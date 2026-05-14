Día Mundial del Atletismo: ¿Cómo prepararte para correr una carrera?

Correr se ha convertido en uno de los deportes favoritos de miles de personas, no solo porque ayuda a mantenerse en forma, también porque aporta grandes beneficios para la salud física y mental.

Actualmente, cada año se realizan distintas carreras y maratones para atletas principiantes y experimentados, convirtiéndose en un reto emocionante para quienes disfrutan esta actividad.

Sin embargo, si será la primera vez que participarás en una carrera, es importante prepararte correctamente para disfrutar la experiencia y evitar lesiones durante el proceso.

¿Cuáles son los beneficios de correr?

Practicar running puede traer múltiples beneficios para el cuerpo. Uno de los más importantes es el fortalecimiento de la salud cardiovascular.

De acuerdo con Mayo Clinic Proceedings, correr alrededor de seis millas por semana, es decir aproximadamente 52 minutos, podría aumentar entre tres y seis años la esperanza de vida.

Además, ayuda a mejorar la circulación sanguínea y reduce la rigidez de la aorta, la arteria principal del cuerpo, permitiendo que recupere elasticidad y flexibilidad.

Correr también ayuda a disminuir el estrés, mejorar la condición física y fortalecer músculos y articulaciones.

¿Cómo prepararte para correr una carrera?

En México existen carreras con diferentes distancias, desde 5 y 10 kilómetros para principiantes, hasta medios maratones de 21 kilómetros y maratones completos de 42 kilómetros.

Cada distancia requiere una preparación distinta. Por ejemplo, para una carrera de 5 kilómetros se recomienda entrenar entre seis y ocho semanas, mientras que para un maratón completo la preparación puede tomar hasta un año.

Algunas recomendaciones para prepararte son:

Investiga qué tipo de carrera vas a correr.

Investiga qué tipo de carrera vas a correr. Establece objetivos realistas.

Acude con un especialista para conocer tu condición física y recibir un plan adecuado.

Sigue un plan de entrenamiento con trote y ejercicios dinámicos.

Mantén una buena alimentación .

. Consulta cuál es la mejor superficie para entrenar.

Descansa correctamente para permitir la recuperación muscular.

Entrenar correctamente es fundamental para evitar lesiones y mejorar el rendimiento, especialmente si será tu primera carrera. Por ello, especialistas recomiendan comenzar con distancias cortas e ir aumentando poco a poco la intensidad.

¿Cómo prepararte para correr una carrera? Foto: Canva

Consejos para el día de la carrera

El día de la carrera también es importante prepararte para sentirte cómodo y disfrutar la experiencia. Tener todo listo con anticipación puede ayudarte a evitar contratiempos.

Lo que no debes olvidar antes de correr. Preparar tu uniforme con anticipación. Usar tenis cómodos y bien ajustados. Mantenerte hidratado. Consumir alimentos ligeros y con energía como pasta, plátano, arroz blanco o tostadas.

¿Cómo prepararte para correr una carrera? Foto: Canva

Si vas a participar en una carrera, recuerda que lo más recomendable es acercarte con un especialista que pueda ayudarte con un plan adecuado para tus necesidades. Lo más importante no solo es llegar a la meta, también disfrutar el proceso y cuidar tu salud durante cada entrenamiento.