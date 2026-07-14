¿Barro o plástico? La elección de la maceta influye en tus plantas más de lo que imaginas 

Cuando una planta no prospera, la primera reacción suele ser cambiar el riego o buscar un fertilizante diferente. Sin embargo, pocas veces se considera que el problema puede estar en la maceta.

El tamaño, el material y el drenaje del recipiente son factores que influyen directamente en la salud de las raíces y, por lo tanto, en el desarrollo de la planta. Conocer estos aspectos te permitirá tomar una mejor decisión y aumentar las posibilidades de que tus plantas crezcan fuertes y saludables.

¿Cómo elegir la maceta adecuada para tus plantas? Canva

¿Cómo elegir la maceta adecuada para tus plantas según su tamaño y tipo?

Cada planta tiene necesidades distintas, por lo que no existe una maceta universal que funcione para todas las especies.

De acuerdo con la Royal Horticultural Society (RHS), prácticamente cualquier planta puede cultivarse en un recipiente, siempre que cuente con el espacio suficiente para desarrollar sus raíces y con un sistema de drenaje eficiente.

Además, el tamaño de la maceta debe guardar proporción con el cepellón para evitar problemas relacionados con el exceso de humedad o la falta de espacio.

Los especialistas recomiendan considerar las siguientes características:

Las plantas de raíces superficiales , como las suculentas o algunas hierbas aromáticas, pueden desarrollarse sin inconvenientes en recipientes poco profundos

, como las suculentas o algunas hierbas aromáticas, pueden desarrollarse sin inconvenientes en Los arbustos, árboles pequeños y plantas ornamentales necesitan macetas profundas que permitan el crecimiento adecuado de sus raíces

necesitan que permitan el crecimiento adecuado de sus raíces Si la planta proviene de un vivero, la nueva maceta debe medir apenas unos centímetros más que el cepellón. Un recipiente demasiado grande conserva más humedad de la necesaria y aumenta el riesgo de pudrición radicular

Otro aspecto importante es la ubicación. Si la maceta permanecerá en terrazas o balcones con viento constante, conviene elegir recipientes más pesados o colocar una base que proporcione mayor estabilidad.

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¿Qué material de maceta conviene más: barro, cerámica, plástico o cemento?

Además de su función decorativa, el material de la maceta influye en la frecuencia de riego, la temperatura de las raíces y la durabilidad del recipiente.

La Royal Horticultural Society señala que cada material ofrece ventajas específicas.

1. Macetas de barro o terracota

Son porosas, favorecen la circulación del aire y permiten que el exceso de humedad se evapore con mayor facilidad. Resultan ideales para cactus, suculentas y plantas mediterráneas que prefieren un sustrato más seco. Como desventaja, requieren riegos más frecuentes y pueden agrietarse en climas muy fríos.

2. Macetas de plástico

Son ligeras, económicas y conservan la humedad durante más tiempo. Representan una buena opción para plantas tropicales o de interior y facilitan el cambio de ubicación cuando es necesario.

3. Macetas de cerámica esmaltada

Combinan funcionalidad y estética. Conservan mejor la temperatura del sustrato, aunque suelen ser más pesadas y costosas.

4. Macetas de cemento o piedra

Destacan por su resistencia y estabilidad, características que las hacen recomendables para plantas de gran tamaño o pequeños árboles ornamentales. Como desventaja, su peso dificulta moverlas con frecuencia.

Antes de elegir una maceta también es importante considerar el clima. En zonas muy calurosas, los recipientes de colores oscuros absorben más calor, lo que puede elevar la temperatura de las raíces.

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Consejos para elegir macetas que ayuden a que las raíces de tus plantas crezcan sanas

Uno de los errores más frecuentes consiste en comprar una maceta demasiado grande con la idea de que la planta crecerá más rápido.

La realidad es distinta. La RHS explica que el recipiente ideal debe ser solo un poco más grande que el sistema radicular. Cuando sobra demasiado sustrato, este retiene humedad durante más tiempo y favorece la aparición de enfermedades en las raíces.

También conviene considerar la forma del recipiente:

Las macetas profundas son más adecuadas para especies con raíces largas

son más adecuadas para especies con raíces largas Las macetas anchas benefician a las plantas que se expanden de forma horizontal

benefician a las plantas que se expanden de forma horizontal Los recipientes altos y estrechos pueden volcarse con facilidad cuando contienen plantas grandes. En esos casos, se recomienda colocar peso en la base y ubicarlos en lugares protegidos del viento

Una señal clara de que ha llegado el momento del trasplante aparece cuando las raíces sobresalen por los orificios inferiores o rodean completamente el interior de la maceta.

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¿Por qué el drenaje de la maceta puede salvar o arruinar una planta?

El drenaje es uno de los factores más importantes para mantener una planta sana.

La Royal Horticultural Society destaca que todas las macetas deben contar con orificios en la base para permitir la salida del exceso de agua. De lo contrario, las raíces permanecen encharcadas y aumenta el riesgo de pudrición.

Además, recomienda elevar ligeramente las macetas con soportes o patas para evitar que los orificios se obstruyan y facilitar el escurrimiento del agua.

Otro consejo consiste en retirar los platos inferiores durante la temporada de lluvias, ya que el agua acumulada puede dañar las raíces.

También existe un mito muy extendido: colocar una capa gruesa de piedras o grava en el fondo del recipiente para mejorar el drenaje. Diversos especialistas en jardinería señalan que esta práctica no siempre aporta beneficios. Lo verdaderamente importante es utilizar un sustrato adecuado y una maceta con orificios que permitan evacuar el agua de manera eficiente.

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Los errores más comunes al elegir una maceta y cómo evitarlos desde el primer día

Muchos problemas que presentan las plantas tienen su origen en una elección incorrecta del recipiente.

Entre los errores más comunes se encuentran:

Elegir una maceta demasiado grande desde el principio

Comprar recipientes sin orificios de drenaje

Utilizar el mismo tipo de maceta para todas las especies

No considerar el peso del recipiente cuando permanecerá en balcones o terrazas

Retrasar el trasplante cuando las raíces ya ocupan todo el espacio disponible

La Royal Horticultural Society también recuerda que las plantas cultivadas en macetas requieren mayores cuidados que aquellas sembradas directamente en el suelo, ya que disponen de menos espacio para obtener agua y nutrientes. Por ello necesitan riegos más frecuentes, fertilización periódica y revisiones constantes para detectar plagas o enfermedades.

Elegir la maceta correcta va mucho más allá de una cuestión estética. Un recipiente con el tamaño adecuado, el material correcto y un buen sistema de drenaje crea las condiciones necesarias para que las raíces se desarrollen de forma saludable.

Con estos cuidados, tus plantas tendrán mayores posibilidades de crecer fuertes, mantenerse vigorosas y conservar su belleza durante mucho más tiempo.