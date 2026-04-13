¡Suelta el celular! Por qué estar presente no es lo mismo que conectar con tus hijos

La conexión con los hijos no solo es importante, también es limitada en el tiempo. De acuerdo con especialistas en crianza, hasta el 75% del tiempo de calidad que madres y padres comparten con sus hijos ocurre en las primeras etapas de vida, lo que vuelve fundamental aprovechar esos años.

Pero lejos de generar presión, este dato abre una oportunidad: entender que la conexión no depende de grandes planes, sino de pequeños momentos cotidianos que se construyen todos los días, así lo plantea Olivia Rodríguez, coaching familiar y especialista en neurociencia infantil y adolescente, quien en entrevista con Excélsior, nos da una serie de consejos prácticos y reflexiones para mamás, papás y personas que estén en contacto con niños y niñas o adolescentes.

Conexión con los hijos: no se trata de cantidad, sino de micro momentos

Uno de los principales aprendizajes sobre la conexión con los hijos es que no se construye solo con tiempo libre o actividades especiales, sino con lo que sucede en lo cotidiano.

“¿Cómo logramos conexión? eligiendo microintercambios diarios”, explica la especialista. Es decir, pequeños momentos en los que los padres deciden estar presentes de forma consciente, aunque sean solo unos minutos.

Estos micro momentos pueden ser tan simples como mirar a los hijos a los ojos, escucharlos con atención o compartir una conversación breve sin distracciones. Son acciones que, aunque parecen pequeñas, construyen recuerdos emocionales duraderos.

¿Cómo conectar con los hijos? Claves de una experta para fortalecer el vínculo

El error más común: esperar el “momento perfecto”

En muchas familias, la conexión con los hijos se asocia con planes grandes o especiales, como salidas o actividades organizadas. Sin embargo, esto puede hacer que se descuiden los momentos más importantes.

“Muchas veces creemos que tenemos que tener como un plan perfecto… pero pasamos por alto esos momentos cotidianos que al final son los que más nos suman”, señala.

La especialista explica que hasta el 80% del vínculo afectivo se construye en el día a día, en situaciones tan simples como el trayecto a la escuela o la hora de la cena.

¿Cómo conectar con los hijos? Claves de una experta para fortalecer el vínculo

Estar presentes no es lo mismo que conectar

Otro punto clave en la conexión con los hijos es entender que estar físicamente no siempre significa estar emocionalmente disponibles.

“De pronto estamos físicamente, pero mi mente está en no acabé el correo… incluso contestando ahí mismo en la mesa”, advierte.

Por eso, recomienda elegir momentos específicos para desconectarse de pendientes y conectar realmente, aunque sean 15 o 20 minutos al día.

Cuando crecen, la conexión cambia (pero no desaparece)

A medida que los hijos crecen, muchos padres sienten que la conexión se debilita. Sin embargo, la realidad es distinta: solo se transforma.

“Conforme nuestros hijos van creciendo, la conexión se va transformando… no quiere decir que deje de existir”, explica.

De hecho, datos del INEGI muestran que el 85% de los jóvenes considera importante el tiempo de calidad en familia, lo que confirma que el vínculo sigue siendo relevante incluso en la adolescencia.

¿Cómo conectar con los hijos? Claves de una experta para fortalecer el vínculo

Errores que afectan la conexión con los hijos

Uno de los errores más comunes en la conexión con los hijos es querer corregir o solucionar todo de inmediato, en lugar de escuchar.

“Muchas veces… me estás contando algo y yo ya estoy teniendo en mi mente toda la solución perfecta”, señala. Sin embargo, lo que los hijos necesitan en muchos casos no es una respuesta inmediata, sino sentirse acompañados emocionalmente.

Otro factor importante es la relación con la tecnología. En lugar de verla solo como una barrera, también puede ser un puente.

“En lugar de ir directo a ‘¿qué estás haciendo?’, me acerco… veo con él lo que está viendo”, explica, como una forma de conocer sus intereses y generar conexión.

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Tres claves para mejorar la conexión con los hijos desde hoy

Para madres y padres que desean mejorar la relación con sus hijos, la especialista propone acciones concretas y alcanzables:

Prioriza lo importante sobre lo urgente: cambia el enfoque. A veces los pendientes del trabajo o la casa pueden esperar 15 minutos mientras escuchas genuinamente a tus hijos. ​Elige espacios intencionales: no esperes a que el tiempo "sobre". Decide momentos específicos del día, como el trayecto a la escuela o antes de dormir, para estar presente al 100%. ​Haz del hogar un refugio de pertenencia: todos buscamos un lugar donde sentirnos seguros y conectados; asegúrate de que tu casa sea ese espacio donde no se sientan juzgados.

¿Cómo conectar con los hijos? Claves de una experta para fortalecer el vínculo

¿Se puede recuperar la conexión con los hijos? Acciones para reconstruir el vínculo hoy mismo

Incluso cuando parece que la conexión se ha perdido, es posible reconstruirla. La clave está en regresar a lo básico: escuchar, acompañar y estar presentes.

“Yo te diría escuchar atentamente… que no se sientan solos”, señala. Más que grandes cambios, se trata de decisiones diarias: prestar atención, interesarse genuinamente y dejar de lado la necesidad de corregir todo el tiempo.

La conexión con los hijos no es perfecta ni constante, pero sí puede fortalecerse con pequeñas acciones diarias. La especialista invita a las familias a reflexionar sin culpa y con compasión: “preguntarnos qué estamos dispuestos a desafiar en el día a día… vernos con cariño también a nosotros mismos”.

Porque al final, más que el tiempo disponible, lo que realmente construye el vínculo es la intención con la que se comparte.