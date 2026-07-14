Cada prenda de vestir tiene su propia historia, pero la del traje de baño, hoy tan diverso y común, fue por décadas también un campo de batalla de la moral, la salud y la emancipación de una sociedad en constante transformación.

El peso de la modestia

El registro de las primeras prendas de baño se remonta al siglo XVIII, cuando el agua de mar comenzó a usarse con fines medicinales. Para evitar miradas indiscretas, las mujeres utilizaban camisones sueltos de lino, a los que a veces cosían plomo en el dobladillo para evitar que flotaran.

El extremo del pudor llegó en la época victoriana (siglo XIX) con las bathing machines (casetas rodantes)

Un caballo arrastraba la estructura hacia el mar para que la mujer pudiera cambiarse en su interior y salir directamente al agua; esto reflejaba una visión social de la mujer sumisa y recatada”, explicó Ivonne García, líder de Personal Shoppers de Studio F.

En ese entonces, los trajes consistían en pesadas prendas de lana de cuello alto, pantalones bombachos (bloomers), medias y zapatos. Al mojarse, absorbían tanto líquido que se convertían en una peligrosa ancla.

Del pudor a la pasarela: la historia del traje de baño Studiof

La huella de la guerra

A inicios del siglo XX, el traje de baño protagonizó la evolución social. En 1905, la nadadora Annette Kellerman causó revuelo al presentarse con una pieza ajustada y sin falda. Aunque fue arrestada, su audacia inspiró trajes de lana elástica más aerodinámicos.

El verdadero quiebre ocurrió en la Segunda Guerra Mundial: la escasez de textil obligó a reducir el material, popularizando los diseños de dos piezas. Este proceso culminó en 1946 con el bikini, diseñado por Louis Réard. Este conjunto —bautizado por el atolón de pruebas nucleares— consistía en cuatro triángulos de tela. Era tan atrevido que Réard contrató a una bailarina nudista, Micheline Bernardini, para modelarlo ante la negativa de las profesionales.

El bikini estuvo prohibido en Italia, España y Portugal: esto se ligaba al clasismo; antes, la piel blanca era símbolo de estatus y la bronceada se asociaba al trabajo bajo el sol, un paradigma hoy opuesto”.

Del pudor a la pasarela: la historia del traje de baño Canva

Aunque fue censurado, el cine consagró al bikini a través de Brigitte Bardot en Cannes (1953) o Ursula Andress en Dr. No (1962), transformándolo en un fenómeno global.

En la segunda mitad del siglo XX, la introducción del nailon y la lycra (spandex) definieron el traje de baño contemporáneo: una fusión entre ingeniería textil hidrodinámica, comodidad y autoexpresión

El modelo entero rojo de los 90, popularizado por la serie Baywatch, se convirtió en un hito de ventas por su corte alto en la pierna, que marcaba un arco muy pronunciado. Con el tiempo, las piezas se diversificaron para adaptarse a distintas preferencias, transitando desde siluetas tradicionales hasta modelos influenciados por la lencería», añade García.

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Sustentabilidad y salud en 2026

El traje de baño actual ya no solo implica moda, también refleja hábitos de consumo más conscientes y el bienestar físico, ante la agresiva radiación solar.

Ante el aumento global del cáncer de piel y el melanoma, la industria textil ha implementado el factor de protección ultravioleta (UPF) en sus materiales. Los tejidos inteligentes de última generación actúan como un escudo capaz de bloquear hasta el 98% de los rayos UVA y UVB dañinos.Esta prioridad médica coexiste con el diseño circular:

Muchas colecciones utilizan fibras obtenidas de redes de pesca, botellas recicladas y plásticos recuperados del océano”, afirma la especialista

Del pudor a la pasarela: la historia del traje de baño museo The Met

Guía de estilo: el traje de baño ideal

Más allá de las tendencias, la prioridad es la comodidad y un ajuste seguro. La experta sugiere las siguientes recomendaciones según la morfología corporal:

Caderas anchas (Triángulo) : Tops con detalles o volantes para atraer la atención arriba, con piezas inferiores lisas de corte clásico.

: Tops con detalles o volantes para atraer la atención arriba, con piezas inferiores lisas de corte clásico. Reloj de arena : Se beneficia de casi cualquier diseño, desde bikinis clásicos hasta trajes enteros con cinturón para enfatizar la cintura.

: Se beneficia de casi cualquier diseño, desde bikinis clásicos hasta trajes enteros con cinturón para enfatizar la cintura. Silueta recta (Rectangular) : Diseños complejos con bloques de color, texturas o volantes que aporten volumen visual en ambas secciones.

: Diseños complejos con bloques de color, texturas o volantes que aporten volumen visual en ambas secciones. Busto amplio : Tops con copa o aro y tirantes anchos para un soporte óptimo. Los escotes en "V" resultan altamente estilizados.

: Tops con copa o aro y tirantes anchos para un soporte óptimo. Los escotes en "V" resultan altamente estilizados. Busto pequeño: Diseños tipo bandeau, tops con texturas o fruncidos que añadan dimensión visual de forma natural.

Al final, la elección del diseño ideal trasciende la simple estética. Lejos de los lastres de plomo y las restricciones que alguna vez dictaron el decoro, la silueta que elegimos hoy sigue escribiendo una historia: vestir un traje de baño ya no es un acto de sumisión, sino la conquista definitiva, el derecho de habitar el mundo con absoluta comodidad, seguridad y confianza personal.