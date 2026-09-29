¿Cuántos sets de LEGO One Piece existen y cuál tiene más piezas?

Los seguidores de One Piece pueden construir varios escenarios y personajes de la historia de Monkey D. Luffy gracias a LEGO. La colección incluye barcos piratas, lugares conocidos de la serie y figuras que recrean algunas de sus aventuras.

¿Cuántos LEGO tiene One Piece?

La colección oficial de LEGO One Piece cuenta con 12 sets, que van desde pequeñas construcciones de menos de 300 piezas hasta modelos que superan los 3 mil bloques.

Entre ellos destaca el Restaurante Flotante Baratie, que encabeza la lista por su tamaño.

La línea incluye escenarios relacionados con distintos momentos de la historia, desde las primeras aventuras de Luffy en el East Blue hasta su llegada a la Isla de Drum, donde conoce a Tony Tony Chopper.

LEGO One Piece recrea las aventuras de Luffy y su tripulación con una colección de 12 sets oficiales. Netflix & LEGO

¿Cuál es el set de LEGO One Piece con más piezas?

El Restaurante Flotante Baratie es el modelo más grande de LEGO One Piece, con un total de 3,402 piezas. Está inspirado en el restaurante donde trabaja Sanji antes de incorporarse a los Piratas del Sombrero de Paja.

El set está diseñado para mayores de 18 años y recrea la estructura del establecimiento flotante. Su construcción incluye diferentes espacios que permiten reconocer el lugar donde transcurren algunos de los acontecimientos de la saga del East Blue.

En la historia, el Baratie es el escenario donde Luffy conoce a Sanji y donde Roronoa Zoro se enfrenta a Dracule Mihawk. El restaurante también tiene un papel importante en la historia personal del cocinero y su relación con Zeff.

Por su cantidad de bloques, el Baratie supera al segundo modelo más grande de la colección, el Barco de la Marina de Garp, que cuenta con 1,705 piezas. La diferencia entre ambas construcciones es de 1,697 bloques.

El tercer puesto corresponde al Barco Pirata Going Merry, con 1,376 piezas. Se trata de una de las embarcaciones más conocidas de One Piece, pues acompaña a los protagonistas durante una parte importante de sus primeras aventuras.

El Restaurante Flotante Baratie es el set más grande de LEGO One Piece, con un total de 3,402 piezas. Amazon

Lista completa de los 12 sets de LEGO One Piece y sus piezas

La colección incluye construcciones de diferentes tamaños, desde barcos y escenarios de enfrentamientos hasta figuras individuales.

Los modelos representan personajes y lugares relacionados con distintas etapas de la historia.

De acuerdo con el catálogo oficial de LEGO México, estos son los 12 sets de LEGO One Piece, ordenados de mayor a menor número de piezas.

Restaurante Flotante Baratie con 3,402 piezas.

Barco de la Marina de Garp con 1,705 piezas.

Barco Pirata Going Merry con 1,376 piezas.

Batalla en el Castillo de Drum con 1,038 piezas.

Batalla en Arlong Park con 926 piezas.

Dorry vs. Brogy con 733 piezas.

Tony Tony Chopper con 577 piezas.

Carpa de Circo de Buggy el Payaso con 573 piezas.

Duelo contra el Capitán Smoker con 547 piezas.

Fruta Goma Goma con 482 piezas.

Cabaña del Pueblo Molino con 299 piezas.

Guarida del Doctor Hiriluk con 271 piezas.

Entre las construcciones de tamaño intermedio destaca la Batalla en el Castillo de Drum, que cuenta con 1,038 piezas. El modelo está inspirado en una de las etapas de la historia en las que Luffy y sus compañeros conocen a Chopper.

También aparece la Batalla en Arlong Park, con 926 piezas, basada en el enfrentamiento de los Sombrero de Paja contra Arlong y su tripulación. Este episodio forma parte de las primeras aventuras de los protagonistas.

La colección incorpora figuras individuales, como Tony Tony Chopper, que tiene 577 piezas. Otro modelo de esta categoría es la Fruta Goma Goma, con 482 bloques, inspirada en la fruta que le otorga sus poderes a Luffy.

El Barco de la Marina de Garp es el segundo set más grande de LEGO One Piece, con 1,705 piezas. LEGO

¿Cuál es el LEGO One Piece más pequeño de la colección?

En el extremo contrario del catálogo se encuentra la Guarida del Doctor Hiriluk, que tiene 271 piezas. Es el modelo con menos bloques entre los 12 productos oficiales de LEGO One Piece.

La construcción está relacionada con la historia de Tony Tony Chopper y el doctor Hiriluk, uno de los personajes que influyen en su decisión de convertirse en médico.

Le sigue la Cabaña del Pueblo Molino, con 299 piezas. Este modelo recrea un escenario relacionado con los primeros acontecimientos de la historia de Luffy y sus vínculos con los piratas.

Otro de los sets pequeños es el Duelo contra el Capitán Smoker, que contiene 547 piezas. Su construcción se inspira en uno de los enfrentamientos de Luffy con la Marina.

Por su parte, la Carpa de Circo de Buggy el Payaso contiene 573 bloques y recupera uno de los escenarios relacionados con el pirata que aparece durante las primeras aventuras del protagonista.

Estos modelos forman parte de los 12 productos que aparecen en el catálogo oficial de LEGO One Piece en México, que incluye construcciones recomendadas para diferentes edades.

La Guarida del Doctor Hiriluk es el set más pequeño de LEGO One Piece, con 271 piezas. LEGO

Cuándo se estrena LEGO One Piece en Netflix y de qué trata

LEGO One Piece se estrena el 29 de septiembre de 2026 en Netflix. La producción es un especial animado de dos episodios que recupera los acontecimientos de las primeras dos temporadas de la serie de acción real, pero con los personajes y escenarios construidos con bloques de LEGO.

La historia tendrá como protagonista a Usopp, quien contará a Tony Tony Chopper las aventuras de los Sombrero de Paja. A través de sus relatos, el nuevo integrante de la tripulación conocerá los enfrentamientos y viajes que sus compañeros vivieron antes de su llegada.