¡Misión: vacaciones sin aburrimiento! Los cursos de verano en CDMX que los niños amarán

A unos días de que comiencen las vacaciones de verano para las niñas y los niños, muchas familias ya buscan actividades que les permitan aprovechar el tiempo libre de forma divertida y educativa.

Si todavía no decides qué hacer con tus hijos durante este periodo, en la Ciudad de México encontrarás cursos de verano con opciones para todos los gustos: desde arte, anime y manga hasta ciencia, literatura, teatro y cine. Aquí te compartimos algunas alternativas para que junto con tus hijos elijan la que mejor se adapte a sus intereses.

Cursos de verano para niños en CDMX

"Godzillanime. Historias y cine mutante"

Si a tus hijos les apasionan el anime, el manga o las historias ilustradas, este curso del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) puede ser una excelente opción.

Durante las actividades, los participantes conocerán más sobre el manga, la novela gráfica, el juego teatral y el cine. Además, desarrollarán su propia historia cinematográfica mediante el dibujo, la improvisación y la creatividad.

El curso está dirigido a niñas y niños de 6 a 11 años y se realizará del 3 al 21 de agosto de 2026.

Para solicitar informes o conocer la disponibilidad, puedes escribir a cursosytalleres@muac.unam.mx.

"Érase una vez el verano"

El Centro Nacional de las Artes (CENART) ofrece el curso de verano "Érase una vez el verano", una propuesta que acerca a los niños a la literatura infantil universal, indígena mexicana y latinoamericana contemporánea.

Además de la lectura, las actividades incluyen Artes Visuales, Música, Artes Escénicas, Danza, Movimiento y Parkour, fomentando el desarrollo creativo y la expresión artística.

Está dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años y se llevará a cabo del 20 al 31 de julio de 2026.

Las inscripciones ya comenzaron, por lo que se recomienda consultar la disponibilidad a través de las redes sociales oficiales del CENART.

Cursos de verano para niños CDMX Foto: cenart.gob.mx

"Geo-Detectives"

Si tus hijos sienten curiosidad por la naturaleza y la ciencia, el curso "Geo-Detectives: Investigando los secretos del planeta" les permitirá conocer cómo se formó la Tierra y por qué ocurren los fenómenos naturales.

La actividad es organizada por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), a través del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental (MHNCA).

El curso se realizará del 27 de julio al 14 de agosto de 2026, de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, con un cupo limitado a 45 participantes.

Dirigido a niñas y niños de 7 a 12 años y tiene un costo de 2,457 pesos por participante (IVA incluido). Para solicitar informes puedes comunicarte a los teléfonos 55 7651 9056 y 55 5515 6304, extensiones 1120 y 1130, o escribir al correo reservacion.se.mhnca@gmail.com.

AventurArte en el MUNAL

Para los pequeños que disfrutan del arte, el curso de verano del Museo de Arte Moderno representa una oportunidad para conocer el arte del siglo XX a través de paisajes, tradiciones y diversas expresiones artísticas.

Está dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años, cuenta con cupo limitado y solicita un donativo de 2 mil pesos.

Si deseas obtener más información, puedes escribir al correo daniela.alcala@munal.inba.gob.mx

Antes de elegir cualquier curso, recuerda consultar la disponibilidad de lugares y los requisitos de inscripción en los canales oficiales de cada recinto.

Estas son algunas de las opciones de cursos de verano que habrá en la CDMX para que tus hijos disfruten las vacaciones mientras desarrollan nuevas habilidades, exploran su creatividad y aprenden a través del juego y experiencias enriquecedoras.