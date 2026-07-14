Lo Hecho en México Siempre Gana: la campaña que une empresas, talento y orgullo nacional

México siempre ha sido una nación que transforma talento en progreso. Desde el juego de pelota prehispánico hasta el fútbol moderno, la historia del país ha estado marcada por la competencia, la resiliencia y la capacidad de reinventarse. Bajo esa narrativa nace Lo Hecho en México Siempre Gana, una campaña que busca convertir el orgullo nacional en una fuerza capaz de impulsar consumo, inversión y crecimiento económico.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Economía, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Federación Mexicana de Futbol (FMF), reúne a 26 empresas participantes de sectores estratégicos como alimentos, retail, banca, tecnología, manufactura, infraestructura y servicios. Su objetivo es claro: promover el consumo de bienes y servicios fabricados en México y generar conciencia sobre el impacto positivo que cada compra tiene en la economía nacional.

Detrás de cada producto hecho en México existe una cadena de valor que involucra innovación, manufactura, logística, distribución y talento humano. Elegir productos nacionales no solo responde a una preferencia de consumo; también representa una decisión que fortalece empleos, impulsa inversión y genera oportunidades para millones de familias mexicanas.

Actualmente, cerca de 5,000 empresas cuentan con el sello Hecho en México®, consolidando una red productiva que refleja la capacidad competitiva del país. Este distintivo se ha convertido en un símbolo de calidad, confianza y compromiso con el desarrollo económico nacional.

Cortesía

Del orgullo cultural al crecimiento económico

Uno de los grandes aciertos de la campaña es conectar el orgullo cultural con una conversación económica relevante. Lo Hecho en México Siempre Gana no apela únicamente a la emoción; también posiciona al consumo local como un motor estratégico para el desarrollo del país.

En ese sentido, este torneo futbolístico funciona como un detonador natural. México es anfitrión de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, colocándose ante miles de millones de espectadores. Esta visibilidad abre una oportunidad histórica para mostrar no solo la pasión mexicana por el fútbol, sino también la fortaleza de su industria, sus marcas y su capacidad productiva.

El valor de elegir productos hechos en México

La campaña también replantea el significado del consumo cotidiano. Comprar alimentos, contratar servicios financieros, usar plataformas tecnológicas o elegir marcas con presencia nacional tiene un impacto que va mucho más allá de la transacción individual.

Cada elección fortalece ecosistemas productivos completos. Cada compra impulsa el empleo. Cada decisión de consumo ayuda a consolidar un México más competitivo, innovador y preparado para el futuro.

Lo Hecho en México Siempre Gana es, en esencia, una celebración del talento nacional. Un recordatorio de que México no solo compite en el escenario global: también destaca, evoluciona y gana gracias a su gente, sus empresas y su capacidad de transformar esfuerzo en progreso.