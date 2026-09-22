Lego y Dragon Ball unen fuerzas: Anuncian sets oficiales enfocados en adultos

Los rumores se han vuelto realidad y los fanáticos de Dragon Ball y Lego podrán tener sets oficiales relacionados con el popular anime luego de que las dos partes hicieran oficial su colaboración en redes sociales, un mensaje que ha generado altas expectativas entre el público.

Un breve video promocional publicado en sus plataformas digitales sirvió para dar un aviso de la colaboración que se viene. En el adelanto se muestra inicialmente seis Esferas del Dragón reunidas. La séptima esfera, necesaria para poder invocar al dragón Shenlong aparece rodando al final para integrarse al grupo, momento en que se iluminan recordando el momento en que el Dios aparece.

Esta colaboración representa la incursión formal de la marca danesa en el universo del anime creado por Akira Toriyama, un hito esperado por fanáticos de la cultura pop y los bloques de construcción durante décadas.

El video que se ha estrenado deja algo en claro: el producto será para mayores de 18 años dado que han puesto la leyenda Adults Welcome, por lo que se espera los sets que se lancen estén dirigidos a los coleccionistas. Esta estrategia no es nueva en Lego ya que lo han hecho con algunos sets de Pokemon cuyo valor está por encima de un juguete tradicional.

¿Cuándo podría salir el primer set de LEGO Dragon Ball según los rumores?

Por el momento, ni Lego ni los voceros de la franquicia han revelado imágenes definitivas, precios o la cantidad exacta de paquetes que integrarán esta primera oleada. Sin embargo, analizando el calendario de lanzamientos de la marca —donde los sets anunciados más lejanos están programados para el 1 de enero—, se especula que los primeros detalles oficiales y las imágenes finales de los coleccionables se revelen en las próximas semanas.

El lanzamiento oficial podría darse a finales del año para coincidir con las ventas navideñas o en el primer trimestre del 2027 cuando Lego hace anuncios importantes.