LEGO lanza Catrina inspirada en Día de Muertos: precio y cuándo estará disponible

La Catrina llegará al universo LEGO con una escultura de colección inspirada en una de las figuras más reconocibles de la cultura mexicana. El modelo busca rendir homenaje al Día de Muertos a través de una construcción detallada, articulada y pensada para exhibirse.

La pieza, llamada La Catrina, estará disponible próximamente con un precio de 2 mil 999 pesos y su lanzamiento está previsto para el 1 de agosto de 2026, de acuerdo con la información del producto.

El modelo retoma la imagen tradicional de la Catrina, una figura esquelética asociada con el Día de Muertos y popularizada en el imaginario mexicano como símbolo de memoria, elegancia y relación con la muerte.

La propuesta forma parte de los proyectos relacionados con LEGO Ideas, plataforma donde diseños creados por fans pueden avanzar hasta ser considerados como sets oficiales; medios especializados reportaron que el modelo fue creado por José Miguel Medina Pérez y superó el umbral de apoyo de la comunidad antes de avanzar en el proceso.

¿Cómo es la Catrina de LEGO?

La escultura está construida con aproximadamente 2 mil 894 piezas y destaca por no utilizar calcomanías. En su lugar, los detalles decorativos están formados con ladrillos individuales, desde los adornos del vestido hasta los elementos del sombrero.

LEGO lanzó una Catrina Especial

La cabeza incluye pendientes y un sombrero con flores y plumas, elementos que remiten a las representaciones tradicionales de la Catrina. El diseño también incorpora una vestimenta con corsé, encaje y falda amplia, con una silueta que busca conservar la forma elegante del personaje.

Uno de los aspectos más llamativos del set es que existen dos versiones de color para el vestido: una en tono rosa y otra en naranja. Esta última se inspira en los colores de las flores de cempasúchil y en los patrones de las mariposas monarca, dos elementos asociados con el Día de Muertos y el regreso simbólico de las almas.

Una Catrina articulada y con detalles anatómicos

A diferencia de otros modelos decorativos, esta Catrina de LEGO no solo está pensada como una pieza estática. Su estructura incluye distintas articulaciones que permiten modificar la postura del modelo.

La Catrina de LEGO Especial

La escultura cuenta con movimiento en cuello, cabeza, mandíbula, hombros, codos, antebrazos, muñecas y falanges. Además, el sombrero es desmontable y algunas piezas de la falda pueden adaptarse para cambiar la presentación del modelo.

El diseño del esqueleto conserva proporciones humanas y suma detalles como columna vertebral y escápula. Para la columna se utiliza una pieza flexible que permite ajustar la posición del cuello y colocar la cabeza en distintas poses.

¿Cuánto cuesta y cuándo sale la Catrina de LEGO?

La Catrina de LEGO tendrá un precio de 2 mil 999 pesos y estará disponible a partir del 1 de agosto de 2026, según la información compartida del producto.

Por sus características, el set apunta más a coleccionistas adultos, fans de LEGO y personas interesadas en piezas vinculadas con la cultura mexicana. Su nivel de detalle, la cantidad de piezas y la posibilidad de exhibirla la colocan como una de las propuestas más llamativas para quienes buscan un set relacionado con Día de Muertos.

bgpa