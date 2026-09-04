Celebrar el mes patrio es la oportunidad perfecta para lucir una manicura vibrante, original y llena de tradición. Desde opciones discretas hasta estilos llenos de color, estos cinco diseños de uñas mexicanas te permitirán celebrar con elegancia y estilo durante estas fiestas.

1. Manicura francesa tricolor elegante

Un giro moderno y refinado al clásico estilo francés, utilizando los colores de la bandera nacional de forma sutil.

Materiales : Esmaltes en tono verde bandera, blanco opaco, rojo vibrante, pincel fino de detalle ( liner) y sellador brillante ( top coat ).

: Esmaltes en tono verde bandera, blanco opaco, rojo vibrante, pincel fino de detalle ( y sellador brillante ( ). Cómo hacerlo : Aplica una base transparente o en tono nude. Con el pincel fino, traza la línea de la punta francesa dividiendo el borde en tres bloques verticales, o alterna un color patrio distinto en la punta de cada uña.

: Aplica una base transparente o en tono nude. Con el pincel fino, traza la línea de la punta francesa dividiendo el borde en tres bloques verticales, o alterna un color patrio distinto en la punta de cada uña. Cuidados: Aplica una capa de brillo transparente cada dos días para proteger las puntas contra el desgaste continuo y evitar que el color se despostille rápido.

¡Uñas mexicanas! 5 diseños para dar el grito patrio Canva

2. Inspiración Talavera poblana

Este diseño captura la esencia artesanal de la cerámica mexicana tradicional mediante trazos ornamentales en tono azul cobalto sobre un fondo blanco radiante.

Materiales: Esmalte blanco opaco, pintura acrílica azul cobalto, punzón para uñas ( dotting tool ) y pincel de punta ultra fina.

Esmalte blanco opaco, pintura acrílica azul cobalto, punzón para uñas ( ) y pincel de punta ultra fina. Cómo hacerlo: Pinta toda la uña de blanco y deja secar por completo. Con la ayuda del punzón y el pincel, dibuja pequeñas flores, espirales y patrones simétricos inspirados en los azulejos poblanos.

Pinta toda la uña de blanco y deja secar por completo. Con la ayuda del punzón y el pincel, dibuja pequeñas flores, espirales y patrones simétricos inspirados en los azulejos poblanos. Cuidados: Debido a que los detalles minuciosos pueden desgastarse rápidamente, es imprescindible sellar la obra con dos capas gruesas de top coat para proteger la pintura.

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3. Flores bordadas de Tenango

Un concepto alegre, festivo y multicolor que imita los conocidos bordados artesanales mexicanos sobre una base limpia y neutra.

Materiales: Esmalte base tono marfil o crema, tonos vivos (rosa mexicano, amarillo, verde lima, azul) y pincel fino.

Esmalte base tono marfil o crema, tonos vivos (rosa mexicano, amarillo, verde lima, azul) y pincel fino. Cómo hacerlo: Prepara las uñas con el tono neutro de fondo. Con el pincel fino, dibuja pétalos, hojas y siluetas florales usando trazos pequeños para recrear la apariencia de hilos bordados a mano.

Prepara las uñas con el tono neutro de fondo. Con el pincel fino, dibuja pétalos, hojas y siluetas florales usando trazos pequeños para recrear la apariencia de hilos bordados a mano. Cuidados: Procura utilizar guantes al momento de realizar labores domésticas o manipular químicos para evitar que la textura de la decoración se deteriore.

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4. Destellos patrios con glitter

Ideal para quienes buscan un estilo festivo, brillante y de rápida ejecución para destacar en las celebraciones nocturnas del 15 de septiembre.

Materiales : Esmaltes con partículas de glitter denso en tono verde, plata y rojo, junto con un brillo protector.

: Esmaltes con partículas de denso en tono verde, plata y rojo, junto con un brillo protector. Cómo hacerlo : Distribuye un color patrio en cada uña o crea un degradado brillante aplicando mayor concentración de glitter cerca de la cutícula y difuminándolo hacia el centro.

: Distribuye un color patrio en cada uña o crea un degradado brillante aplicando mayor concentración de cerca de la cutícula y difuminándolo hacia el centro. Cuidados: Para retirar las capas de purpurina sin dañar la superficie de la uña, humedece un algodón en acetona, colócalo sobre el dedo y envuélvelo en papel aluminio durante diez minutos

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5. Estilo cantarito y barro artesanal

Inspirado en los tradicionales cantaritos de barro jaliscienses, este concepto aporta una textura cálida, rústica y totalmente fuera de lo común.

Materiales: Esmalte en tono terracota o arcilla, matificador (top coat matte) y un toque de hoja de oro decorativa.

Esmalte en tono terracota o arcilla, matificador (top coat matte) y un toque de hoja de oro decorativa. Cómo hacerlo: Pinta las uñas con la base terracota y aplica el sellador mate para imitar la porosidad del barro tradicional. Añade pequeños trozos de hoja de oro sobre una uña para simular los destellos de las bebidas artesanales.

Pinta las uñas con la base terracota y aplica el sellador mate para imitar la porosidad del barro tradicional. Añade pequeños trozos de hoja de oro sobre una uña para simular los destellos de las bebidas artesanales. Cuidados: Masajea tus cutículas diariamente con aceite de hidratación profunda para resaltar el acabado mate y mantener la piel alrededor impecable.

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El toque final para tus fiestas patrias

Lucir una manicura patriótica no solo complementa tu vestimenta, sino que también rinde homenaje a la riqueza cultural de nuestro país a través del arte en las manos.

Elige el diseño que mejor se adapte a tu estilo personal, prepara tus materiales con anticipación y prepárate para dar el grito con unas uñas impecables, resistentes y llenas de orgullo mexicano.