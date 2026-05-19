Cómo donar leche materna en CDMX, en el Día de la Donación de Leche Materna

La leche materna representa mucho más que alimento para un recién nacido. Para cientos de bebés prematuros o con problemas de salud, este recurso puede marcar una diferencia importante durante sus primeros días de vida.

En la Ciudad de México existen hospitales y bancos de leche humana que reciben donaciones de mujeres lactantes sanas con el objetivo de apoyar a menores que requieren atención especializada.

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF señalan que la leche materna contiene nutrientes, anticuerpos y propiedades inmunológicas esenciales para el desarrollo infantil, sobre todo durante los primeros meses de vida.

Por ello, los bancos de leche humana se han convertido en una herramienta clave dentro de los sistemas de salud.

La leche materna no sólo nutre, también transmite bacterias y señales inmunológicas fundamentales para la salud temprana. Foto: Especial.

¿Dónde donar leche materna en CDMX? Hospitales y bancos autorizados

En la capital del país existen hospitales públicos que cuentan con Bancos de Leche Humana especializados en la recepción, conservación y distribución de leche materna. Estos espacios se encargan de recibir las donaciones, analizar su calidad y garantizar que el producto llegue en condiciones seguras a recién nacidos hospitalizados.

Entre los principales hospitales que reciben donaciones en la Ciudad de México se encuentran:

1. Instituto Nacional de Perinatología “Dr. Isidro Espinoza de los Reyes”

Montes Urales No. 800, colonia Lomas Virreyes, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México.

Teléfono: 55 5520 9900 ext. 195

2. Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”

Dr. Balmis No. 148, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06726, Ciudad de México.

Teléfono: 55 2789 2000 ext. 1828

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3. Hospital General “Dr. Manuel Gea González”

Calzada de Tlalpan No. 4800, colonia Sección XVI, alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México.

Teléfono: 55 4000 3000 ext. 1246

4. Hospital de Especialidades “Dr. Belisario Domínguez”

Av. Tláhuac 4866, San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa, C.P. 09930, Ciudad de México.

5. Hospital General “Dr. Enrique Cabrera”

Av. Centenario 3170, colonia Mina los Coyotes, alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01618, Ciudad de México.

Estos centros realizan análisis microbiológicos y procesos de pasteurización antes de distribuir la leche a bebés hospitalizados, especialmente recién nacidos prematuros o menores con complicaciones médicas.

La Secretaría de Salud explica que los bancos de leche humana ayudan a garantizar una alimentación segura y adecuada para pacientes neonatales que requieren nutrición especializada.

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Requisitos para donar leche materna en México

Las mujeres interesadas en donar leche materna deben cumplir ciertos requisitos médicos y sanitarios para asegurar que el alimento sea seguro para los bebés receptores.

Entre las principales condiciones destacan:

cubrir primero las necesidades alimenticias de su hijo o hija menor de un año y donar únicamente el excedente,

someterse a una historia clínica y estudios de laboratorio,

mantener hábitos saludables,

y encontrarse en buen estado de salud.

Una vez aceptadas como donantes, las madres reciben capacitación sobre técnicas correctas de extracción, conservación y transporte de leche humana. Además, algunas instituciones proporcionan el equipo necesario para recolectar y trasladar la leche de manera segura.

Las autoridades sanitarias recomiendan mantener medidas estrictas de higiene durante el proceso de extracción para evitar contaminación y preservar las propiedades nutricionales del alimento.

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¿Quiénes no pueden donar leche materna?

Los bancos de leche también establecen restricciones médicas para proteger la salud de los bebés que recibirán las donaciones.

No pueden donar leche materna las mujeres que:

consumen drogas o productos derivados del tabaco y nicotina,

ingieren alcohol de manera frecuente,

padecen enfermedades como VIH, hepatitis B o C, sífilis o virus HTLV,

recibieron transfusiones sanguíneas o trasplantes de órganos en los últimos 12 meses,

consumieron fármacos radioactivos,

o presentan procesos infecciosos como mastitis, infecciones fúngicas en el pezón, herpes simple o varicela zóster.

Cada hospital realiza evaluaciones médicas individuales antes de aceptar una donación.

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¿Por qué la leche materna donada puede salvar la vida de bebés prematuros?

La leche materna es considerada el alimento más completo para recién nacidos, especialmente para bebés prematuros o con bajo peso.

La UNICEF señala que este alimento ayuda a disminuir infecciones, fortalece el sistema inmunológico y favorece el desarrollo neurológico infantil. Además, se relaciona con menor riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades respiratorias durante la infancia.

Especialistas del Hospital Gea González explican que la leche humana donada conserva propiedades nutricionales e inmunológicas fundamentales para recién nacidos hospitalizados en áreas neonatales.

La Organización Mundial de la Salud también recomienda fortalecer los bancos de leche humana debido a su impacto en la reducción de mortalidad infantil y en la recuperación de bebés con condiciones médicas delicadas.

En muchos casos, una sola donación puede beneficiar a varios recién nacidos que permanecen internados en unidades de cuidados intensivos neonatales.

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La donación de leche materna en la Ciudad de México forma parte de una estrategia de salud que busca apoyar a recién nacidos prematuros y bebés hospitalizados que requieren alimentación especializada.

Los hospitales y bancos de leche humana cuentan con protocolos médicos y sanitarios para garantizar la seguridad de cada donación y asegurar que el alimento conserve sus propiedades nutricionales.

Además de fomentar la lactancia materna, las instituciones de salud impulsan la participación de mujeres lactantes sanas para ampliar la disponibilidad de leche humana en hospitales públicos y fortalecer la atención neonatal en el país.