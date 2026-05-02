¿La cesárea afecta la lactancia? Esto debes saber desde el primer día

La leche materna es fundamental después del parto, ya que es el alimento más completo para el bebé. Sin embargo, muchas mamás se hacen una pregunta clave tras dar a luz: ¿es posible amamantar si tuviste una cesárea?

Para resolver esta duda, en entrevista para Ethel Soriano en el programa Bien y Saludable de Imagen Radio, las consultoras internacionales certificadas en lactancia materna, la Dra. Ximena de León Sánchez y la Dra. Beatriz Guzmán Cisneros, explicaron todo lo que necesitas saber sobre este proceso.

¿Cuál es la primera secreción del pecho después del parto?

La leche materna es el alimento ideal para los recién nacidos, y todo comienza con el calostro, la primera secreción del pecho tras el parto.

Este líquido, conocido como la “primera vacuna”, es clave porque contiene una alta concentración de anticuerpos que ayudan a proteger al bebé en sus primeras horas de vida, cuando está más expuesto a virus y bacterias.

“Porque tiene una concentración de anticuerpos muy elevada, ¿no? Estamos hablando de IGG IGA, 17 veces más IGG. y cuatro veces más IGA (anticuerpos)”, explicó la Dra. Ximena de León Sánchez.

Aunque algunas mamás creen que producirán grandes cantidades de leche desde el inicio, la realidad es distinta: el calostro se produce en pequeñas cantidades, lo cual es suficiente debido al tamaño reducido del estómago del recién nacido.

¿Se puede dar de lactar después de una cesárea?

Una de las dudas más frecuentes es si se puede dar pecho tras una cesárea, especialmente porque en algunos hospitales existen restricciones o prácticas que pueden dificultarlo.

Sin embargo, las expertas señalan que la vía de nacimiento no debería ser un obstáculo para la lactancia.

“La OMS recomienda que todos los recién nacidos cuyas condiciones de salud lo permitan hagan apego inmediato, que es este contacto piel con piel en la primera hora de vida, y además se les ofrezca la leche materna en la primera hora de vida… La recomendación de la OMS es independientemente de la vía de nacimiento”, señala la Dra. Beatriz Guzmán Cisneros.

¿Qué pasa con la lactancia después de una cesárea? Esto dicen expertas Foto: Canva

¿Cómo afecta la cesárea a la lactancia?

Es normal que muchas mamás sientan incertidumbre sobre si producirán leche suficiente, especialmente después de una cesárea. La buena noticia es que sí: la leche siempre estará disponible por un proceso natural del cuerpo.

Lo que puede ocurrir es un ligero retraso en la llamada “bajada de la leche” (lactogénesis 2), que normalmente sucede entre las 48 y 72 horas después del nacimiento.

“Se retrasa, te estoy hablando de 8 a 12 horas, o sea, no es grave, no es el fin del mundo, se retrasa un poquito y ya, pero con buenas prácticas de lactancia no impacta”, detalló la Dra. Guzmán.

¿Qué pasa con la lactancia después de una cesárea? Esto dicen expertas Foto: Canva

¿Qué es un alojamiento conjunto?

Las especialistas recomiendan que las mamás soliciten el alojamiento conjunto, es decir, permanecer con su bebé después del parto.

Este contacto continuo favorece la lactancia, fortalece el vínculo afectivo y permite que la mamá reconozca con mayor facilidad las señales de hambre del recién nacido.

Además, destacan la importancia de contar con un plan de lactancia desde antes del parto, para tomar decisiones informadas y alineadas con lo que cada mamá desea.

“Si nosotros platicamos con la mamá de manera prenatal, que eso lo ofrecemos en la clínica, es dar una plática de lo que tiene que saber para iniciar su lactancia sin ningún obstáculo. Eso lo hacemos de manera gratuita todos los meses para que la mamá llegue con la información y pueda tener su plan de lactancia, plática con su médico y que se cumpla lo que la mamá desea”, explica la Dra. de León Sanchez.

Aunque las fórmulas han avanzado y pueden ser una opción en ciertos casos, las especialistas coinciden en que no hay comparación con los beneficios de la leche materna.

También aclararon que, aunque puede haber sensibilidad al inicio, el dolor persistente no es normal, por lo que es importante acudir con un especialista en lactancia para recibir apoyo.

¿Qué pasa con la lactancia después de una cesárea? Esto dicen expertas Foto: Canva

La lactancia materna es un proceso natural, pero también requiere información y acompañamiento. Por eso, lo ideal es prepararse antes del nacimiento del bebé.

Contar con un plan, resolver dudas y conocer tus opciones puede hacer una gran diferencia para que tanto mamá como bebé disfruten esta etapa.