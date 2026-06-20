¿Por qué tardaron tanto? La cifra exacta de años que Kate y William fueron novios

Antes de convertirse en los príncipes de Gales y en una de las parejas más admiradas de la realeza británica, Kate Middleton y el príncipe William protagonizaron uno de los noviazgos más largos y mediáticos de la monarquía moderna. Durante años, millones de personas siguieron cada paso de su relación y se preguntaron cuándo llegaría finalmente el compromiso.

¿Cuántos años estuvieron de novios Kate y William?

La respuesta es clara: Kate y William estuvieron juntos cerca de ocho años antes de anunciar su compromiso oficial en 2010. Un periodo que estuvo marcado por la discreción, la presión mediática, una ruptura temporal y la necesidad de prepararse para el enorme peso que supone formar parte de la familia real.

Kate Middleton y el príncipe William mantuvieron un noviazgo de casi ocho años antes de comprometerse. Grosby

¿Cómo se conocieron la princesa Kate y William?

La historia comenzó en 2001, cuando ambos ingresaron a la prestigiosa Universidad de St Andrews, en Escocia. Kate estudiaba Historia del Arte, mientras que William inició sus estudios en la misma disciplina antes de cambiarse a Geografía.

Aunque se conocieron desde el primer año universitario, su romance comenzó a tomar forma en 2002 y terminó consolidándose poco después. Según han contado ambos, la amistad fue la base de la relación y les permitió conocerse lejos de los focos que normalmente acompañaban al heredero del trono.

Kate Middleton y el Su relación estuvo marcada por la intensa presión mediática y una breve ruptura en 2007.

Uno de los episodios más recordados de aquellos años ocurrió durante un desfile benéfico universitario. Kate participó como modelo y llamó especialmente la atención de William con un vestido transparente que se convertiría en una pieza histórica dentro de la narrativa de la pareja.

Así fue la historia entre Kate y William en la universidad

Durante su etapa universitaria, ambos compartieron vivienda junto con varios amigos. Esa convivencia permitió que la relación evolucionara de manera natural y que fortalecieran un vínculo que con el tiempo tendría que soportar una presión extraordinaria.

La primera vez que fueron identificados públicamente como pareja fue en 2004, cuando fueron fotografiados durante unas vacaciones de esquí en Suiza. Desde entonces, la atención de los medios aumentó de manera constante.

Hoy, los príncipes de Gales son considerados una de las parejas más sólidas e influyentes de la realeza. Grosby

Lo que para muchos parecía un cuento de hadas también tuvo momentos difíciles. Los rumores, los celos y la persecución de los paparazzi se convirtieron en una constante para ambos.

¿Por qué William rompió con Kate?

En 2007 llegó el momento más complicado de la relación. Tras varios años juntos, William y Kate decidieron separarse temporalmente.

William quiso asegurarse de que Kate estuviera preparada para la vida dentro de la familia real antes de casarse. Reuters

La presión mediática era enorme y el joven príncipe comenzaba a sentir que su vida privada estaba siendo invadida de una forma similar a la que había sufrido su madre, la princesa Diana. Además, ambos atravesaban una etapa de cambios personales y profesionales.

La ruptura generó titulares en todo el mundo. Mientras William continuó con sus compromisos militares y sociales, Kate comenzó a reconstruir su rutina lejos del foco principal de la relación. Sin embargo, la separación duró apenas unos meses.

¿En qué año volvieron Kate y William?

Ese mismo verano de 2007, la pareja retomó su relación. Con mayor madurez y una visión más clara de su futuro, ambos decidieron darse una nueva oportunidad.

Durante años, la prensa británica apodó a Kate "Waity Katie" por la larga espera del compromiso. Archivo

A partir de entonces, el vínculo se fortaleció. Aunque seguían siendo objeto de atención constante, aprendieron a manejar mejor la presión pública y a proteger ciertos aspectos de su vida privada.

Durante esos años, la prensa británica incluso apodó a Kate como "Waity Katie", un juego de palabras que hacía referencia a la larga espera por una propuesta de matrimonio que parecía no llegar.

¿Por qué tardó tanto el príncipe Guillermo en pedirle matrimonio?

La principal razón fue la prudencia. William quería asegurarse de que ambos estuvieran completamente preparados para el futuro que les esperaba.

Convertirse en la esposa de un futuro rey implica aceptar una vida sometida al escrutinio público permanente, una responsabilidad que afecta cada aspecto de la vida personal y profesional.

El príncipe le propuso matrimonio en Kenia utilizando el icónico anillo de compromiso de la princesa Diana. IG

El propio príncipe explicó posteriormente que deseaba darle a Kate el tiempo suficiente para comprender plenamente lo que significaba formar parte de la familia real y tomar una decisión libre y consciente.

Además, la experiencia de los matrimonios fallidos dentro de la realeza británica influyó en la decisión de no precipitarse.

¿Cuándo se comprometieron Kate y William?

Finalmente, en octubre de 2010, durante un viaje a Kenia, William le pidió matrimonio a Kate. Semanas después, el 16 de noviembre, la pareja anunció oficialmente su compromiso.

El príncipe eligió para la ocasión el famoso anillo de zafiro y diamantes que había pertenecido a Diana, un gesto cargado de simbolismo y emoción.

La boda real de 2011 puso fin a uno de los noviazgos más comentados de la monarquía británica. Archivo

Meses más tarde, el 29 de abril de 2011, se celebró la boda en la Abadía de Westminster, un acontecimiento seguido por millones de personas en todo el mundo.

Después de casi ocho años de noviazgo, la larga espera había llegado a su fin. Hoy, más de una década después, Kate y William continúan siendo una de las parejas más sólidas y representativas de la monarquía británica, demostrando que el tiempo que dedicaron a construir su relación fue una inversión que valió la pena.