Horas extra en México 2026: Cuánto deben pagarte y cuántas permite la ley

Las horas extra en México siguen siendo uno de los temas laborales que más dudas generan entre los trabajadores, incluso entre quienes llevan años en el mismo empleo.

Muchos extienden su jornada más allá del horario legal sin saber con claridad cuánto deben pagarles, cuántas horas extra están permitidas o si su patrón está incurriendo en una violación a la ley.

Para 2026, las reglas sobre horas extra no han cambiado, pero eso no significa que se respeten o se conozcan bien. Entender lo que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT) es clave, no solo para proteger el salario, sino también para evitar jornadas excesivas que afectan la salud y la vida personal.

Horas extra en México 2026: cuánto se pagan, cuántas permite la ley y qué dice la LFT Gemini

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre las horas extra en México?

La Ley Federal del Trabajo establece criterios claros para determinar cuándo existe una hora extra, cómo debe pagarse y cuáles son los límites máximos permitidos.

En términos legales, toda hora trabajada que exceda la jornada laboral diaria se considera tiempo extraordinario y debe pagarse de forma especial.

Este tema es relevante porque, en la práctica, muchos patrones normalizan quedarse más tiempo bajo conceptos como “apoyo”, “urgencia” o “salir adelante”, aunque legalmente eso no elimina la obligación de pago. La ley no reconoce eufemismos: si se trabaja más allá del límite, son horas extra.

¿Cómo se pagan las horas extra en México en 2026?

La LFT establece dos niveles de pago para las horas extra, ambos vigentes en 2026.

El primer nivel es el pago doble. Aplica a las primeras nueve horas extra trabajadas en una semana. Estas horas deben pagarse al 200 % del salario normal.

Ejemplo: Si una persona gana 100 pesos por hora, cada hora extra debe pagarse en 200 pesos.

El segundo nivel es el pago triple. Este se aplica cuando el trabajador rebasa las nueve horas extra semanales. En ese caso, cada hora adicional debe pagarse al 300 % del salario por hora.

Siguiendo el mismo ejemplo, cada hora extra se pagaría en 300 pesos.

Este esquema busca desincentivar jornadas excesivas y proteger al trabajador, aunque en muchos centros laborales no se respeta.

Horas extra en México 2026: cuánto se pagan, cuántas permite la ley y qué dice la LFT Canva

¿Cuántas horas extra permite trabajar la ley?

La ley no solo regula el pago, también fija límites claros. El máximo permitido es de tres horas extra por día, y solo en tres días a la semana. Esto da un total de nueve horas extra semanales.

Cualquier exigencia por encima de ese límite constituye una violación a los derechos laborales. Aunque el trabajador acepte quedarse más tiempo, el patrón sigue siendo responsable ante la autoridad laboral.

Es importante subrayar que, aunque el empleador actúe fuera de la ley, las horas trabajadas deben pagarse. Si se exceden los límites, esas horas no solo siguen siendo obligatorias de pagar, sino que deben cubrirse como horas triples.

¿Qué se considera hora extra según la jornada laboral?

Para identificar una hora extra, primero hay que entender los tipos de jornada que reconoce la ley:

Jornada diurna : hasta 8 horas, entre las 6:00 y las 20:00 horas.

: hasta 8 horas, entre las 6:00 y las 20:00 horas. Jornada nocturna : hasta 7 horas, entre las 20:00 y las 6:00 horas.

: hasta 7 horas, entre las 20:00 y las 6:00 horas. Jornada mixta: combina ambas y tiene un límite de 7.5 horas.

Cualquier minuto que exceda esos límites debe pagarse como hora extra. No es opcional ni negociable de forma informal. Es una obligación legal para el empleador, independientemente de la carga de trabajo o la urgencia del momento.

Horas extra en México 2026: cuánto se pagan, cuántas permite la ley y qué dice la LFT Gemini

¿Las horas extra pueden pagarse con descansos?

Uno de los errores más comunes es creer que las horas extra pueden compensarse automáticamente con descansos. La Ley Federal del Trabajo no permite ese intercambio sin un acuerdo previo y por escrito entre trabajador y patrón.

Si no existe un documento formal, las horas extra deben pagarse en dinero. No pueden sustituirse por “salir antes otro día” ni por promesas verbales que no queden registradas. Esta práctica es frecuente, pero no es legal.

Aceptar estos arreglos sin respaldo suele dejar al trabajador en desventaja. En caso de conflicto, no hay forma de comprobar lo acordado si no existe evidencia escrita.

¿Qué pasa si el patrón obliga a trabajar más horas de las permitidas?

Cuando un patrón exige más horas extra de las que permite la ley, incurre en una falta laboral. La autoridad puede imponer multas y sanciones, ya que la responsabilidad recae en quien ordena o permite la jornada excesiva, no en el trabajador.

Además, el empleado no pierde su derecho al pago, incluso si las horas exceden los límites legales. Es decir, el hecho de que la jornada sea ilegal no elimina la obligación de pagar el tiempo trabajado, y ese pago debe hacerse bajo el esquema de horas triples.