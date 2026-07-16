En los últimos años, las conversaciones sobre bienestar laboral han dado paso a nuevos conceptos que ayudan a entender situaciones cada vez más comunes dentro de las empresas.

Uno de ellos es el despido silencioso o quiet firing, una práctica que puede pasar desapercibida al principio, pero que afecta el desarrollo profesional y el bienestar emocional de quienes la experimentan. Conocer sus características permite identificar si se trata de un cambio organizacional o de un patrón que merece atención.

Despido silencioso en el trabajo: señales para identificarlo Canva.

¿Qué es el despido silencioso?

El despido silencioso describe una serie de conductas dentro del entorno laboral que pueden provocar que un empleado decida abandonar la empresa por iniciativa propia, sin que exista un despido formal.

De acuerdo con la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos (SHRM), esta situación suele presentarse cuando los líderes evitan conversaciones difíciles sobre el desempeño y, en lugar de ofrecer retroalimentación o un plan de mejora, reducen de manera gradual las oportunidades del trabajador.

Esto puede traducirse en menos proyectos, exclusión de reuniones importantes o falta de comunicación sobre decisiones relevantes.

No todas estas acciones significan necesariamente que exista la intención de presionar la salida de un empleado. En ocasiones, responden a reestructuraciones internas, cambios organizacionales o nuevas prioridades del negocio. Sin embargo, cuando ocurren de forma reiterada y afectan únicamente a una persona, conviene analizar el contexto.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que los ambientes laborales caracterizados por una comunicación deficiente, conflictos constantes o falta de apoyo pueden convertirse en factores de riesgo psicosocial que afectan el bienestar de los trabajadores y el desempeño de las organizaciones.

Despido silencioso en el trabajo: señales para identificarlo Canva.

Estas son las señales que indican que podrías estar viviendo un despido silencioso

Reconocer el despido silencioso no siempre resulta sencillo, ya que suele desarrollarse de forma gradual. Entre las señales que los especialistas en recursos humanos consideran más frecuentes destacan las siguientes:

Tus responsabilidades disminuyen sin una explicación clara

Dejas de participar en reuniones donde antes tu opinión era importante

Tus superiores dejan de ofrecer retroalimentación sobre tu desempeño

Se cancelan oportunidades de capacitación, ascensos o nuevos proyectos

Recibes únicamente tareas rutinarias o de menor impacto

Existe poca comunicación respecto a los objetivos o decisiones del equipo

Otros compañeros asumen funciones que anteriormente estaban a tu cargo

La SHRM recomienda observar si estos cambios forman parte de una reorganización general o si afectan únicamente al trabajador. También aconseja documentar conversaciones, evaluaciones y modificaciones relevantes en las funciones para contar con un panorama objetivo antes de sacar conclusiones.

Despido silencioso en el trabajo: señales para identificarlo Canva.

Despido silencioso vs. renuncia silenciosa: ¿cuáles son las diferencias?

Uno de los errores más comunes consiste en confundir el despido silencioso con la llamada renuncia silenciosa (quiet quitting).

En la renuncia silenciosa, el trabajador continúa desempeñando sus funciones, pero decide limitarse a cumplir con las responsabilidades establecidas en su contrato y evita realizar actividades adicionales sin una compensación. En la mayoría de los casos, el objetivo consiste en establecer límites saludables entre el trabajo y la vida personal.

En cambio, el despido silencioso nace desde la organización. Son los líderes o la empresa quienes modifican las condiciones laborales mediante la reducción de responsabilidades, la exclusión de proyectos o la ausencia de comunicación.

Para la SHRM, ambos fenómenos reflejan problemas distintos. Mientras la renuncia silenciosa suele relacionarse con el agotamiento o con la búsqueda de un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal, el despido silencioso evidencia fallas en el liderazgo, la gestión del talento y la comunicación interna.

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¿Qué hacer si detectas un despido silencioso en tu trabajo?

Antes de asumir que la empresa busca tu salida, los especialistas recomiendan reunir información y mantener una comunicación abierta.

Algunas acciones que pueden ayudarte son:

Solicitar una reunión con tu jefe para conocer cómo evalúa tu desempeño

Pedir objetivos claros y retroalimentación específica

Registrar por escrito los cambios en funciones o responsabilidades

Guardar evidencia de proyectos, logros y reconocimientos

Consultar las políticas internas de la empresa

Acudir al área de Recursos Humanos si consideras que existe una situación injustificada

Si después de estas acciones persisten las conductas de exclusión, los especialistas mencionan que puede resultar conveniente buscar orientación con especialistas en derecho laboral para conocer las alternativas disponibles de acuerdo con la legislación aplicable.

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¿Cómo proteger tu bienestar y tus derechos laborales ante un despido silencioso?

La incertidumbre laboral puede provocar estrés, ansiedad y una disminución de la autoestima profesional. Por ello, los organismos internacionales insisten en que la salud mental debe formar parte de las estrategias de bienestar dentro de las empresas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que un entorno laboral saludable favorece la productividad, reduce el riesgo de trastornos mentales y mejora la calidad de vida de los trabajadores. Asimismo, recomienda promover una cultura basada en el respeto, la comunicación y el apoyo entre colaboradores.

Si notas que la situación comienza a afectar tu bienestar emocional, considera buscar apoyo psicológico, fortalecer tu red profesional y mantener actualizado tu perfil laboral.

Estas acciones no solo ayudan a enfrentar momentos de incertidumbre, sino que también facilitan la búsqueda de nuevas oportunidades si resulta necesario.

El despido silencioso puede manifestarse mediante pequeños cambios que, de forma aislada, parecen normales. Sin embargo, cuando estas señales se repiten y afectan únicamente a una persona, es importante analizar el contexto y buscar claridad sobre lo que ocurre dentro de la organización.