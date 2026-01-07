¿Qué día inicia la Semana Santa? Te contamos si te tocan vacaciones

No importa cuántos días nos vayamos de vacaciones, siempre aplica la frase: “Necesito vacaciones de las vacaciones”. Si ya estás deseoso de volver a descansar, después del puente de febrero lo más cercano es Semana Santa, te decimos cuándo será en 2026.

La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes dentro del calendario religioso cristiano y un momento de profundo significado simbólico para millones de personas en el mundo. Durante estos días se conmemoran los episodios finales de la vida de Jesucristo, una narrativa que ha marcado la historia, la cultura y las prácticas religiosas de numerosas sociedades a lo largo de los siglos.

Más allá de su dimensión espiritual, la Semana Santa también tiene un peso social y cultural relevante. En muchas regiones, este periodo se vive a través de procesiones, representaciones religiosas, rituales comunitarios y tradiciones familiares que se transmiten de generación en generación, convirtiéndose en parte del patrimonio cultural de cada país o ciudad.

Todos los puentes antes de Semana Santa 2026: Calendario de descansos

¿Por qué cada año cambia la fecha de Semana Santa?

Esto tiene mucho que ver con que coincide con las semanas de vacaciones de primavera establecidas en el calendario de la SEP. Sin embargo, a diferencia de otros días festivos, la Semana Santa difícilmente cae en las mismas fechas cada año.

La razón se basa en que esta se basa en la Pascua, la cual se calcula a través de un sistema que combina el calendario solar y lunar. De forma sencilla, el Domingo de Resurrección se celebra el primer domingo después de la primera luna llena que sigue al equinoccio de primavera (21 de marzo).

Este método fue establecido por el Concilio de Nicea en el año 325 d. C. y sigue vigente. De esta forma, la Semana Santa cambia cada año y puede situarse entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

Los días de Semana Santa son aprovechados por muchas familias para vacacionar Canva

Semana Santa 2026: fecha exacta

En 2026, la Semana Santa comenzará el 29 de marzo con el Domingo de Ramos y terminará el 5 de abril con el Domingo de Resurrección. Por lo tanto, el 2 de abril será Jueves Santo; el 3 de abril Viernes Santo y el 4 de abril, Sábado de Gloria.

¿Semana Santa son días festivos?

Aunque son días de conmemoración, al estar asociados con la iglesia, Semana Santa no forma parte de los días de descanso obligatorios establecidos por la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, tu lugar de trabajo no está obligado a dártelos o pagarte salarios dobles o triples.

Si bien, muchas empresas suelen usarlos como días de descanso, en caso de “obligarte” a descansar, no pueden tomarlo de tus vacaciones. Asimismo, si la indicación es trabajar esos días de forma normal, puedes platicar con tu empleador para tomarlos a cuenta de vacaciones.

Es decir, si descansas esos días es consecuencia de un acuerdo interno, más no por una obligación legal, como ocurre con el 1 de mayo o los fines de semana largos contemplados en la ley.

Las procesiones son parte de los ritos de la Semana Santa Canva

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa según la SEP?

Aunque los días de Semana Santa no están contemplados dentro de la Ley Federal de Trabajo como días de descanso obligatorios, sí forman parte del calendario escolar oficial de la SEP, donde se da un periodo vacacional para estudiantes y personal docente.

Conocidas por algunos como vacaciones de primavera, para desligar el lado religioso en una educación laica, este 2026 comenzarán el 30 de marzo y terminarán el 10 de abril, reanudando clases el 13 de abril.

El hecho de incluir vacaciones en Semana Santa, tiene razones culturales, pero también académicas y de organización.

Tomando en cuenta el contexto de nuestro país, la Semana Santa tiene un arraigo importante en muchas familias. Pero, más allá del tema religioso, el objetivo es que los estudiantes creen lazos comunitarios y sociales.

Asimismo, permite que tanto los estudiantes como los profesores, tengan un descanso para recuperarse de lo que va del ciclo escolar y regresar con energía y ánimo. Por esa razón, el calendario escolar incluye tres bloques de descanso en el año.

Toma nota de cuándo es Semana Santa para ir pidiendo tus vacaciones en el trabajo, si deseas salir de la ciudad o, simplemente, descansar.