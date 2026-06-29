¿Cada cuánto regar tus plantas en verano? Así puedes evitar que mueran

El verano puede convertirse en una prueba de fuego para las plantas. Las altas temperaturas, la exposición prolongada al sol y la rápida evaporación del agua modifican sus necesidades de hidratación.

Sin embargo, regarlas más veces no siempre es la solución. Conocer las señales que indican cuándo una planta necesita agua y cuándo está recibiendo demasiada puede ayudarte a mantenerla sana durante toda la temporada de calor.

¿Cada cuánto regar tus plantas en verano? Canva

¿Cómo identificar si una planta está seca?

De acuerdo con especialistas de la Universidad de Minnesota, algunas señales evidentes de deshidratación incluyen hojas marchitas, puntas secas, pérdida de firmeza y caída prematura del follaje.

Otro indicio importante se encuentra en el sustrato. Cuando la tierra luce agrietada, se despega de las paredes de la maceta o permanece seca varios centímetros por debajo de la superficie, es probable que la planta necesite agua.

Los expertos también recomiendan levantar la maceta cuando sea posible. Si pesa considerablemente menos de lo habitual, significa que gran parte de la humedad se ha evaporado.

Sin embargo, una apariencia decaída no siempre indica falta de agua. Algunas plantas presentan síntomas similares cuando reciben demasiada humedad, por lo que resulta fundamental revisar la tierra antes de regar.

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¿Cada cuánto regar tus plantas en verano según si están en maceta, jardín o interior?

Una de las preguntas más frecuentes durante el verano es cada cuánto tiempo deben regarse las plantas. La respuesta depende de varios factores, aunque existen algunas recomendaciones generales.

Las plantas cultivadas en macetas suelen requerir agua con mayor frecuencia porque el sustrato se seca más rápido debido a la exposición al calor. Durante periodos de temperaturas extremas, pueden necesitar riego cada uno o dos días.

Por su parte, las plantas de interior conservan mejor la humedad y, por lo general, requieren agua cada cuatro o siete días, dependiendo de la ventilación y la cantidad de luz que reciben.

Las especies plantadas directamente en el jardín suelen beneficiarse de riegos profundos una o dos veces por semana, ya que sus raíces tienen acceso a una mayor reserva de humedad.

En el caso de cactus y suculentas, la recomendación es esperar hasta que el sustrato se encuentre completamente seco antes de volver a regar.

Los especialistas coinciden en que no existe una frecuencia universal. Lo más importante es verificar la humedad del suelo antes de añadir agua.

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El truco del dedo que usan los expertos para saber si es momento de regar

Existe un método sencillo que permite determinar con precisión cuándo una planta necesita agua y evita cometer errores comunes durante el verano.

Conocido como el "truco del dedo", consiste en introducir uno o dos dedos entre tres y cinco centímetros en la tierra. Si al retirarlos el sustrato se siente húmedo o permanece adherido a la piel, todavía no es necesario regar.

Por el contrario, si la tierra está seca en profundidad, es momento de proporcionar agua a la planta.

Este sistema permite conocer el nivel real de humedad del sustrato y evita tomar decisiones basadas únicamente en la apariencia de las hojas.

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¿Tus plantas tienen hojas amarillas? Así puedes detectar si las estás ahogando

Aunque muchas personas relacionan las hojas amarillas con la falta de agua, en realidad este síntoma suele estar asociado al exceso de riego.

Cuando las raíces permanecen demasiado tiempo en un sustrato saturado, disminuye la cantidad de oxígeno disponible y aumenta el riesgo de pudrición radicular, una de las principales causas de muerte en las plantas del hogar.

Las señales más frecuentes de una planta ahogada incluyen:

Hojas amarillas o marrones con textura blanda

Tierra constantemente húmeda

Mal olor proveniente del sustrato

Aparición de hongos

Presencia de pequeños insectos asociados a la humedad

Marchitez a pesar de que la tierra permanece mojada

Si observas alguno de estos síntomas, los especialistas recomiendan suspender temporalmente el riego y revisar que la maceta cuente con un sistema de drenaje adecuado.

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Cinco trucos para mantener tus plantas hidratadas sin excederte con el agua

1. Riega temprano por la mañana

Las primeras horas del día son ideales para regar porque las temperaturas son más bajas y la evaporación disminuye considerablemente.

2. Utiliza mantillo o cobertura vegetal

Una capa de hojas secas, corteza o mulch ayuda a conservar la humedad durante más tiempo y protege las raíces del calor.

3. Asegura un buen drenaje

Las macetas deben contar con orificios suficientes para permitir la salida del exceso de agua y evitar encharcamientos.

4. Implementa sistemas de riego por goteo

Este método suministra agua directamente a las raíces y reduce el desperdicio provocado por la evaporación.

5. Verifica la humedad antes de cada riego

La mejor forma de cuidar una planta durante el verano consiste en comprobar el estado de la tierra antes de añadir agua. Esta sencilla práctica ayuda a evitar tanto la sequía como el exceso de humedad.

Cada planta tiene necesidades distintas, pero todas comparten algo en común: un riego adecuado puede marcar la diferencia entre crecer de forma saludable o sufrir daños por el calor.

Observar el estado del sustrato, prestar atención a las señales que envía la planta y evitar los excesos son acciones simples que contribuyen a mantenerlas en óptimas condiciones durante los meses más calurosos del año.