito histórico para todo el istmo centroamericano. Aquel día, se firmó un acta que declaraba la emancipación política de la Corona española de una buena parte de esta parte del continente.

¿Qué países celebran su independencia el 15 de septiembre? Canva

¿Por qué el 15 de septiembre se celebra la independencia de varios países en Latinoamérica?

El 15 de septiembre de 1821 es el cruce de un ambiente de profunda agitación política, influenciado por las ideas de la Ilustración europea, la Revolución Francesa, la Independencia de los Estados Unidos y la caída del Imperio Español.

El descontento de las élites criollas con los impuestos coloniales y el monopolio comercial español creó el caldo de cultivo ideal para la emancipación. A diferencia de los levantamientos armados sangrientos que caracterizaron a otras regiones del continente americano, el proceso centroamericano tomó una vía predominantemente pacífica y política.

Las noticias del avance independentista en el Virreinato de la Nueva España (México) apresuraron los acontecimientos en el sur. Es así que el 15 de septiembre de 1821, las autoridades políticas, civiles y religiosas de la región se reunieron en el Palacio Nacional de la Ciudad de Guatemala.

Tras discusiones sobre si era el momento oportuno para romper vínculos con la península ibérica, se redactó y firmó el Acta de Independencia de América Central.

Este documento declaró la soberanía de las provincias centroamericanas y sentó las bases para la creación posterior de la República Federal de Centroamérica, una entidad política que mantendría unidos efímeramente a estos pueblos antes de su consolidación como estados independientes soberanos.

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¿Qué países celebran su independencia el 15 de septiembre (además de México)?

Guatemala

Guatemala ocupa un lugar de honor en esta efeméride al haber sido la sede administrativa donde se firmó el documento emancipador. La celebración guatemalteca abarca centros educativos que ensayan coreografías y ritmos musicales para las "bandas de paz" o "bandas escolares", que abordan las principales avenidas del país el 15 de septiembre.

Los sones de la marimba resuenan en parques públicos y plazas. Además, la gastronomía patria se hace presente con platillos tradicionales como los fiambres, el pepián de pollo, las dobladas de carne y los chuchitos.

El Salvador

En El Salvador, la fiesta patria se vive con una mezcla de patriotismo cívico y despliegue militar. San Salvador, la capital, se convierte en el escenario principal de desfiles divididos en tres contingentes principales: el estudiante, el militar y el de los cuerpos de seguridad pública.

Las bandas de música compiten en destreza y ritmo, interpretando desde marchas patrióticas hasta piezas populares salvadoreñas.

También se hace un homenaje a los próceres de la independencia, entre los que destaca la figura del sacerdote José Matías Delgado, considerado el "Padre de la Patria Salvadoreña" por haber liderado el primer movimiento independentista en 1811.

Honduras

Para el pueblo hondureño, el 15 de septiembre se inician los festejos de la independencia desde muy temprano con el izado de la bandera nacional en el Parque Central de Tegucigalpa y la entonación del Himno Nacional a las doce del mediodía en todo el territorio.

Los "palillonas" y "estudiantinas", grupos de danza y música formados por jóvenes estudiantes, son los protagonistas de las calles, vistiendo trajes llenos de color y brillo.

Asimismo, la figura del general Francisco Morazán, esencial para la unión centroamericana, es homenajeada en discursos y actos conmemorativos.

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Nicaragua

Las fiestas patrias en Nicaragua abarcan desde el 14 de septiembre, fecha en la que se conmemora la Batalla de San Jacinto (1856). Ya para el 15 de dicho mes, las festividades se concentran en los desfiles escolares que rinden homenaje tanto a la firma del acta de 1821 como a los héroes de San Jacinto.

Los estudiantes nicaragüenses visten sus uniformes de gala y realizan marchas rítmicas conocidas como "gimnasias musicales". En el ámbito gastronómico, las familias disfrutan del tradicional nacatamal, el vigorón servido sobre hojas de plátano y el refrescante chicha de maíz.

Costa Rica

Costa Rica decidió adoptar el 15 de septiembre como su fecha oficial de celebración nacional, aunque en la realidad, las noticias de la independencia llegaron al territorio casi un mes después, en octubre de 1821.

La festividad costarricense arranca formalmente la noche del 14 de septiembre con el "Desfile de Faroles". Niños y familias enteras salen a las calles portando faroles hechos a mano iluminados con velas o luces LED, representando la noche de 1821 en la que la ciudadana Dolores Bedoya recorrió las calles de Guatemala con una antorcha para invitar al pueblo a presionar por la independencia.

El 15 de septiembre, las calles son tomadas exclusivamente por niños, bandas de música escolares y bailes folclóricos. La mesa se adorna con el tradicional gallo pinto, chorreadas de maíz y tamal asado.

El 15 de septiembre es una fecha donde diversos países celebran su independencia; también es un recordatorio vivo de que la libertad y el destino de las naciones latinoamericanas están entretejidos.