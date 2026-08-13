¡Ni se te ocurra tocarlo! La verdadera razón por la que este árbol es el más peligroso del mundo

Existe un árbol que puede representar un riesgo incluso sin comer sus frutos. Se trata del árbol de la muerte, una especie que crece en zonas de América y que ha recibido ese nombre por las sustancias tóxicas presentes en diferentes partes de la planta.

Su nombre científico es Hippomane mancinella y se encuentra principalmente en regiones costeras. Aunque su apariencia no es muy diferente a la de otros árboles tropicales, acercarse o manipularlo requiere precaución.

¿Qué es el árbol de la muerte y dónde crece?

También conocido como manzanillo de la muerte, este árbol es originario de regiones tropicales de América. Su distribución incluye México, Centroamérica, algunas islas del Caribe y Florida, en Estados Unidos.

Suele crecer cerca de playas, manglares y otros terrenos costeros. Puede alcanzar entre 6 y 15 metros de altura, tiene hojas verdes brillantes y un tronco de tonos grises.

Uno de sus rasgos más fáciles de reconocer es su fruto. Es pequeño, redondo y verde, con una apariencia similar a una manzana. Precisamente por esta característica también recibe nombres relacionados con este fruto.

En México existen registros de Hippomane mancinella en distintas zonas del país, principalmente en estados con regiones costeras.

El árbol de la muerte es considerado uno de los más peligrosos del mundo. Web Árbol y bosque del año

Por qué lo llaman el árbol más peligroso del mundo

El árbol de la muerte tiene una particularidad que lo diferencia de muchas plantas tóxicas. El peligro no se encuentra únicamente en una parte específica.

La savia, las hojas, la corteza y los frutos contienen sustancias irritantes. Una de ellas pertenece al grupo de los ésteres de forbol, compuestos capaces de provocar reacciones importantes al entrar en contacto con el organismo.

Su toxicidad incluso llevó a Guinness World Records a reconocer al manchineel como el árbol más peligroso del mundo.

Esto tampoco significa que estar cerca de uno provoque automáticamente una intoxicación. El principal riesgo aparece al entrar en contacto con sus secreciones, consumir sus frutos o exponerse al humo producido al quemar su madera.

El Hippomane mancinella también es conocido como manzanillo de la muerte. ChatGPT

¿Tocar su savia puede provocar lesiones en la piel?

Uno de los mayores riesgos del manzanillo de la muerte está en su savia.

Cuando una rama, hoja o parte del tronco sufre algún daño, el árbol puede liberar un líquido de apariencia lechosa. El contacto con esta sustancia puede provocar irritación, inflamación y ampollas en la piel.

El problema puede ser mayor si llega a los ojos. La exposición puede causar una irritación intensa e incluso afectar temporalmente la visión.

Por esa razón no es recomendable tocar el árbol, cortar sus ramas o manipular sus frutos, aunque únicamente sea por curiosidad.NO es buena idea cubrirse debajo cuando llueve

La savia también explica una de las advertencias más conocidas sobre esta especie. Refugiarse debajo del árbol de la muerte durante una lluvia puede ser peligroso.

El agua que cae sobre sus ramas y hojas puede entrar en contacto con las sustancias irritantes de la planta. Después, esas mismas gotas pueden caer sobre la piel de una persona.

La exposición puede generar irritación e incluso ampollas. No es necesario romper una rama o tocar directamente el tronco para que exista contacto con la savia.

Por esta razón, algunos ejemplares ubicados en zonas frecuentadas por personas están señalizados para advertir sobre los riesgos.

La savia del árbol de la muerte puede provocar lesiones en la piel. Gemini

¿Qué pasa si se comen los frutos del árbol de la muerte?

El fruto del árbol de la muerte puede resultar especialmente engañoso por su aspecto. Es verde, redondo y de tamaño pequeño, similar a una manzana.

Su apariencia y aroma no indican el peligro que supone consumirlo. Al morderlo puede aparecer primero una sensación de ardor que aumenta conforme pasan los minutos.

La reacción puede incluir dolor intenso e inflamación en la boca y la garganta. También se han reportado problemas gastrointestinales como vómito y diarrea.

En los casos más graves, la pérdida de líquidos puede provocar una deshidratación importante. Por ello, los frutos no deben tocarse ni probarse, incluso cuando hayan caído del árbol.

El fruto del manzanillo parece una pequeña manzana verde. Web Enciclovida

Quemar su madera también puede causar problemas

Cortar un árbol de la muerte tampoco elimina inmediatamente el riesgo.

Cuando su madera se quema, el humo puede transportar sustancias irritantes capaces de afectar los ojos y las vías respiratorias. La exposición se ha relacionado con inflamación ocular y problemas temporales de visión.

Esto hace que tampoco sea recomendable utilizar sus ramas como leña o quemarlas para deshacerse de ellas.

La madera sí ha tenido algunos usos después de recibir un tratamiento adecuado. Sin embargo, su manipulación requiere cuidados precisamente por las sustancias presentes en el árbol.