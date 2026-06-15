Corre como el viento por tu álbum de estampas de Toy Story 5: costos y detalles

Cada cuatro años el álbum del Mundial de Futbol despierta la emoción entre los aficionados que desean juntar a todos los jugadores. Pero no es el único que existe, para los amantes de Disney, Panini lanzó el álbum de Toy Story 5 y aquí tenemos los detalles.

Aunque Panini popularizó los álbumes de estampitas en el siglo XX, su historia se remonta a 1820, cuando los niños coleccionaban pequeñas imágenes impresas, muchas veces en blanco y negro y coloreadas a mano, aunque no se ordenaban en álbumes.

En 1837, la invención de la cromolitografía permitió producir estas estampas a color de forma masiva y en 1961 los hermanos Panini fundaron la compañía donde nació el concepto que hoy conocemos: estampas en sobres cerrados y un álbum para pegarlas.

El primer álbum que le dio la vuelta al mundo fue el del Mundial de 1970, pero a lo largo de la historia se ha extendido a personajes populares, películas, series, anime y mucho más. Si eres fan de Toy Story 5, no te puedes perder el álbum que Panini lanzó.

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Woody, Buzz Light Year y sus amigos llegan a un álbum de estampas

Toy Story 5 es una de las películas más esperadas de este 2026. Después de 7 años llega la quinta entrega de una de las franquicias favoritas de Disney Pixar, que combina la nostalgia con el humor y grandes mensajes para chicos y grandes.

En esta ocasión, los juguetes se enfrentarán a un enemigo diferente: el mundo digital. Tablets, videojuegos y otros dispositivos electrónicos tendrán un papel importante.

Eso significa que, a Woody, Buzz, Jessi, Rex, el Sr. Cara de Papa, Forky y Slinky se unirán nuevos personajes y todos ellos tendrán un lugar especial en el álbum de estampas que lanzó Panini.

El álbum incluye relatos, escenas de la película y el equilibrio perfecto entre la tecnología y la nostalgia. En total, son 32 páginas + un inserto, que se llenan con 192 estampas: 144 tradicionales, 24 metalizadas y 24 fosforescentes.

El álbum de Toy Story consta de 32 páginas Panini

¿Dónde comprar el álbum de estampas de Toy Story 5?

Por ahora el álbum de Toy Story 5 solo está disponible en preventa en su página web, con vistas a que llegue a tus manos en la segunda quincena de julio de 2026.

Sin embargo, es muy probable que, una vez que sea el lanzamiento oficial, posterior al estreno de la película, esté disponible en los puntos de venta físicos de Panini.

¿Cuánto cuesta el álbum estampas de Toy Story 5?

En línea el costo del álbum de Toy Story 5 es 109 pesos, pero incluye el álbum de pasta blanda y 4 sobres con 5 estampas cada uno. También hay una opción de álbum con 10 sobres, pero cuesta 219 pesos.

En cuanto a los sobres, está disponible un paquete de 7 por 149 pesos o la caja de 50 sobres por mil 100 pesos. De esta forma, el costo promedio por sobre es de 22 pesos.

¿Cuánto cuesta llenar el álbum de Toy Story 5?

Tomando en cuenta que son 192 estampas y cada sobre tiene 5, se necesitarían alrededor de 39 sobres para llenar el álbum de Toy Story 5. Multiplicándolos por el costo de cada sobre, el total sería de 858 pesos, siempre y cuando no te salieran repetidas.

Sin embargo, como es muy común que salgan repetidas y en esta ocasión la demanda es menor que el álbum del Mundial, lo que reduce la posibilidad de intercambiar estampas, el costo se eleva.

Revive tu infancia coleccionando el álbum de estampas de Toy Story 5, definitivamente, es una oportunidad que no puedes dejar pasar.