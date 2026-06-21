El príncipe William es el heredero al trono del Reino Unido y el próximo sucesor de la Corona británica, así como de los demás reinos de la Mancomunidad de Naciones.

Ante la posibilidad de que algún día asuma el trono, muchas personas se preguntan qué ocurrirá con los títulos de la familia real, cuál será su nombre como monarca y qué ceremonias deberán realizarse para concretar la sucesión.

¿Quién es William de Gales?

El príncipe William Arthur Philip Louis, príncipe de Gales, nació el 21 de junio de 1982 en el Hospital St. Mary's de Londres, Reino Unido.

Es el hijo mayor del rey Carlos III y de la fallecida Diana de Gales. Además, es hermano del príncipe Harry, cuyo nombre completo es Henry Charles Albert David.

Desde hace varios años, William ha asumido un papel cada vez más relevante dentro de la monarquía británica, convirtiéndose en una de las figuras más populares de la familia real.

¿Qué pasará con Kate Middleton cuando William sea rey?

El 29 de abril de 2011, William contrajo matrimonio con Catherine Elizabeth Middleton, conocida mundialmente como Kate Middleton. Tras la boda, recibió el título de duquesa de Cambridge.

La pareja tiene tres hijos: el príncipe George, nacido el 22 de julio de 2013; la princesa Charlotte, nacida el 2 de mayo de 2015; y el príncipe Louis, nacido el 23 de abril de 2018.

Cuando William ascienda al trono, Kate también verá modificados sus títulos reales. Se espera que adopte el tratamiento de Su Majestad la Reina Consorte, aunque popularmente podría ser conocida como la reina Catalina.

¿Qué pasará con Kate Middleton? Foto: Rasid Necati Aslim / Anadolu Rasid Necati Aslim / ANADOLU / Anadolu via AFP / grosbygroup.com

¿Qué pasará cuando el príncipe William se convierta en rey?

Uno de los principales cambios estará relacionado con el nombre que utilizará como monarca. De acuerdo con la tradición británica, los reyes suelen adoptar uno de sus nombres de pila al ascender al trono. Por ello, se espera que William sea proclamado como el rey Guillermo V.

Esto se debe a que anteriormente ya existieron cuatro monarcas con ese nombre: Guillermo I, Guillermo II, Guillermo III y Guillermo IV.

Además de recibir un nuevo título, William asumirá las responsabilidades constitucionales y representativas que actualmente desempeña el rey Carlos III.

¿Tendrá el príncipe Guillermo una ceremonia de investidura?

Sí. Cuando William se convierta en rey, se activará un proceso de sucesión que incluye diversas ceremonias y protocolos históricos.

Consejo de Adhesión

Es el primer acto oficial tras el fallecimiento de un monarca. Durante esta ceremonia se proclama formalmente al nuevo rey.

Proclamación pública

Posteriormente se realiza una proclamación pública desde el balcón de Friary Court, en el Palacio de St. James, donde se anuncia oficialmente al nuevo soberano.

Declaración de Ascensión y juramentos

En esta etapa, el nuevo monarca debe prestar juramento ante el Consejo Privado y comprometerse a cumplir con sus obligaciones constitucionales.

Coronación

Finalmente se celebra la coronación, una de las ceremonias más emblemáticas de la monarquía británica. Tradicionalmente tiene lugar en la Abadía de Westminster, donde el rey recibe las Joyas de la Corona y es investido oficialmente como soberano.

¿Qué pasará cuando el príncipe William se convierta en rey? Foto: Rasid Necati Aslim / Anadolu Rasid Necati Aslim / ANADOLU / Anadolu via AFP / grosbygroup.com

De esta manera, la llegada de William al trono marcará una nueva etapa para la familia real británica, con cambios en los títulos, nuevas responsabilidades y la continuidad de tradiciones que han definido a la monarquía durante siglos.